Mises à jour en direct | 150 personnes sont tuées à Gaza en 24 heures, selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 150 personnes ont été tuées dans le territoire au cours des dernières 24 heures et que 313 autres ont été blessées alors que les forces israéliennes continuent de combattre les militants, même dans la partie nord du territoire.

Le nord, où des quartiers entiers ont été rasésétait la cible initiale de l’offensive terrestre israélienne fin octobre.

L’armée israélienne a déclaré mercredi que ses forces avaient tué plus de 15 militants du Hamas dans le nord de Gaza au cours de la dernière journée et ciblé des infrastructures militantes dans une école.

Ces derniers décès portent le bilan palestinien de l’offensive israélienne à 26 900, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Il ne fait pas de distinction entre les décès de civils et de combattants, mais indique que la plupart des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu à Gaza.

L’attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre, a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et environ 250 personnes ont été prises en otage, selon les autorités israéliennes.

LES MANIFESTANTS ISRAÉLIENS TENTENT DE BLOQUER LES CAMIONS D’AIDE

JERUSALEM — Des dizaines de manifestants israéliens ont tenté d’empêcher l’aide humanitaire d’entrer à Gaza, malgré un ordre leur interdisant de s’approcher d’un poste frontière emprunté par les camions.

Selon une vidéo publiée par un groupe d’activistes à l’origine des manifestations, la police, y compris des officiers à cheval, s’est battue avec les manifestants mercredi.

Les manifestants se rassemblent depuis plusieurs jours près du terminal de Kerem Shalom, affirmant que l’aide ne devrait pas être autorisée à entrer à Gaza tant que des otages y sont toujours détenus. Ils affirment que cette aide pourrait servir de levier pour forcer le Hamas à libérer les otages.

Les militants ont déclaré que jusqu’à 40 personnes avaient été arrêtées, un chiffre qui n’a pas pu être confirmé de manière indépendante. La police n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’armée israélienne a bouclé cette semaine la zone pour empêcher que de telles manifestations ne se reproduisent. Il n’était pas clair dans l’immédiat à quelle distance la foule s’était rapprochée du passage, et les livraisons vers Gaza ne semblaient pas perturbées.

Kerem Shalom est le principal point de passage de marchandises entre Israël et Gaza.

Israël a imposé un siège à Gaza dès les premiers jours de la guerre, interdisant l’entrée de l’aide. Bien qu’il ait cédé sous la pression américaine, le montant de l’aide n’a représenté qu’une fraction de ce qui était destiné au territoire avant la guerre.

LE CHEF DE L’AIDE HUMANITAIRE DE L’ONU DÉCLARE L’AIDE À GAZA EST “GRATUITEMENT INADÉQUATE”

NATIONS UNIES — Dans un discours passionné devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, a appelé Israël à autoriser davantage d’aide à Gaza.

Griffiths a souvent rompu avec ses remarques préparées lors de son discours de mercredi.

« Les secours restent largement insuffisants. Et dire que c’est tout à fait inadéquat, comme on le dit ici, est tout à fait inadéquat. C’est beaucoup plus difficile », a déclaré Griffiths. “C’est la congestion, c’est la pluie, c’est le manque de certitude quant à ce que demain nous réserve.”

NETANYAHU DÉCLARE DES EFFORTS EN COURS POUR ESSAYER D’OBTENIR LA LIBÉRATION DES OTAGES

JERUSALEM — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux familles des otages détenus dans la bande de Gaza que des efforts étaient en cours pour obtenir la libération des captifs.

Netanyahu a déclaré aux représentants de 18 familles que des efforts étaient déployés « à ces moments-là » pour rendre les otages. Dans un communiqué publié mercredi au sujet de la réunion, il n’a pas divulgué les détails des discussions sur un nouvel accord sur la libération des otages.

Netanyahu a rencontré les familles alors que le Qatar, l’Égypte et les États-Unis étaient en train de négocier un accord entre Israël et le Hamas qui pourrait libérer la centaine d’otages restants et instaurer un cessez-le-feu temporaire à Gaza.

Les militants dirigés par le Hamas ont capturé environ 250 personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, lors de leur attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël, une attaque qui a déclenché la guerre.

Plus de 100 captifs, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été libérés lors du premier et unique accord entre les parties fin novembre.

QUI DIT QUE LE SYSTÈME DE SANTÉ DE GAZA UTILISE DES CHARRIETTES À ÂNES POUR TRANSPORTER LES PATIENTS

GENÈVE — Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le système de santé détruit à Gaza a eu recours à des charrettes tirées par des ânes pour transporter les patients blessés, et qu’un grand hôpital ne dispose que d’une seule ambulance fonctionnelle.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que plus de 100 000 habitants de Gaza étaient morts, blessés, portés disparus ou présumés morts dans la guerre avec Israël.

Tedros a ajouté que le risque de famine est élevé, de nombreux membres du personnel médical et des patients ne recevant qu’un seul repas par jour.

Il a averti que les décisions des pays donateurs de suspendre les fonds destinés à l’UNWRA, le plus grand fournisseur d’aide humanitaire dans la crise, auraient des « conséquences catastrophiques » pour la population de Gaza.

