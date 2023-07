Qui a nié les affirmations selon lesquelles ils sont le présentateur de la BBC ?

Gary Lineker, Rylan Clark et Jeremy Vine ont nié être la star de la BBC.

Lineker – qui présente le match du jour de la BBC – a dénoncé ce soir les allégations des médias sociaux.

Il a écrit: « Je déteste décevoir les ennemis mais ce n’est pas moi. »

Cela est venu après que Rylan, 34 ans, qui co-anime la couverture de l’Eurovision de Beeb et filme un récit de voyage pour la société, a répondu sur Twitter.

L’ancien candidat de X Factor a partagé un mème de l’acteur oscarisé Will Smith et a écrit : « Je ne sais pas pourquoi mon nom flotte, mais je parle de cette histoire dans The Sun – ce n’est pas moi bébé.

« Je tourne actuellement une émission en Italie pour la BBC, alors enlevez mon nom de votre bouche. »

Vine, 58 ans, qui anime une émission d’information sur Radio 2, a tweeté : « Juste pour dire que j’ai vraiment hâte d’animer mon émission de radio lundi.

« Qui que soit le ‘présentateur de la BBC’ dans les nouvelles, j’ai le même message pour vous que Rylan l’a fait plus tôt : ce n’est certainement pas moi. »