Mises à jour en direct : au milieu des cas en hausse, les États-Unis enregistrent un million de décès

Au cours de ce qui a été une semaine chargée pour le maire Eric Adams, il a rencontré le mannequin Gigi Hadid au studio de Netflix à Brooklyn. Il a visité un collège pour promouvoir un nouveau diplôme en conception de jeux vidéo. Et il a visité le State Capitol à Albany pour faire pression pour le renouvellement du contrôle du maire sur les écoles.

Mais alors que la ville de New York est entrée dans le niveau de risque élevé pour le coronavirus, M. Adams n’a organisé aucun événement public pour avertir les résidents de la flambée des cas.

M. Adams a insisté sur le fait qu’il ne ramènerait pas les mandats de masque et de vaccin et se concentrerait plutôt sur les traitements antiviraux et les tests à domicile.

Alors que de nombreuses villes américaines ont depuis longtemps abandonné les précautions de santé publique, New York et d’autres villes dirigées par des démocrates comme Los Angeles et Philadelphie ont adopté une approche plus prudente pour lutter contre les vagues de virus. Maintenant, alors même que les cas et les hospitalisations augmentent à nouveau, ces villes peuvent ressembler au reste de la nation en se concentrant sur un retour à la normalité et à la responsabilité personnelle.

À New York, plutôt que de sonner l’alarme sur le niveau de risque accru de la ville, M. Adams a souligné à plusieurs reprises que son infection en avril était bénigne, en partie parce qu’il avait pris l’antiviral Paxlovid.

“Je pense que la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous ne voyons pas d’actions drastiques, c’est parce que nous avons fait un travail incroyable pour dire aux gens – vaccins, rappels”, a déclaré M. Adams lors d’une récente conférence de presse. «Quand j’ai été frappé par Covid, c’était juste un chatouillement dans ma gorge. J’étais encore capable de faire de l’exercice, je n’avais pas de problèmes respiratoires, pas de douleur.

M. Adams, un démocrate qui a pris ses fonctions en janvier, semble peser plusieurs facteurs: il n’a pas appelé à des mandats parce que les hospitalisations et les décès ont augmenté plus lentement que lors des vagues précédentes, en raison d’un éventuel coût politique pour adopter des restrictions qui ont fatigué le public, et parce qu’il est préoccupé par l’impact sur la restauration, le tourisme et la relance économique de la ville.

Le maire Eric Adams a souvent parlé de son propre cas bénin de Covid lorsqu’il a discuté de sa réponse à l’augmentation des cas de virus : “Quand j’ai été touché par Covid, c’était juste un chatouillement dans ma gorge.” Crédit… David Dee Delgado/Getty Images

Mais certains experts de la santé ont critiqué l’approche du maire et craignent que la propagation du virus à grande échelle ne nuise aux habitants les plus vulnérables de la ville. Ils pensent que la ville devrait rétablir les mandats de masque et de vaccin, mais reconnaissent qu’il serait politiquement difficile de le faire.

La ville enregistre désormais plus de 4 000 cas par jour, un chiffre probablement beaucoup plus élevé car la plupart des tests à domicile ne sont pas comptabilisés dans le décompte officiel. Mardi, plus de 770 personnes dans la ville étaient hospitalisées avec Covid et 84 étaient en soins intensifs

M. Adams a déclaré cette semaine qu’il ne prévoyait pas de ramener les mandats à moins que le système hospitalier n’atteigne un «état d’urgence» ou ne tende dans cette direction. Le nouveau système d’alerte que M. Adams a approuvé en mars recommande d’instituer un mandat de masque pour les lieux publics intérieurs au niveau de risque actuel.

Les experts de la santé ont fait valoir que attendre que les hôpitaux et les agents de santé soient débordés serait trop tard. Certains élus comme Mark Levine, le président de l’arrondissement de Manhattan, soutiennent le retour d’un mandat de masque pour la plupart des lieux publics intérieurs.

