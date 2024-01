Mises à jour en direct | 21 soldats israéliens sont tués à Gaza alors que les critiques sur la gestion de la guerre se multiplient dans le pays – ABC4 Utah

L’armée israélienne a déclaré mardi que 21 soldats avaient été tués dans la bande de Gaza lors de l’attaque la plus meurtrière contre ses troupes depuis le début de la guerre, alors que les critiques se multiplient sur la gestion par le gouvernement de la guerre de trois mois contre le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à aller de l’avant jusqu’à ce qu’Israël écrase le groupe militant Hamas au pouvoir et obtienne la liberté de plus de 100 otages retenus captifs à Gaza. Les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de savoir s’il est possible de faire l’un ou l’autre. Lundi, les membres des familles des otages ont perturbé une réunion d’un comité du parlement israélien en criant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là !

L’offensive israélienne dans la bande de Gaza a frappé lundi la ville méridionale de Khan Younis, poussant des milliers de Palestiniens à fuir encore plus au sud. La guerre a déplacé quelque 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza, et un quart d’entre eux meurt de faim, selon les Nations Unies.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 25 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre, qui a éclaté le 7 octobre lorsque des militants de Gaza ont attaqué le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

Actuellement:

— Les familles des otages israéliens prennent d’assaut la Knesset, exigeant un accord pour leur libération.

— Vingt et un soldats israéliens sont tués dans l’attaque la plus meurtrière contre l’armée depuis le début de la guerre.

— L’Union européenne fait pression en faveur d’un État palestinien, rejetant l’insistance du dirigeant israélien selon laquelle cela n’est plus sur la table.

— Les militaires américains et britanniques lancent une nouvelle série de frappes conjointes contre plusieurs sites houthis au Yémen.

Voici la dernière :

ISRAËL DIT QU’IL A ENCERCLÉ LA VILLE DE KHAN YOUNIS

JERUSALEM — L’armée israélienne affirme que ses forces ont encerclé la ville de Khan Younis, au sud de Gaza.

La deuxième plus grande ville du territoire a été le théâtre de violents combats ces derniers jours, faisant des dizaines de Palestiniens tués et blessés.

Les responsables israéliens ont déclaré que de hauts dirigeants du Hamas pourraient se cacher dans des tunnels de la ville.

L’armée a déclaré que ses forces avaient tué des dizaines de militants à Khan Younis ces derniers jours et avaient encerclé la ville. Elle n’a fourni aucune preuve et il n’a pas été possible de confirmer de manière indépendante les détails des combats qui y ont eu lieu.

Khan Younis est la ville natale de Yehya Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, dont on ignore où il se trouve. L’armée a annoncé mardi l’encerclement dans un communiqué.

NETANYAHU PLEURE LA PERTE DE 21 SOLDATS

JERUSALEM — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déploré la perte de 21 soldats lors de l’attaque la plus meurtrière à Gaza et a déclaré que l’armée continuerait à se battre jusqu’à « la victoire absolue ».

Dans un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Netanyahu a déclaré que lundi était « l’un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre ».

Il a indiqué que l’armée ouvrirait une enquête sur l’attaque, au cours de laquelle un militant a tiré une grenade propulsée par fusée sur un char, déclenchant une explosion secondaire qui a fait tomber deux bâtiments sur les soldats.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre les forces israéliennes à Gaza depuis le début de l’opération terrestre.

Dans son message publié mardi, Netanyahu a écrit : « Au nom de nos héros et pour nos propres vies, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue. »

Un responsable déclare qu’Israël a proposé un cessez-le-feu de 2 mois

LE CAIRE — Un haut responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel le Hamas libérerait les otages israéliens en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël.

Selon cette proposition, Yehya Sinwar et d’autres hauts dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à s’installer dans d’autres pays.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à informer les médias et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Hamas avait rejeté la proposition. Le groupe militant insiste sur un cessez-le-feu permanent avant toute nouvelle libération d’otages. Les dirigeants israéliens ont jusqu’à présent exclu cette possibilité.

Le responsable a déclaré que les dirigeants du Hamas ont également refusé de quitter Gaza et exigent qu’Israël se retire complètement du territoire et permette aux Palestiniens de rentrer chez eux.

