Mises à jour en direct : Assemblée générale des Nations Unies

Les dernières nouvelles sur l’Assemblée générale des Nations Unies (toutes les heures locales) :

10h15

Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que les pays en développement «payent littéralement le prix» en matière de changement climatique.

« L’Afrique et les autres pays en développement ne produisent qu’une faible proportion des émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux économies industrielles. Pourtant, nous sommes les plus durement touchés par les conséquences du changement climatique, comme en témoignent les sécheresses prolongées en Somalie et les inondations d’une gravité sans précédent au Pakistan », a-t-il déclaré mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Ces phénomènes et d’autres liés au climat deviennent malheureusement monnaie courante dans les pays en développement. En fait, nous payons littéralement le prix des politiques que d’autres poursuivent. Cela doit changer.

Buhari dit qu’il espère que l’AGNU et la prochaine conférence sur le climat COP27 “contribueront à galvaniser la volonté politique nécessaire pour conduire l’action vers la réalisation des diverses initiatives existantes sur le changement climatique”.