“Je veux que ce soit une ville qui puisse activer et désactiver les mesures de protection lorsque nous atteignons une surtension”, a déclaré M. Levine. “J’aimerais nous voir faire plus et pousser plus fort en ce moment.”

Lors d’un appel jeudi avec Anne Williams-Isom, l’un des maires adjoints de M. Adams, des groupes communautaires et des défenseurs des personnes handicapées ont exprimé leur ferme soutien à un mandat de masque pour les espaces intérieurs, selon quelqu’un qui a participé à l’appel. Mme Williams-Isom a déclaré qu’elle transmettrait leur message au maire.

L’approche de M. Adams reflète le ton d’autres dirigeants comme la gouverneure Kathy Hochul et le président Biden qui sont impatients de dépasser la pandémie et de se concentrer sur la reprise économique. Le gouverneur Philip D. Murphy du New Jersey a également résisté au rétablissement des mandats et a supprimé un mandat de masque sur les trains du New Jersey Transit qui se rendent dans la ville.

Mme Hochul, qui a récemment été testée positive pour le virus, a maintenu en place un mandat de masque dans les transports en commun, mais elle n’a pas fixé de restrictions plus larges malgré une forte augmentation dans le nord de l’État de New York. Mme Hochul fait face à un calcul politique supplémentaire – elle est au milieu de sa campagne pour un mandat complet en tant que gouverneur et a besoin du soutien des coins les plus conservateurs de l’État.

De nombreux chefs d’entreprise soutiennent l’approche du maire, notamment Kathryn Wylde, présidente du Partnership for New York City, un groupe d’affaires influent.

“Les New-Yorkais ont démontré qu’ils avaient le bon sens de suivre les protocoles de sécurité, y compris les masques là où c’est approprié”, a-t-elle déclaré. “Inverser les progrès réalisés dans la réouverture de la ville serait un coup dur pour la reprise mais semble également inutile à ce stade.”

Le commissaire à la santé de la ville, le Dr Ashwin Vasan, a émis lundi une ordonnance recommandant fortement à tous les résidents de porter des masques de qualité médicale dans les bureaux, les épiceries, les écoles et autres lieux publics intérieurs de la ville. Un jour plus tard, il a annoncé que la ville avait atteint le niveau d’alerte élevé, déclenché par l’augmentation des admissions à l’hôpital.

M. Adams a déclaré que la ville s’installait dans une «nouvelle norme» à mesure que des variantes arrivaient.

“Si chaque variante qui vient, nous passons à des pensées d’arrêt, nous passons à la panique, nous n’allons pas fonctionner comme une ville”, a déclaré M. Adams mercredi.

M. Adams n’a pas demandé le rétablissement des mandats, notant que les hospitalisations et les décès ont augmenté plus lentement que lors des vagues précédentes. Crédit… Dave Sanders pour le New York Times

Mais l’ancien maire Bill de Blasio et son commissaire à la santé, le Dr Dave Chokshi, qui sont restés pendant les premiers mois de l’administration Adams et ont conçu le nouveau système d’alerte en mars, ont fait des commentaires publics encourageant M. Adams à se préparer à retourner à mandats.

“Je dirais cela comme un rappel amical pour garder ces outils puissants disponibles”, a déclaré M. de Blasio dans une interview à la radio la semaine dernière. “Vous pourriez en avoir besoin très bientôt.”

M. de Blasio, qui a supervisé la réponse de la ville pendant les pires vagues de virus, a tenu des briefings virtuels quasi quotidiens sur le virus, invitant parfois des experts extérieurs de la santé comme le Dr Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à la Columbia Mailman School de la santé publique et le Dr Céline Gounder, experte en maladies infectieuses à l’Université de New York. Il a déployé certaines des mesures de santé les plus agressives du pays, notamment un mandat de vaccination pour les travailleurs municipaux et les employeurs privés qui est toujours en vigueur.

