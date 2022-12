Mises à jour en direct | Argentine-Croatie en demi-finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Les dernières nouvelles de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Croatie :

Lionel Messi sera le capitaine de l’Argentine et fera sa 25e apparition en Coupe du monde pour égaler le record de tous les temps avec l’Allemand Lothar Matthäus lorsque l’Argentine affrontera la Croatie en demi-finale.

Leandro Paredes a été rappelé au milieu de terrain central alors que l’entraîneur argentin Lionel Scaloni revient à une défense à quatre. Le défenseur central Lisandro Martinez a été abandonné.

Andrej Kramaric jouera devant à la place de Bruno Petkovic pour la Croatie. Luka Modric est le capitaine de l’équipe.

Compositions pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Croatie :

Argentine : Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez, Lionel Messi.

Croatie : Dominik Livaković, Dejan Lovren, Borna Sosa, Joško Gvardiol, Josip Juranović, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Luka Modrić, Mario Pasalic, Ivan Perišić, Andrej Kramarić.

L’Argentine affrontera la Croatie mardi lors de la première demi-finale de la Coupe du monde, et le vainqueur affrontera soit la France, championne en titre, soit le Maroc lors de la finale de dimanche au stade Lusail.

Lionel Messi et Luka Modric ont mené l’Argentine et la Croatie dans les quatre derniers avec des performances exceptionnelles, et tous deux cherchent à couronner leur carrière avec un titre de Coupe du monde.

Messi et l’Argentine ont perdu lors de la finale 2014 contre l’Allemagne, et Modric et la Croatie ont perdu lors de la finale 2018 contre la France.

Comment arrêter Messi ?

La Croatie a déjà mis fin à la Coupe du monde de Neymar en battant le Brésil en quart de finale. Maintenant, il espère faire de même avec Lionel Messi en demi-finale mardi.

C’est plus que Luka Modric en Croatie.

Le milieu de terrain du Real Madrid n’est pas le seul joueur pour la grande occasion dans l’équipe croate. Ivan Perišić est un autre vétéran de l’équipe à l’âge de 33 ans et a marqué plus de buts lors de tournois majeurs que tout autre Croate.

The Associated Press