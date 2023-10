Mises à jour en direct Bears vs Commanders : Chicago en hausse de 27-14 à la fin du 3e quart-temps

Justin Fields et les Bears de Chicago (0-4) sont sur le point d’affronter Sam Howell et les Commanders de Washington (2-2) à FedEx Field pour lancer la semaine 5 de la saison de la NFL.

Les Bears ont été vaincus de peu par les Broncos de Denver lors de leur match de la semaine 4 et chercheront leur première victoire de la saison contre les Commanders, qui en ont également perdu une serrée contre les Eagles de Philadelphie la semaine dernière.

Voici les meilleurs moments !

Les Bears de Chicago contre les commandants de Washington

Se mettre derrière eux

Deux jeux après que Fields n’ait pas pu se connecter avec le receveur Darnell Mooney, le quart-arrière a frappé un champ largement ouvert de DJ Moore pour un gain de 58 verges. Trois jeux plus tard, Moore s’est de nouveau placé derrière le secondaire de Washington, réussissant une passe de touché de 20 verges.

Une grosse course prépare FG

Après avoir forcé un trois-et-out pour Washington, Chicago a organisé une autre série de buts. Une course de 34 verges de Khalil Herbert a propulsé les Bears dans la zone rouge. Cela dit, ils ont été limités à un panier de 22 verges du Caire Santos.

Si vous voulez vraiment Moore…

Après que Washington ait encore une fois fait trois points, Chicago s’est immédiatement remis au travail. Lors du premier jeu du drive, Moore est resté debout et a continué à avancer sur la ligne de touche pour un gain de 39 verges. Cinq jeux plus tard, Fields a frappé Moore dans le coin arrière de la zone des buts pour leur deuxième touché.

Les ours capitalisent sur Howell INT

Joey Slye a inscrit Washington au tableau avec un panier de 51 verges, que Chicago a contré avec un panier de 36 verges de Santos. Ensuite, Washington a rendu le ballon à Chicago lors du premier jeu de la possession qui a suivi lorsque le demi défensif Greg Stroman Jr. a intercepté Howell.

Après avoir décroché un premier essai au sol, Herbert a refusé de descendre en route vers un pick-up de 16 verges. Trois jeux plus tard, Fields a frappé l’ailier rapproché Cole Kmet pour un touché de 4 verges.

MI-TEMPS : Bears 27, Commanders 3

C’était tous les Bears en première mi-temps. Fields a lancé trois touchés, Moore ayant réussi cinq réceptions pour 137 verges et deux scores. Pendant ce temps, Herbert a couru 76 verges sur 8,4 verges par course. Dans l’ensemble, les Bears ont dominé les Commanders 305-84 en verges totales en première mi-temps.

Washington montre la vie

Howell et les Commanders ont commencé la seconde mi-temps avec une passe écran au porteur de ballon Brian Robinson, qui a transformé la réception en un gain de 24 verges. Plus tard dans l’entraînement, une interférence de passe sur le demi défensif Tyrique Stevenson a placé le ballon sur la ligne des 2 verges des Bears. Lors du jeu suivant, Howell a frappé l’ailier rapproché Logan Thomas pour un touché de 2 verges, et le quart-arrière a converti une tentative de deux points avec ses jambes. Les commandants étaient menés 27-11.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Honorer une légende

Peu avant le coup d’envoi, le L’organisation des Bears a annoncé que L’ancien secondeur et membre du Temple de la renommée Dick Butkus, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL, est décédé à l’âge de 80 ans.

Entrée du stade

Les deux équipes sont arrivées avec style avant le match NFC de jeudi.

