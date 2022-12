Mises à jour en direct : Brittney Griner rentre chez elle après un échange de prisonniers avec la Russie

WASHINGTON – Brittney Griner, la star américaine du basket-ball emprisonnée en Russie, a été libérée jeudi après près de 10 mois de captivité lors d’un échange de prisonniers contre Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe condamné connu sous le nom de “Marchand de la mort”, a annoncé le président Biden.

Dans une brève déclaration depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche, avec Cherelle Griner, l’épouse de Mme Griner, à ses côtés, M. Biden a confirmé la libération et a déclaré que Mme Griner serait de retour aux États-Unis dans les 24 heures.

“J’ai parlé avec Brittney Griner”, a déclaré M. Biden. « Elle est en sécurité. Elle est dans un avion. Elle est sur le chemin du retour après des mois de détention injuste en Russie, détenue dans des circonstances intolérables.

Il a ajouté: “Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches – et elle aurait dû être là depuis le début.”

Cherelle Griner a décrit l’emprisonnement de sa femme comme “les moments les plus sombres” de sa vie, mais a remercié M. Biden et les responsables de l’administration d’avoir travaillé sans relâche pour obtenir la libération de Mme Griner.

“Aujourd’hui, je me tiens juste ici, submergée par les émotions”, a-t-elle déclaré.

La joie à l’intérieur de la Maison Blanche a été tempérée par l’échec à obtenir la libération de Paul Whelan, un autre Américain qui est resté en détention russe jeudi malgré des mois d’efforts des diplomates américains pour l’inclure dans l’accord avec les Russes pour l’échange avec Monsieur Bout.

M. Whelan, un vétéran de la Marine qui a ensuite travaillé comme responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté dans un hôtel de Moscou en décembre 2018 et condamné en juin 2020 pour des accusations d’espionnage qui, selon le gouvernement américain, ont été fabriquées.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré jeudi que les Russes avaient clairement indiqué au cours des dernières semaines que le choix de M. Biden serait d’approuver un échange un contre un – Mme Griner pour M. Bout – et qu’ils n’étaient pas disposés à envisager de libérer M. Whelan. Le responsable, qui a demandé à ne pas être nommé pour discuter des négociations, a déclaré que le président avait pris “la décision difficile” de poursuivre.

Le responsable a déclaré que le président avait accepté un échange “un pour un”, un peu comme il l’avait fait en avril lorsqu’il avait accepté de libérer Konstantin Yaroshenko, un pilote russe, en échange de Trevor Reed, un vétéran malade de la marine américaine détenu pendant deux ans. sur ce que sa famille considérait comme de fausses accusations d’agression.

Dans un e-mail aux partisans, David Whelan, le frère de M. Whelan, a célébré la libération de Mme Griner, affirmant que «l’administration Biden a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’attendre celui qui n’allait pas arriver. Mais il a ajouté qu'”il est clair que le gouvernement américain doit être plus affirmé”.

“Si de mauvais acteurs comme la Russie vont s’emparer d’Américains innocents, les États-Unis ont besoin d’une réponse plus rapide et plus directe et d’être préparés à l’avance”, a déclaré David Whelan.

Dans ses remarques célébrant la libération de Mme Griner, M. Biden s’est engagé à continuer à travailler pour libérer M. Whelan.

“Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney”, a-t-il déclaré. « Et bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnerons jamais.

Mme Griner, un centre All-Star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, purgeait une peine de neuf ans de prison qui l’a mise au centre d’une confrontation géopolitique difficile entre Washington et Moscou. En février, elle a été arrêtée dans un aéroport près de Moscou après que les douaniers ont trouvé deux cartouches de vapotage contenant de l’huile de haschisch dans ses bagages.

Son cas est devenu une cause internationale parce qu’elle était considérée comme une otage détenue par le gouvernement du président Vladimir V. Poutine alors que la Russie était soumise à un large éventail de sanctions internationales en réponse à son invasion de l’Ukraine une semaine après son arrestation. Les efforts de l’administration Biden pour négocier un échange de prisonniers ont stagné pendant des mois alors qu’elle était envoyée dans une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou.

Paul Whelan à Moscou en 2020. Le crédit… Sofia Sandurskaya/Agence de presse de Moscou, via Associated Press

Les responsables américains ont déclaré que les efforts pour obtenir la libération de Mme Griner avaient commencé à montrer des signes de succès ces dernières semaines, les responsables russes indiquant qu’ils seraient ouverts à un échange contre M. Bout.

Il y a deux jours, les Russes ont transféré Mme Griner de la colonie pénitentiaire à Moscou, en vue d’un éventuel échange, selon un haut responsable de la Maison Blanche. Jeudi matin, les Russes ont mis Mme Griner dans un avion et l’ont emmenée dans un aéroport des Émirats arabes unis, dont le gouvernement avait accepté de servir de lieu pour l’échange.

