Mises à jour en direct | Acte d’accusation de documents classifiés de Trump

MIAMI (AP) – Suivez les mises à jour en direct sur l’ancien président Donald Trump, qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait été convoqué devant le tribunal mardi après-midi à Miami. Il a déclaré qu’il avait été inculpé de mauvaise gestion de documents classifiés dans son domaine de Floride. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement confirmé publiquement l’acte d’accusation.

___

Ce qu’il faut savoir:

– Trump fait face à une série d’enquêtes dans divers États et lieux alors qu’il fait campagne pour un retour à la Maison Blanche

– Le cas de Trump diffère de ceux d’autres politiciens connus pour avoir été en possession de documents classifiés

– Les signes que Trump pourrait faire face à des accusations criminelles ont commencé à s’accumuler ce mois-ci

– Qui est Jack Smith, l’avocat spécial qui enquête sur le rôle de Trump dans la conservation de documents classifiés et les efforts pour annuler les élections de 2020 ?

– Malgré les problèmes juridiques et un champ GOP bondé, Trump est resté le favori des républicains pour 2024

___

L’avocat de Trump dit qu’il se présentera au tribunal

L’avocat de Donald Trump a déclaré que l’ancien président comparaîtrait en cour la semaine prochaine.

« Il comparaîtra devant le tribunal mardi, sans aucun doute », a déclaré l’avocat James Trusty à l’émission « Today » de NBC vendredi matin. « Il n’a pas peur de cette chose. C’est une criminalisation ridicule d’un différend non criminel, alors il sera là.

Trusty a qualifié l’acte d’accusation de « dépassement », affirmant que quelque chose qui n’était pas criminel pour les présidents précédents a été « armé » par le ministère de la Justice.

Et il dit que Trump est résilient.

« Il était bouleversé pour le pays, mais en ce qui le concerne, c’est un combattant et il va sortir en se balançant et il ira bien », a déclaré Trusty.

Trusty a déclaré à « Good Morning America » ​​d’ABC que l’avocat spécial était « déterminé » à criminaliser quelque chose qui n’a pas de fondement criminel en vertu du Presidential Records Act, mettant « un cachet de réalité sur quelque chose qui est vraiment irréel ».

___

Les démocrates disent que l’acte d’accusation montre que Trump n’est pas au-dessus de la loi

Alors que les républicains accusent le gouvernement fédéral de persécution politique, les démocrates de la Chambre affirment que l’acte d’accusation de Donald Trump est une affirmation du système judiciaire américain.

« Pendant quatre ans, il a agi comme s’il était au-dessus des lois. Mais il devrait être traité comme n’importe quel autre transgresseur de la loi. Et aujourd’hui, il l’a été », a tweeté le représentant Adam Schiff de Californie, qui a acquis une notoriété nationale en tant que procureur principal lors du premier procès en destitution de Trump.

« L’acte d’accusation du grand jury fédéral d’aujourd’hui nous dit que l’ancien président Donald Trump a mis notre sécurité nationale en grave danger alors qu’il poursuivait un autre programme personnel anarchique en volant et en accumulant des documents gouvernementaux », a déclaré un communiqué du représentant Jamie Raskin du Maryland, qui était à la Chambre. responsable de la deuxième destitution de Trump et est le membre éminent du Comité de surveillance et de responsabilité.

Il a accusé les républicains de « tenter de diviser le pays et de saper notre système juridique ».

« Il passera sa journée devant les tribunaux, à Miami, à Manhattan et à Atlanta aussi s’il y a lieu », a tweeté le représentant Jerry Nadler de New York, faisant également référence à un acte d’accusation à New York dans une affaire d’argent secret et à une enquête en Géorgie. « Mais je suis reconnaissant de vivre dans une nation où personne n’est au-dessus de la loi. »

___

DeSantis dit que son rival est victime d’une « militarisation » politique

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, condamne l’inculpation de Donald Trump, son principal rival pour l’investiture présidentielle républicaine, comme un travail de hache politique.

« La militarisation des forces de l’ordre fédérales représente une menace mortelle pour une société libre. Nous assistons depuis des années à une application inégale de la loi en fonction de l’affiliation politique », a tweeté DeSantis.

