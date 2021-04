Mises à jour en direct, analyse des choix de première ronde 2021

Le repêchage de la NFL 2021, c’est-à-dire la 86e réunion annuelle de sélection des joueurs de la ligue, est enfin à nos portes, de beaux mystères enfin sur le point d’être résolus (tandis que d’autres continuent de s’approfondir à Green Bay).

Extérieurement, ce projet projetera un retour à la normale, la NFL a mis en place sa scène massive contiguë au Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland et au stade FirstEnergy des Browns sur les rives du lac Érié. Cependant, le processus de pré-draft n’était guère standard, le COVID-19 forçant la ligue à annuler le dépistage de cette année se combinait dans la foulée d’une saison où les dépisteurs et les dirigeants d’équipe avaient un accès beaucoup plus limité aux programmes universitaires et aux perspectives qu’ils évaluent. Cela devrait permettre un calcul intéressant car les équipes pèsent leurs informations au cours des trois prochains jours et décident quels joueurs correspondent potentiellement à leur programme.

Maintenant, aux choix:

Suivi du repêchage de la NFL 2021: choix de première ronde

1. Jaguars de Jacksonville – QB Trevor Lawrence, Clemson

Il devient le quatrième quart-arrière du premier tour de l’histoire de la franchise – rejoignant Byron Leftwich (2003), Blaine Gabbert (2011) et Blake Bortles (2014) – mais Lawrence est le premier n ° 1 du classement général. Largement considéré comme une perspective générationnelle à égalité avec John Elway, Peyton Manning et Andrew Luck, il est largement admis depuis des années que Lawrence serait le premier joueur choisi dans ce repêchage – la seule question était de savoir quelle équipe l’aurait. Il s’avère que c’est les Jags, une franchise qui a besoin d’une étincelle sur le terrain après une campagne 1-15 et dans les sièges. L’arrivée présumée de Lawrence a probablement incité la légende de l’entraînement universitaire, Urban Meyer, à monter à bord. (Meyer a embauché le coordinateur offensif vétéran Darrell Bevell, qui a facilité la transition de Russell Wilson vers la NFL à Seattle, pour faire le même travail à Jacksonville.)

Lawrence mesure 6-6 et devrait ajouter du poids à son cadre de 213 livres alors que son épaule gauche réparée chirurgicalement (sans lancer) guérit. Il est allé 34-2 en tant que partant pour Clemson, remportant un titre national en 2018 et terminant avec 90 passes TD (contre 17 INT) en trois saisons. Avec un bras puissant et précis, la capacité de disséquer les défenses et de jouer avec ses jambes plus une personnalité stable indiquant un quart-arrière de la franchise, maintenant tout ce que Lawrence a à faire … est d’être à la hauteur du battage médiatique – dans le comté de Duuuval et aux États-Unis. Royaume.

2. Jets de New York – QB Zach Wilson, BYU

Cette franchise a suffisamment pensé à Wilson pour éliminer Sam Darnold, premier tour de 2018 (et troisième choix au classement général), faisant des Jets la première équipe de l’ère du repêchage commun (depuis 1967) à choisir un passeur parmi les trois premiers choix à deux reprises dans durée de quatre projets. Bien que légèrement construit à 6-2 et 214 livres et avec des antécédents de blessures inquiétants qui incluent une chirurgie à l’épaule de projection il y a deux ans, Wilson a des cadeaux alléchants qui ont fait des comparaisons avec Aaron Rodgers et Patrick Mahomes … ce qui n’est probablement pas le cas. juste pour eux ou pour Wilson. Pourtant, il a le jus dans son bras pour faire des lancers incroyables avec ses pieds fixés ou en mouvement, et cela peut être une nécessité compte tenu de l’état général de l’offensive de New York, qui a terminé dernier en points et en verges en 2020. Wilson était le seul joueur au niveau FBS en 2020 avec au moins 30 passes TD et 10 scores au sol, et son ratio TD / INT de 33 contre 3 a également rythmé le pays. Maintenant, Gang Green et leurs fans impatients découvrent si un joueur qui s’est régalé d’une compétition non Power Five peut ramener une franchise de 52 ans de son seul Super Bowl à la terre promise. Le directeur général Joe Douglas et un nouveau régime d’entraîneurs dirigé par Robert Saleh doivent sûrement faire un meilleur travail pour soutenir Wilson que Darnold.

