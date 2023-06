Mises à jour en direct : Apple dévoile iOS 17 avec de nouvelles fonctionnalités, MacBook Air 15 pouces

La WWDC (Worldwide Developers Conference) 2023 d’Apple démarre ce soir. La conférence annuelle des développeurs devrait apporter le casque de réalité mixte très répandu d’Apple, plusieurs nouveaux ordinateurs Mac, des mises à jour iOS 17 et macOS et d’autres mises à jour logicielles majeures sur la gamme d’appareils Apple. Le discours d’ouverture de la WWDC 2023 commence à 22h30 (IST), et nous vous apportons des mises à jour en direct du siège social d’Apple à Cupertino, en Californie, sur ce blog en direct ainsi que nos poignées sociales sur Twitter, Facebooket Instagram.

La WWDC est toujours l’un de mes moments préférés de l’année – et celui-ci sera notre meilleur ! Connectez-vous pour notre événement spécial à 10 h 00 PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld – Tim Cook (@tim_cook) 5 juin 2023

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tweeté quelques heures avant le discours d’ouverture de la WWDC 2023 que ce serait « notre meilleur ». Le géant de la technologie devrait dévoiler iOS 17 aux côtés de nouvelles versions d’iPadOS, watchOS et macOS. Mais l’annonce la plus importante et la plus attendue que tout le monde attend lors de la keynote d’aujourd’hui est le premier casque AR/VR d’Apple. Restez à l’écoute de notre blog en direct pour les mises à jour du discours d’ouverture de la WWDC 2023 d’Apple au fur et à mesure.