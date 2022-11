Mises à jour en direct à mi-parcours: Biden appelle les mi-parcours un choix entre «différentes visions de l’Amérique»

À deux jours de la fin, les dirigeants démocrates et républicains se heurtent à un éternel problème de fin de saison électorale : il ne reste plus grand-chose à dire qu’ils n’aient déjà dit, généralement quelques dizaines de fois.

Cela était clair lors des talk-shows du dimanche matin, où les invités républicains ont répété des points de discussion sur l’inflation et la criminalité et ont exprimé leur confiance dans une vague rouge à venir, et les invités démocrates ont répété des points de discussion sur le bilan du président Biden et ont exprimé leur confiance que les sondages les sous-estimaient.