« Pourquoi tant de zèle à poursuivre Trump et pourtant si passif à propos d’Hillary ou de Hunter? » il ajoute.

DeSantis a également promis de mettre fin à ce qu’il a appelé les préjugés politiques et de «responsabiliser» le ministère de la Justice s’il était élu.

D’autres républicains de haut rang ont utilisé un langage similaire dans leurs réponses à l’acte d’accusation, qu’ils décrivent comme une persécution politique.

____

McCarthy juge l’acte d’accusation « inadmissible »

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a tweeté qu' »il est inadmissible qu’un président inculpe le principal candidat qui s’oppose à lui ».

Le républicain a ajouté: « Moi et chaque Américain qui croit en l’État de droit, nous soutenons le président Trump contre cette grave injustice. »

McCarthy a déclaré que le House GOP « tiendra responsable cette militarisation effrontée du pouvoir ».

Le chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, a quant à lui déclaré que l’acte d’accusation était une « imposture » et « la poursuite de la persécution politique sans fin de Donald Trump ».

« Soyons clairs sur ce qui se passe : Joe Biden arme son ministère de la Justice contre son propre rival politique », a tweeté Scalise.

___

Des agents fédéraux en route pour Miami

Le ministère de la Justice et la Sécurité intérieure envoient des agents fédéraux supplémentaires à Miami avant la comparution prévue de Trump devant le tribunal dans les prochains jours, a déclaré à l’AP une personne proche du dossier. La personne a parlé sous couvert d’anonymat afin de discuter des plans de sécurité sensibles.

Trump a déclaré qu’il devait comparaître devant le tribunal mardi après-midi là-bas.

Pendant ce temps, le siège du ministère de la Justice à Washington était calme jeudi soir, avec peu de monde dans les couloirs et aucun signe public du procureur général Merrick Garland.

—Mike Balsamo

___

Les alliés de Trump dénoncent l’inculpation

Les partisans de l’ancien président Donald Trump ont réagi avec colère jeudi à la nouvelle de l’inculpation fédérale et ont critiqué l’administration Biden. La Maison Blanche a refusé de commenter et a renvoyé les questions au ministère de la Justice.

« Le régime Biden, qui se rend compte qu’il ne peut pas battre ou tricher vers une autre victoire, a pris la mesure sans précédent d’inculper le président Trump », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de Make America Great Again Inc., un super PAC soutenant La candidature de Trump pour un retour à la Maison Blanche.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance préalable de l’acte d’accusation et l’avait appris par des reportages.

Dans une interview jeudi soir sur Fox News, le sénateur Tim Scott a déclaré qu’il estimait que « la balance du système judiciaire est pondérée » en fonction de la politique.

« En Amérique, chaque personne est présumée innocente, non coupable », a déclaré Scott, dénonçant « la militarisation du ministère de la Justice contre l’ancien président ».

Scott a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Trump et qu’il « continuerait de prier pour notre nation et continuerait de prier pour que la justice prévale ».

— Zeke Miller

___

Des sources AP confirment l’acte d’accusation

Deux personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement ont déclaré que l’équipe de Trump avait été informée qu’il avait été inculpé de sept chefs d’accusation et que les procureurs avaient contacté des avocats pour les informer de l’acte d’accusation peu de temps avant que Trump ne l’annonce lui-même sur sa plateforme Truth Social. .

« C’est en effet un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique », a déclaré Trump. « Nous sommes un pays en déclin grave et rapide, mais ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande ! »

Dans les 20 minutes suivant son annonce, Trump, qui a déclaré qu’il devait comparaître devant le tribunal mardi après-midi à Miami, avait commencé à collecter des fonds pour sa campagne présidentielle de 2024.

Les procureurs ont déclaré que Trump avait apporté environ 300 documents classifiés à Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche, dont une centaine qui avaient été saisis par le FBI en août dernier lors d’une perquisition du domicile qui a souligné la gravité de l’enquête du ministère de la Justice.

— Jill Colvin et Michael Sisak