3. San Francisco 49ers (des Houston Texans via les Miami Dolphins) – QB Trey Lance, État du Dakota du Nord

Un choix qui a changé de mains trois fois, les Niners en ont fait l’acquisition audacieuse le mois dernier … et cela a été rapidement suivi par des spéculations rampantes selon lesquelles ils prendraient Alabama QB Mac Jones. Mais aller avec Lance, qui a beaucoup plus d’avantages que Jones compte tenu de ses compétences physiques, semble être la meilleure option étant donné que la franchise a cédé trois premiers tours pour l’avoir. Lance n’a disputé qu’un seul match depuis la saison 2019, mais quelle année il a eue lors de la course au championnat national des Bison. Il avait 28 touchés de passage cette année-là, 14 touchés au sol (parmi 1000 verges) … et aucune interception. Il n’a perdu aucun de ses 17 débuts à l’université non plus. Lance, qui obtient également des notes élevées pour son leadership et son intelligence, devrait apporter une dimension à l’attaque de l’entraîneur Kyle Shanahan que Kirk Cousins, Matt Ryan et le titulaire Jimmy Garoppolo n’ont pas. Lance, qui n’a tenté que 318 passes à l’université, restera probablement assis derrière Garoppolo pendant un certain temps, mais il va de soi qu’il devra jouer bientôt compte tenu du peu de temps qu’il a passé sur un terrain de football l’année dernière. Peut-être Cam Newton-lite.

4. Falcons d’Atlanta – TE Kyle Pitts, Floride

Il a été largement présenté comme la meilleure perspective de tous les temps à son poste. Lorsque vous êtes 6-6, 245 livres avec une envergure de 83 pouces et exécutez un tableau de bord de 4,4 à 40 verges, cela se produira. Gagnant du prix Mackey de l’année dernière en tant que meilleur bout serré du football universitaire, Pitts a marqué 12 touchés parmi ses 43 prises et devrait être une menace mortelle dans la zone rouge. Maintenant, il s’alignera entre les WR Calvin Ridley et Julio Jones (vraisemblablement) et pour un entraîneur, Arthur Smith, récemment embauché par Atlanta, qui privilégie les sets à double serré. Pitts, qui est également un bloqueur volontaire, pourrait être une arme de l’ordre de Travis Kelce ou de Darren Waller s’il répond au battage médiatique. Pitts surpasse Riley Odoms de Denver (cinquième au classement général en 1972) alors que l’ailier serré a été choisi le plus tôt dans l’ère du repêchage commun.

5. Bengals de Cincinnati – WR Ja’Marr Chase, LSU

De solides arguments doivent être présentés ici pour un tacle offensif à la suite de la blessure de l’ACL qui a mis fin prématurément à la saison de recrue de Joe Burrow, le premier choix de 2020. Mais apparemment, un cas plus convaincant pour réunir Burrow avec son arme principale de l’équipe du titre de LSU 2019, lorsque Chase s’est imposé comme le meilleur joueur du football universitaire. Largement considéré comme le premier receveur de ce projet, la chimie intégrée de Chase avec Burrow pourrait prendre cette offense de quelques crans étant donné ce que Tyler Boyd et Tee Higgins, tous deux des cibles très capables eux-mêmes, fournissent déjà. Gagnant du prix Biletnikoff 2019 en tant que meilleur receveur du football universitaire, le nom de Chase est constamment apparu dans la moissonneuse-batteuse de l’année dernière en tant que joueur que ses pairs ont le plus impressionné à ce poste – y compris l’ancien coéquipier du LSU Justin Jefferson, qui a déchiré la ligue des Vikings en 2020. Chase a établi des records de la SEC en 2019 (1780 verges sur réception, 20 touchés) surpassés par DeVonta Smith de l’Alabama en 2020.

