Mises à jour d’une star du porno – Jake Adams tué dans un accident de moto alors que les fans pleurent Dahlia Sky après sa mort par suicide

« PAS UNE ROUTE FACILE »

Parlant de sa difficile bataille contre le cancer, le producteur de films pour adultes Hans a déclaré à Adult Video News : « L’année dernière, je lui ai parlé plusieurs fois de la vie. Ce n’était pas une course facile pour elle.

« Cela prendra du temps à s’en remettre, si c’est même possible. Dahlia Sky, ta belle âme, ton amie drôle, compliquée et chaleureuse ! Tu vas tellement me manquer. »