Le responsable a déclaré que l’Égypte et le Qatar, qui ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas, élaborent une proposition en plusieurs étapes pour tenter de combler les écarts. La proposition inclurait la fin de la guerre, la libération des otages et la présentation d’une vision pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Les médias israéliens ont également rendu compte des efforts diplomatiques, décrivant les mêmes grandes lignes d’un accord potentiel.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de commenter d’éventuelles négociations, invoquant les risques potentiels pour les otages. Les responsables qatariens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la proposition.

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Brett McGurk, est dans la région cette semaine pour rencontrer des responsables égyptiens et qatariens afin de discuter des négociations sur les otages. La Maison Blanche a également refusé de commenter.

À Washington, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré lundi qu’une pause temporaire dans les combats était essentielle pour obtenir la libération d’un plus grand nombre d’otages.

“Vous ne pouvez pas garantir un passage sûr des otages hors d’une zone dangereuse si les gens se tirent dessus”, a déclaré Kirby. “Nous ne soutenons pas un cessez-le-feu général, qui est généralement mis en place dans l’espoir de mettre fin à un conflit.”

21 SOLDATS ISRAÉLIENS TUÉS À GAZA

JERUSALEM — L’armée israélienne affirme qu’un total de 21 soldats ont été tués lors d’une attaque dans le centre de Gaza, ce qui en fait la plus grande perte de vie militaire depuis le début de la guerre.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire en chef, a fait cette annonce mardi, mettant à jour un bilan antérieur. Il a indiqué que les soldats préparaient des explosifs pour démolir deux bâtiments lundi lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par fusée sur un char à proximité, déclenchant l’explosion prématurément. Les bâtiments se sont effondrés sur les soldats.

Le lourd bilan des victimes pourrait ajouter un nouvel élan aux appels lancés à Israël pour qu’il suspende son offensive, voire l’arrête complètement. Le grand nombre de victimes israéliennes a fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette fin aux opérations militaires passées.

L’ÉGYPTE AVERTIT ISRAËL DE NE PAS PRENDRE LE CONTRÔLE DES TERRES QUI LES SÉPARENT

LE CAIRE — L’Égypte a averti Israël que toute tentative de prendre le contrôle de la sécurité de la bande de terre qui sépare Gaza et l’Égypte entraînerait une « menace sérieuse » pour les relations entre les pays voisins.

Le corridor de Philadelphie est une bande de terre longue de 14 kilomètres (neuf milles) qui sépare l’Égypte de Gaza.

« Il doit être strictement souligné que toute démarche israélienne dans cette direction entraînera une menace sérieuse pour les relations égypto-israéliennes », a déclaré lundi Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État égyptien, dans un communiqué en ligne.

Les dirigeants israéliens ont parlé de prendre le contrôle du couloir pour empêcher une éventuelle contrebande d’armes vers Gaza.

L’Égypte craint qu’une opération militaire à la frontière ne pousse un grand nombre de Palestiniens sur son territoire.

Rashwan a déclaré que la frontière occidentale de Gaza était sécurisée et que les affirmations israéliennes selon lesquelles des armes étaient passées clandestinement d’Egypte à Gaza étaient fausses. La guerre a mis à rude épreuve les relations entre Israël et l’Égypte.

Les déploiements de troupes de part et d’autre de la frontière entre l’Égypte et Gaza sont réglementés par des accords bilatéraux entre Israël et l’Égypte.

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1980, l’Égypte ayant négocié un certain nombre d’accords de cessez-le-feu lors des récents conflits à Gaza.

Tout au long de la guerre actuelle, l’Égypte a accusé Israël de comploter pour annuler les demandes palestiniennes d’un État en chassant les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte. Israël nie que cela fasse partie de son plan.

LA NOUVELLE-ZÉLANDE ENVOYERA UNE ÉQUIPE POUR AIDER EN MER ROUGE

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi qu’elle envoyait une équipe de six membres pour rejoindre une coalition internationale de sécurité maritime en mer Rouge.

Le Premier ministre Christopher Luxon a déclaré que le personnel de défense du pays contribuerait à protéger les navires au Moyen-Orient depuis les quartiers généraux opérationnels de la région et d’ailleurs.

« Les attaques des Houthis contre les navires commerciaux et navals sont illégales, inacceptables et profondément déstabilisatrices », a déclaré mardi Luxon dans une déclaration écrite.

Le déploiement doit se terminer au plus tard le 31 juillet.