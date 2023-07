Mises à jour du sommet de l’OTAN: Zelenskyy dénonce le manque de calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

VILNIUS, LITUANIE – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il était « absurde » qu’aucun calendrier n’ait été établi pour que son pays soit invité à rejoindre l’OTAN ou à en devenir un jour membre.

Zelenskyy a déclaré sur Twitter qu’il prévoyait de discuter de « l’incertitude » de l’OTAN quant à une éventuelle adhésion de l’Ukraine lors du sommet de l’alliance à Vilnius, la capitale lituanienne.

Il dit que la délégation ukrainienne au sommet qui débute mardi a « reçu des signaux indiquant que certaines formulations » en cours de discussion traitent de la perspective que l’OTAN invite l’Ukraine à devenir membre, « pas sur l’adhésion de l’Ukraine ».

Zelenskyy a qualifié de « sans précédent et absurde » le fait qu’aucun délai n’ait été fixé, que ce soit pour une invitation ou une adhésion ukrainienne.

« Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ou d’en faire un membre de l’alliance », a déclaré le président.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il souhaitait que l’OTAN montre des « progrès démontrables » lors du sommet sur l’adhésion de l’Ukraine.

« J’ai toujours dit que la place légitime de l’Ukraine était dans l’OTAN », a déclaré Sunak aux journalistes lors de son vol vers Vilnius.

——

La France livrera des missiles à frappe profonde dans le cadre des efforts accrus pour aider l’Ukraine à contre-attaquer les forces russes, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron.

La France a réfléchi à l’opportunité d’envoyer des missiles Scalp en Ukraine. Ils sont le pendant français des missiles britanniques Storm Shadow, que le Royaume-Uni a déjà envoyés en Ukraine.

Macron a déclaré à son arrivée au sommet de l’OTAN à Vilnius : « Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles à frappe profonde à l’Ukraine » dans le cadre d’un soutien militaire renforcé. Le dirigeant français n’a pas précisé quels missiles, ni dit quand ni combien seraient fournis.

Macron a déclaré que la décision avait été prise « au vu de la situation et de la contre-offensive menée par l’Ukraine » contre les forces russes. Il a déclaré en mai que les missiles Scalp à plus longue portée pourraient aider la contre-offensive, qui en est à ses débuts.

——

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que les relations futures de l’Union européenne avec la Turquie refléteront son statut de « partenaire important », mais il n’a pas précisé ce que cela impliquerait.

Des responsables de l’OTAN ont déclaré lundi que la Turquie avait accepté de ratifier l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire occidentale, supprimant l’un des derniers obstacles majeurs à l’adhésion du pays nordique à l’OTAN.

Cependant, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lié le soutien de son pays à la tentative longtemps bloquée de la Turquie d’adhérer à l’Union européenne. Scholz et d’autres ont rejeté une connexion.

S’exprimant à son arrivée mardi au sommet de deux jours de l’OTAN à Vilnius, Scholz a qualifié la Turquie de « partenaire important pour nous » et a déclaré qu’il parlerait avec Erdogan lors de l’événement.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a déclaré qu’il était important de continuer à rechercher une coopération avec Ankara. Il a déclaré que la décision d’Erdogan sur la Suède « montre que si l’on parle à la Turquie, on trouve des solutions ».

« Nous n’avons pas toujours eu les relations les plus faciles avec la Turquie, mais nous ne devons pas tourner le dos à la Turquie, sinon elle trouvera d’autres partenaires », a déclaré Bettel.

——

L’Allemagne a annoncé un ensemble d’aides militaires supplémentaires pour l’Ukraine qui comprend 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder supplémentaires, 25 autres anciens chars Leopard 1 et deux dispositifs de lancement de missiles de défense Patriot.

Le ministère allemand de la Défense a déclaré mardi que l’Allemagne donnerait également à l’Ukraine 20 000 cartouches d’artillerie supplémentaires, 5 000 cartouches de munitions fumigènes, un ensemble de reconnaissance et de défense contre les drones et un système de drone Luna. Il y aura également cinq véhicules blindés de dépannage.