En retour, M. Biden a accordé la clémence à M. Bout, écourtant son séjour dans une prison américaine, où il est détenu depuis 12 ans. Il devait être libéré en 2029, mais a plutôt été renvoyé sous la garde de responsables russes à l’aéroport des Émirats arabes unis.

Roger Carstens, l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages au département d’État, a rencontré Mme Griner à l’aéroport, où elle a pris un appel de M. Biden et de sa femme, Cherelle, avant de s’envoler pour le retour aux États-Unis.

Un haut responsable de l’administration a déclaré que compte tenu de ce qu’elle avait vécu au cours des 10 derniers mois, Mme Griner était “d’une humeur extrêmement optimiste, tout sourire et extrêmement reconnaissante” envers ceux qui l’ont aidée à la ramener à la maison.

Mme Griner avait été décrite par l’un de ses avocats cet automne comme se débattant émotionnellement et craignant de plus en plus de ne pas être libérée. Elle était autorisée à sortir une fois par jour pour marcher pendant une heure dans une petite cour, selon son avocat, et autrement confinée dans une cellule exiguë avec deux compagnons de cellule. Elle a dormi sur un lit spécialement allongé pour accueillir son cadre de 6 pieds 9 pouces.

Des responsables américains l’ont rencontrée dans la colonie pénitentiaire le mois dernier pour la première fois depuis qu’un tribunal russe a rejeté son appel et a déclaré qu’elle allait “aussi bien qu’on pouvait s’y attendre”, comme l’a dit à l’époque une porte-parole de la Maison Blanche.

Mme Griner a eu 32 ans pendant sa détention.

Le commerce de M. Bout a redonné à Moscou l’un des marchands d’armes les plus notoires des temps modernes, un homme qui a gagné le surnom de “marchand de la mort” car il a échappé à la capture pendant des années. Il a été reconnu coupable en 2011 par un jury de New York de quatre chefs d’accusation, dont complot en vue de tuer des citoyens américains. Les procureurs ont déclaré qu’il avait accepté de vendre des armes antiaériennes à des informateurs de la lutte contre la drogue qui se faisaient passer pour des acheteurs d’armes pour les Forces armées révolutionnaires de Colombie.

Viktor Bout à Bangkok en 2010. Le crédit… Apichart Weerawong/Associated Press

Le haut responsable de la Maison Blanche a défendu la décision de l’administration d’échanger M. Bout contre Mme Griner, affirmant que la priorité absolue de M. Biden était de ramener chez eux les Américains détenus à tort. Mais il a dit que c’était une décision difficile pour le président et que de tels échanges ne seraient effectués que dans des cas “extraordinaires et rares”.

L’échange est certain de susciter des critiques selon lesquelles M. Biden encourage les gouvernements étrangers à prendre plus d’Américains captifs dans l’espoir de les échanger plus tard contre quelqu’un ou quelque chose qu’ils veulent en retour.

Les responsables de l’administration ont tenté de répondre à cette préoccupation en utilisant des sanctions ou des interdictions de voyager pour punir les gouvernements ou d’autres personnes qui prennent des otages et en augmentant les avertissements aux Américains voyageant à l’étranger sur le danger d’être arrêtés par des gouvernements adversaires. Le responsable a déclaré que personne ne devrait s’attendre à ce que l’administration conclue de tels accords dans tous les cas, mais a déclaré que dans la situation de Mme Griner, les responsables se sentaient obligés d’agir.

En juillet, des responsables américains ont publiquement exprimé leur frustration face au refus de leurs homologues russes de s’engager dans ce que les responsables ont appelé une “offre substantielle” pour obtenir sa libération en échange de M. Bout. Pendant des mois, des diplomates américains ont déclaré que M. Poutine ne semblait même pas intéressé à discuter de l’offre.

Plus tôt ce mois-ci, un haut diplomate russe a déclaré publiquement que les chances d’un accord qui libérerait Mme Griner augmentaient. Mais les responsables américains ont rejeté ses commentaires, affirmant qu’ils continuaient d’être bloqués par les Russes, qui ne négociaient pas sérieusement un accord pour M. Bout.

L’échange a peut-être été un effort du gouvernement de M. Poutine pour détourner l’attention des efforts de guerre de la Russie en Ukraine et l’attention s’est concentrée sur le président Volodymyr Zelensky, qui a été nommé mercredi la personne de l’année par le magazine Time.

Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont frappé des bases militaires russes à l’intérieur du territoire russe avec des drones à longue portée, une escalade du conflit qui a peut-être secoué Moscou. Un barrage d’artillerie russe sur un marché de la ville de Kurakhove, dans l’est de l’Ukraine, a fait au moins 10 morts mercredi, selon les autorités ukrainiennes.