Mises à jour en direct : 1 200 personnes détenues au Brésil après les émeutes pro-Bolsonaro

Dans les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle au Brésil, des représentants du gouvernement et des experts indépendants en matière de sécurité ont examiné les résultats et ont pris une décision claire : il n’y a aucune preuve crédible de fraude électorale.

En novembre, un rapport très attendu sur le processus de vote de l’armée brésilienne a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve d’irrégularités. Il a également déclaré que la nature du système de vote entièrement numérique du Brésil signifiait qu’il ne pouvait pas exclure de manière décisive un scénario de fraude spécifique.

Les experts indépendants en sécurité ont généralement applaudi le rapport, affirmant qu’il était techniquement solide. Ils avaient souligné le même scénario de fraude hypothétique dans le passé – des initiés du gouvernement insérant des logiciels malveillants sophistiqués dans les machines à voter du Brésil – tout en soulignant que c’était extrêmement improbable.

Le Brésil se retrouve dans une situation délicate. Les experts en sécurité affirment que son système de vote électronique est fiable, efficace et, comme tout système numérique, pas sécurisé à 100 %. Aujourd’hui, des acteurs politiquement motivés utilisent ce noyau de vérité comme raison pour remettre en question les résultats d’un vote dans lequel il n’y a aucune preuve de fraude.

Pendant des années, M. Bolsonaro a attaqué le système électoral brésilien comme truffé de fraudes, malgré le manque de preuves. En conséquence, trois partisans de M. Bolsonaro sur quatre déclarent désormais ne faire que peu ou pas du tout confiance aux machines à voter du Brésil, selon les sondages.

Pour apaiser ces inquiétudes, les responsables électoraux ont invité l’armée brésilienne à un comité de transparence l’année dernière. Cela a été considéré comme un geste envers M. Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée qui avait empilé son administration avec des généraux. Rapidement, l’armée a commencé à faire écho à certaines des critiques de M. Bolsonaro, suscitant des inquiétudes dans une nation qui avait souffert sous une dictature militaire jusqu’en 1985.

Finalement, les militaires et les responsables électoraux ont accepté certaines modifications des tests des machines à voter.

Les partisans de M. Bolsonaro ont poussé des vidéos de machines à voter défectueuses, des rapports non attribués de jeu déloyal de la part des responsables électoraux et des analyses inexactes des résultats des votes comme preuve de quelque chose qui ne va pas. Des experts indépendants ont examiné les allégations et ont déclaré qu’elles n’avaient aucune validité.

Trois heures après la fermeture des bureaux de vote, les ordinateurs avaient compté la quasi-totalité des 118 millions de votes. Cette efficacité est en partie due au fait que le Brésil est le seul pays au monde à utiliser un système de vote entièrement numérique, sans sauvegarde papier. Pourtant, pendant des années, M. Bolsonaro a présenté ce manque de sauvegardes papier comme une vulnérabilité qui remet en question toute élection.

L’armée a déclaré que ses experts techniques n’avaient trouvé aucune incohérence dans le processus de vote ou dans les résultats des deux votes nationaux du mois dernier. Il a également déclaré que les responsables électoraux n’avaient pas autorisé ses experts à inspecter complètement les 17 millions de lignes de code informatique des machines à voter et que les responsables n’avaient pas testé suffisamment de machines le jour du scrutin pour exclure la possibilité qu’elles contiennent des logiciels malveillants susceptibles de manipuler le décompte des voix. .

“C’est très techniquement correct”, a déclaré Marcos Simplício, chercheur en cybersécurité à l’Université de São Paulo qui teste les machines à voter du Brésil.

Pourtant, M. Simplício et d’autres experts ont déclaré que les machines sont hautement sûres, avec des couches de sécurité conçues pour prévenir les fraudes et les erreurs. L’équipe de chercheurs en cybersécurité de M. Simplício, par exemple, a tenté de pirater les machines en vain. C’est en partie parce que les machines ne sont pas connectées à Internet, ce qui les rend pratiquement impossibles à manipuler sans accès physique, et parce qu’elles sont cryptées et utilisent une technologie pour protéger leurs clés de cryptage similaire à celle utilisée dans les iPhones.

Pourtant, les experts ont souligné un scénario qui semble possible. Un groupe d’ingénieurs du gouvernement qui écrivent le logiciel des machines pourrait insérer un code malveillant pour modifier les votes. Mais pour ce faire, plusieurs ingénieurs devraient agir au bon moment et travailler ensemble sans être détectés. Et le code malveillant devrait être suffisamment sophistiqué pour reconnaître un test des machines et se désactiver pendant la durée du test.

Les experts en sécurité soutiennent généralement le concept de sauvegardes papier, qui a été poussé par M. Bolsonaro. Mais ils préviennent également que cela introduirait une autre variable qui pourrait être attaquée par de mauvais acteurs – ou, peut-être plus important, exploitée par ceux qui prétendent à la fraude électorale.

M. Bolsonaro, qui a autorisé son gouvernement à faire la transition vers son adversaire aux élections, Luiz Inácio Lula da Silva, a critiqué dimanche les actions de ses partisans, dire sur Twitter que les manifestations pacifiques font partie de la démocratie, mais que “les destructions et les invasions de bâtiments publics, comme ce qui s’est passé aujourd’hui”, n’en font pas partie.