L’Allemagne, déjà l’un des plus grands fournisseurs d’aide militaire à l’Ukraine, a estimé la valeur du dernier paquet à près de 700 millions d’euros (768 millions de dollars).

Les responsables allemands avaient promis une nouvelle promesse d’aide militaire substantielle lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, mais ont clairement indiqué leur réticence persistante à accepter la demande de l’Ukraine pour les missiles de croisière à longue portée Taurus.

—-

La Lituanie et plusieurs de ses alliés ont renforcé la sécurité pour le sommet de l’OTAN, avec pas moins de 12 000 soldats soutenus par des navires de guerre, des systèmes de défense aérienne et de l’artillerie déployés pour la réunion de deux jours.

Les autorités lituaniennes affirment que près de 50 délégations étrangères avec 2 400 représentants se réunissent à Vilnius, dont 40 présidents ou premiers ministres et jusqu’à 150 autres hommes politiques de haut rang.

L’Allemagne a fourni la défense antimissile Patriot pour le sommet qui commence mardi, tandis que l’Espagne a fourni des systèmes terrestres NASAM à courte et moyenne portée.

Le sommet dans la capitale lituanienne se tient à environ 30 kilomètres (20 miles) de la frontière avec l’allié russe Biélorussie, où le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, a obtenu refuge à la suite d’une révolte de courte durée contre les autorités russes le mois dernier .

Des mesures de contrôle aux frontières ont été introduites la semaine dernière dans les principaux aéroports, ports maritimes et aux frontières terrestres avec les autres membres lituaniens de l’Union européenne, la Pologne et la Lettonie.

Pendant ce temps, des navires de guerre de l’OTAN patrouillent au large des côtes lituaniennes, notamment des navires allemands, américains, italiens et polonais, selon le commandant de la marine lituanienne, Giedrius Premeneckas.

——

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exhorté tous les membres de l’OTAN à atteindre l’objectif de l’alliance de consacrer l’équivalent de 2% de la production économique nationale à la défense.

Selon de nouvelles estimations de l’OTAN publiées la semaine dernière, 11 des 31 pays membres atteindront cet objectif cette année.

Alors que le sommet annuel de l’alliance occidentale s’ouvrait mardi dans la capitale lituanienne, Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne consacrait « des montants record » à la défense, en partie pour préparer son industrie « aux défis à venir ».

« Et c’est quelque chose que nous devons voir à travers l’OTAN, en commençant par respecter l’engagement de 2% », a-t-il déclaré.

Après l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, les membres de l’OTAN se sont engagés à consacrer 2 % de leur produit intérieur brut aux budgets militaires nationaux d’ici une décennie. Lors du sommet de cette semaine, on s’attend à ce qu’ils fixent ce niveau comme objectif minimum – un plancher plutôt qu’un plafond.

Sunak a déclaré que les membres de l’OTAN « ont été témoins des crimes et des tragédies humaines les plus terribles en Ukraine » depuis que la Russie a envahi son voisin il y a 16 mois et demi. Il dit que l’alliance s’est « réunie comme jamais auparavant pour soutenir l’Ukraine et avec la ferme détermination que la Russie ne peut pas réussir ».

—-

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que la ratification par son pays de la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN n’était qu’une « question technique » après que le président turc a indiqué qu’il s’opposerait à ce que le pays scandinave rejoigne l’alliance.

Dans un post Facebook mardi, Peter Szijjarto a écrit que la position du gouvernement hongrois sur la Suède « est claire : le gouvernement soutient l’adhésion à l’OTAN, c’est pourquoi nous avons déposé une proposition à cet effet au Parlement il y a plusieurs mois. achever le processus de ratification. »

La Turquie et la Hongrie sont les seuls membres de l’OTAN qui n’ont pas encore ratifié les documents d’adhésion de la Suède.

La présidente hongroise Katalin Novak a tweeté qu’elle avait demandé au Premier ministre Viktor Orban « de faire tout son possible pour que le Parlement hongrois contribue également à l’élargissement de l’Alliance de défense dès que possible ».