6. Dauphins (des Eagles de Philadelphie) – WR Jaylen Waddle, Alabama

Il a été comparé à Tyreek Hill et retrouvera l’ancien QB de Crimson Tide Tua Tagovailoa à Miami. Waddle et WR Will Fuller V donneront à Miami la vitesse à brûler à l’extérieur, et Waddle pourrait également grandement améliorer les équipes de retour des Fins. Waddle avait une saison aussi bonne que le vainqueur du trophée Heisman Smith en 2020 avant qu’une fracture de la cheville ne mette fin à sa saison – bien que Waddle soit revenu pour le match de championnat national. L’AFC Est ferait mieux de se méfier des doubles coups d’un joueur qui mesure en moyenne 10 mètres après la capture.

7. Lions de Détroit – OT Penei Sewell, Oregon

Le premier choix du nouveau régime à Motown est Sewell, qui a remporté le trophée Outland à 19 ans en 2019 avant de se retirer l’année dernière. Un 6-5 et 331 livres, Sewell se déplace étonnamment bien pour un homme de sa taille et forcera probablement Detroit OT Taylor Decker sur le côté droit. Ce choix signale également une nouvelle philosophie à Detroit, où le nouvel entraîneur Dan Campbell et le coordinateur offensif Anthony Lynn veulent courir le ballon, ce que cette franchise n’a pas fait efficacement depuis que Barry Sanders a pris sa retraite il y a plus de deux décennies.

8. Panthers de la Caroline – CB Jaycee Horn, Caroline du Sud

Premier joueur défensif à quitter le plateau, le fils de l’ancien Saints WR Joe Horn devient le dernier défenseur pris par Carolina, qui n’a pas encore repêché de joueur offensif à l’époque de Matt Rhule. Peut-être un athlète plus explosif avec des compétences de balle légèrement meilleures que son homologue de l’Alabama Patrick Surtain II, Horn rejoint une division où son père a joué au début du siècle. Et étant donné à quel point la balle est en l’air dans la NFC Sud avec Tom Brady, Matt Ryan et les Saints heureux de passer deux fois chacun, compréhensible alors que Rhule and Co. éviterait une option QB alléchante (Justin Fields, Mac Jones ) en faveur de Horn maintenant qu’ils rouleront avec Darnold.

9. Denver Broncos – CB Patrick Surtain II, Alabama

Et la course de coin commence. Surtain, également fils d’une star de la NFL (trois fois Pro Bowl DB du même nom), est considéré comme l’un des paris les plus sûrs de ce projet étant donné son sens technique, sa vitesse de 4,46 et son intelligence. Surtain est également un plaqueur volontaire, ce que son nouvel entraîneur, Vic Fangio, appréciera. Le joueur défensif de l’année de la SEC de l’année dernière a été frappé par le fait qu’il n’a sélectionné que quatre passes en trois saisons. En outre, peut-être un peu une surprise étant donné que le nouveau directeur général George Paton a signé les anciens combattants CB Ronald Darby et Kyle Fuller en agence libre, bien que ce dernier soit sur un contrat d’un an.

10. Eagles (de Dallas Cowboys) –

11. Giants de New York –

12. Cowboys (à partir de 49ers via Dolphins and Eagles) –

13. Chargeurs de Los Angeles –

14. Vikings du Minnesota –

15. Patriots de la Nouvelle-Angleterre –

16. Arizona Cardinals –

17. Las Vegas Raiders –

18. Dauphins –

19. Équipe de football de Washington –

20. Ours de Chicago –

21. Colts d’Indianapolis –

22. Titans du Tennessee –

23. Jets (depuis Seattle Seahawks) –

24. Steelers de Pittsburgh –

25. Jaguars (des Rams de Los Angeles) –

26. Cleveland Browns –

27. Ravens de Baltimore –

28. Saints de la Nouvelle-Orléans –

29. Packers de Green Bay –

30. Buffalo Bills –

31. Ravens (des chefs de Kansas City) –

32. Boucaniers de Tampa Bay –

