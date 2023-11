Mises à jour du score de Clemson contre Georgia Tech lors de la semaine 11 du football universitaire

CLEMSON – Le football de Clemson tentera de remporter des victoires consécutives samedi lorsqu’il accueillera Georgia Tech au Memorial Stadium.

Les Tigres (5-4, 2-4 ACC) viennent de remporter une victoire de 31-23 contre Notre Dame, n°12, la semaine dernière, qui a mis fin à une dérapage de deux matchs. Georgia Tech (5-4, 4-2) est à la recherche d’une troisième victoire consécutive après avoir battu Virginia et le n°17 ​​UNC lors de ses deux derniers matchs.

Georgia Tech possède la série de tous les temps 50-35-2, mais les Yellow Jackets n’ont pas battu Clemson depuis 2014. Ils n’ont pas gagné au Memorial Stadium depuis 2008, qui était le premier match de l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, en tant qu’entraîneur par intérim après Tommy. “Départ de Bowden à la mi-saison”. Les Tigres ont perdu 21-17.

Les deux équipes deviendraient éligibles au bowling en cas de victoire. Pour Clemson, cela poursuivrait une séquence de 18 ans de participation à un match éliminatoire. Pour Georgia Tech, ce serait la première apparition au bowling depuis 2018.

Mises à jour du score de football de Clemson contre les Georgia Tech Yellow Jackets

Deuxième quartier

Will Shipley ajoute à l’avance avec un touché de 32 verges

Clemson 21, Géorgie Tech 7 : Le touché de 32 verges du porteur de ballon Will Shipley avec 1:09 à jouer à la mi-temps a donné aux Tigers une avance de deux points. Shipley en est à son premier match après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale. Le jeu avant son touché, il avait décroché la quatrième conversion de Clemson en quatrième essai du match.

La capture à une main de Tyler Brown donne l’avance à Clemson

Clemson 14, Géorgie Tech 7 : Clemson a pris les devants avec 7 :17 à jouer dans la demie grâce à une capture exceptionnelle à une main du receveur de première année et ancien élève du lycée de Greenville, Tyler Brown. Le touché de 3 verges a couronné un entraînement de huit jeux et 42 verges qui comprenait la troisième conversion de Clemson en quatrième essai du match sur une capture de l’ailier rapproché Jake Briningstool.

Clemson répond avec un long touché

Clemson 7, Géorgie Tech 7 : Avec 11 :45 à jouer dans la demie, Clemson a égalisé le match sur une passe de touché de 5 verges de Cade Klubnik à Beaux Collins. Il a couronné un entraînement de 18 jeux et 75 verges qui a pris près de 10 minutes de retard. L’entraînement a été prolongé par une conversion en quatrième et 7 sur une passe de 20 verges de Klubnik à Collins et une conversion en quatrième et 1 dans la zone rouge par Phil Mafah. Il s’agissait de la plus longue campagne de score de l’histoire de l’école et de la deuxième plus longue campagne au total.

Premier quart

Un faux botté de dégagement raté prépare le touché de Georgia Tech

Géorgie Tech 7, Clemson 0 : Clemson a simulé un botté de dégagement en quatrième et 9 profondeur dans son propre territoire et ne s’est pas converti. Cela a donné le ballon aux Yellow Jackets sur la ligne des 25 verges de Clemson. Georgia Tech a finalement marqué avec 6:36 à jouer dans le quart sur un touché de 4 verges exécuté par le quart Haynes King.