M. Adams s’est appuyé sur une poignée de conseillers clés pour former sa réponse au virus : le Dr Vasan, un épidémiologiste qui dirigeait auparavant une organisation à but non lucratif de santé mentale ; le Dr Mitchell Katz, le chef du système hospitalier de la ville ; Mme Williams-Isom, adjointe au maire pour la santé et les services sociaux ; Dan Weisberg, premier vice-chancelier des écoles ; et le Dr Ted Long, directeur exécutif du corps de test et de traçage de la ville. Le groupe se réunit presque tous les matins lors d’un appel virtuel pour discuter des dernières données.

M. Adams a déclaré que le message des chefs d’hôpital et d’école était clair : « Ils disent tous la même chose. Ils disent : ‘Écoutez, on a ça. Nous ne sommes pas débordés.

Mais le Dr Chokshi, l’ancien commissaire à la santé, a déclaré dans une récente interview que lors de chaque nouvelle vague de cas dans la ville, les élus et les New-Yorkais avaient souvent une “amnésie collective” sur la manière de réagir.

“Les gens diraient:” Eh bien, ce ne sont que les cas qui augmentent, voyons ce qu’il advient des hospitalisations “”, a-t-il déclaré. «Pour moi, en tant que personne imprégnée de cela, et en particulier pour comprendre l’épidémiologie, il est difficile de ne pas avoir la tête explosée lorsque vous sentez le public, et dans de nombreux cas, la conversation politique, aller dans ces cercles. Et vous êtes comme, ‘Wow, quand allons-nous apprendre.'”

Certains experts de la santé ont convenu qu’il serait difficile à ce stade de la pandémie de rétablir des mandats larges à moins que le système de santé ne devienne sérieusement surchargé. Dans le même temps, disposer d’un système d’alerte mais ne pas donner suite à ses recommandations peut semer la confusion dans l’esprit du public et affaiblir la confiance, en particulier si le changement n’est pas soigneusement expliqué.

“Il est absolument logique de choisir un ensemble d’indicateurs et de l’utiliser pour décider des mesures à prendre”, a déclaré le Dr Jay Varma, qui a été conseiller principal en santé de M. de Blasio. “Il est utile de publier un bulletin météo, mais vous devez être clair sur la façon dont vous l’utilisez.”

Suzette Burgess, 79 ans, de Morris Heights dans le Bronx, a distribué jeudi des masques gratuits dans le cadre de sa propre campagne personnelle pour lutter contre le virus. Crédit… Dave Sanders pour le New York Times

À court de mandats, ont déclaré plusieurs experts, l’administration Adams devrait faire plus pour convaincre les gens de la gravité du moment actuel, même parmi les personnes vaccinées et qui n’ont pas personnellement peur de mourir du virus. Par exemple, une campagne de santé publique actualisée pourrait se concentrer sur l’importance du port de masques pour protéger les personnes vulnérables, les risques de longue durée de Covid ou le risque accru de maladies cardiovasculaires après Covid-19.

M. Adams s’est concentré sur la livraison gratuite à domicile de médicaments antiviraux comme Paxlovid et sur la distribution de millions de tests à domicile aux élèves des écoles publiques et dans les bibliothèques et les musées. Son administration dit avoir distribué 35 000 traitements antiviraux, qui ont évité près de 2 000 hospitalisations.

La ville est en tête du pays en matière de taux de vaccination, mais les taux de rappel sont au point mort. On estime que 88 % des adultes de la ville sont entièrement vaccinés ; seulement 46 % ont reçu une dose de rappel.

Les New-Yorkais handicapés et dont le système immunitaire est affaibli craignent que la nouvelle approche de la ville ne les protège pas. Emily Ladau, une défenseure des droits des personnes handicapées qui vit à Long Island et se rend fréquemment dans la ville, a déclaré que peu de personnes portent des masques car le maire n’a pas clairement transmis le message selon lequel elles sont importantes.

“Il y a une énorme différence entre le masquage et un verrouillage”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que ce devrait être si difficile de mettre un masque et de protéger les gens autour de vous.”

Joseph Goldstein , Sharon Otterman et Dana Rubinstein reportage contribué.