Les États-Unis et plus d’une douzaine d’autres pays ont annoncé leur intention de suspendre leurs contributions à l’UNRWA après Israël allégué que 12 de ses employés ont participé aux attentats du 7 octobre en Israël. Les responsables de l’ONU ont licencié la plupart des travailleurs et ont promis une enquête.

SANCTIONS AMÉRICAINES ENTREPRISES ET PERSONNES AU LIBAN ET EN TURQUIE

BEYROUTH — Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions à trois entreprises et à une personne au Liban et en Turquie, les accusant de canaliser des fonds vers les Gardiens de la révolution iraniens et le groupe militant libanais Hezbollah.

Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre la société turque Mira Ihracat Ithalat Petrol (Mira), qui, selon lui, « achète, transporte et vend des produits iraniens sur le marché mondial » ; sur son directeur général, Ibrahim Talal al-Uwayr ; et sur Yara Offshore SAL et Hydro Company for Drilling Equipment Rental, basées au Liban, qui, selon elle, ont toutes deux vendu de grandes quantités de produits iraniens à la Syrie.

Les entreprises sanctionnées « ont généré des revenus valant des centaines de millions de dollars en vendant des produits iraniens, notamment au gouvernement syrien », a déclaré le Trésor américain dans un communiqué.

Cette décision intervient alors que la région attend la réponse de Washington à une frappe, probablement lancée par l’une des milices de la région soutenues par l’Iran, qui a tué trois soldats américains dimanche dans une base en Jordanie, près de la frontière syrienne.

L’Iran menace de « répondre de manière décisive » à toute frappe américaine alors que Biden évalue la réponse à l’attaque de Jordanie

JERUSALEM — L’Iran a menacé mercredi de « répondre de manière décisive » à toute attaque américaine contre la République islamique à la suite Le lien entre le président Joe Biden et Téhéran au meurtre de trois soldats américains dans une base militaire en Jordanie.

Les États-Unis ont indiqué qu’ils se préparaient à des frappes de représailles au Moyen-Orient à la suite de l’attaque de drone de dimanche qui a également blessé au moins 40 soldats. Tour 22une base secrète dans le nord-est de la Jordanie qui a joué un rôle crucial pour la présence américaine en Syrie voisine.

Cependant, des inquiétudes demeurent que toute frappe américaine supplémentaire pourrait enflammer davantage une région déjà secouée par La guerre continue d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza et les attaques en cours des rebelles Houthis du Yémen contre les navires dans la mer Rouge.

Un destroyer de l’US Navy se trouvant dans la voie navigable a abattu un missile de croisière antinavire lancé par les Houthis mardi soir, la dernière attaque visant les forces américaines patrouillant sur la principale route commerciale maritime, ont indiqué des responsables.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU APPELLE À NOUVEAU UN CESSEZ-LE-FEU

NATIONS UNIES — Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu à Gaza.

S’adressant au Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, António Guterres a déclaré qu’il condamnait « les attaques horribles du Hamas et d’autres groupes », mais que « en même temps, rien ne peut justifier la punition collective de la population de Gaza ». »

« Le conflit en cours et les bombardements incessants des forces israéliennes à travers Gaza ont entraîné des meurtres de civils et des destructions à un rythme et à une échelle sans rapport avec tout ce que nous avons vu ces dernières années », a déclaré António Guterres. « Je suis horrifié par les frappes militaires incessantes qui ont tué et mutilé des civils et du personnel protégé, et qui ont endommagé ou détruit des infrastructures civiles. »

Il a déclaré : « Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat ».

Les agences des Nations Unies demandent la poursuite du financement de l’UNRWA

GENÈVE — Un ensemble d’organisations des Nations Unies qui se concentrent sur les réfugiés, l’aide humanitaire, la migration, la santé, les enfants, l’alimentation, les femmes, les droits de l’homme et d’autres questions se sont unies pour appeler certains pays donateurs clés à reconsidérer leur projet de suspendre le financement de l’UNRWA. l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Les États-Unis et plus d’une douzaine d’autres pays ont annoncé leur intention de suspendre leurs contributions à l’UNRWA après qu’Israël a allégué que 12 de ses employés avaient participé aux attaques du 7 octobre en Israël. Les responsables de l’ONU ont licencié la plupart des travailleurs et ont promis une enquête.

Les chefs de l’Organisation mondiale de la santé, de l’UNICEF, de l’Organisation internationale pour les migrations, du Programme alimentaire mondial et d’autres agences et partenaires des Nations Unies ont déclaré que les allégations selon lesquelles « plusieurs » membres du personnel de l’UNRWA étaient impliqués « dans les attaques odieuses contre Israël » étaient « horribles ».

“Cependant, nous ne devons pas empêcher une organisation entière de remplir son mandat de servir les personnes qui en ont désespérément besoin”, indique le communiqué commun.

« Les décisions prises par divers États membres de suspendre le financement de l’UNRWA auront des conséquences catastrophiques pour la population de Gaza », a-t-il déclaré. « Aucune autre entité n’a la capacité de fournir d’urgence l’ampleur et l’ampleur de l’aide dont bénéficient 2,2 millions de personnes à Gaza…