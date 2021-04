JAB NE SE REND PAS RAPIDEMENT

Le NHS a souligné que recevoir le jab ne rompt pas le jeûne observé par les musulmans pendant la journée pendant le Ramadan.

Le Dr Farzana Hussain a déclaré: «Obtenir une injection ne rompt pas le jeûne car ce n’est pas de la nutrition et il n’y a donc absolument aucune raison pour que vous ne l’ayez pas si vous êtes éligible et avez été invité pour votre vaccin Covid-19 et ceux prévus pour leur deuxième dose, devrait la prendre.

«Le Coran dit que sauver sa vie est la chose la plus importante: sauver une vie, c’est sauver l’humanité tout entière. C’est la responsabilité d’un musulman pratiquant de prendre son vaccin.