Mises à jour du premier jour des Jeux de 2021, médailles

Les Jeux olympiques de Tokyo ont officiellement débuté.

Alors que certaines compétitions ont commencé plus tôt cette semaine et que les gens aux États-Unis seront à l’écoute de la rediffusion de la cérémonie d’ouverture (19 h 30 HE), le deuxième jour de l’événement commencera du vendredi soir au samedi matin tôt.

Au total, 23 sports seront pratiqués et le décompte des médailles commencera. L’haltérophilie, le taekwondo, le judo, l’escrime, le tir, le tir à l’arc et le cyclisme remettront des médailles. Parmi les autres actions en cours, citons l’introduction du basket-ball 3×3, le softball américain essayant de rester parfait face au Mexique et l’USWNT essayant de rebondir après sa défaite en match d’ouverture alors qu’ils affrontent la Nouvelle-Zélande.

Suivez les mises à jour en direct du premier jour des Jeux olympiques de Tokyo.

COVID impactant le premier jour d’action

Le premier match du tournoi de beach volley a été annulé en raison d’un joueur tchèque testé positif au COVID-19.

La République tchèque devait affronter le Japon, mais la paire japonaise de Megumi Murakami et Miki Ishii sera déclarée vainqueur par défaut.

En aviron, le rameur néerlandais Finn Florijn a été exclu des Jeux olympiques après avoir été testé positif au COVID-19, quelques heures avant la date prévue de sa compétition.

Après ne pas s’être qualifié pour les quarts de finale du skiff masculin vendredi, le joueur de 21 ans devait participer à la course de la deuxième chance samedi. cependant, la Fédération royale néerlandaise d’aviron a déclaré environ quatre heures avant l’événement que Florjin avait été testé positif pour le virus.

Le basket 3×3 fait ses débuts

Les femmes du Comité olympique russe ont battu le Japon lors du premier match de basket-ball 3×3 pour lancer l’un des nouveaux événements apparaissant à Tokyo.

Les téléspectateurs peuvent remarquer quelques différences par rapport à un match de basket typique. Il se joue à l’extérieur sur un demi-terrain doté d’une ligne de 2 points de 22 pieds et le vainqueur est la première équipe à marquer 21 points ou l’équipe avec le plus de points après 10 minutes.

L’équipe masculine américaine n’a pas réussi à se qualifier pour l’événement, mais l’équipe féminine est à Tokyo. Ils joueront leur premier match contre la France à 4 h 55 HE.

Maria Taylor rejoint NBC

Le secret le moins bien gardé des médias sportifs est devenu officiel vendredi alors que NBC a embauché la présentatrice et animatrice Maria Taylor, a annoncé le réseau.

Taylor, 34 ans, a fait ses débuts lors de la rediffusion de la cérémonie d’ouverture de NBC des Jeux olympiques de Tokyo vendredi soir.

NBC a déclaré que Taylor sera un hôte et un contributeur pour Football Night in America et Super Bowls. Aux Jeux olympiques de Tokyo, elle rejoindra Mike Tirico en tant qu’hôte de Prime Plus et servira également de correspondante.

L’arrivée de Taylor intervient après qu’un article du New York Times ait détaillé un enregistrement de l’ancienne collègue d’ESPN Rachel Nichols remettant en question la position de Taylor chez ESPN en raison de son bilan inégal en matière de diversité et de pratiques d’embauche.

Sam Mikulak est toujours l’épine dorsale de l’équipe.

Bien qu’il ait terminé quatrième aux essais olympiques, Mikulak ancrera les Américains dans les six épreuves lors des qualifications aux Jeux de Tokyo samedi. Le champion national Brody Malone est troisième à chaque épreuve.

Quatre gymnastes s’affrontent sur chaque épreuve lors des qualifications, et les équipes comptent leurs trois meilleurs scores. Bien que les stratégies puissent différer, de nombreuses équipes placeront leur gymnaste le plus fort ou le plus constant en dernier.

Mikulak a connu des difficultés aux championnats nationaux, où il a terminé troisième, et aux essais. Mais il a été le meilleur que les hommes américains aient eu pendant une grande partie de la dernière décennie, un sextuple champion national qui participe à ses troisièmes Jeux olympiques, et cette expérience sera inestimable pour la jeune équipe américaine.

Les Jeux olympiques sont la première grande compétition internationale pour Malone, 21 ans, qui a remporté son deuxième titre de la NCAA deux mois avant les championnats nationaux. Les deux autres membres de l’équipe, Yul Moldauer et Shane Wiskus, sont également des Olympiens pour la première fois, bien que tous deux aient participé aux championnats du monde.

— Nancy Armour, USA AUJOURD’HUI

L’archer n°1 mondial Brady Ellison a terminé 12e au début et septième à mi-chemin du tour de classement olympique masculin vendredi au parc Yumenoshima.

Mais il s’est mieux adapté au vent au cours des six dernières volées de 70 mètres, ne tirant pas moins de 57 (sur 60) et a terminé deuxième sur 64 derrière le Sud-Coréen Kim Je Deok. Kim a tiré 688, six points devant Ellison de Globe-Miami, Arizona.

Déjà triple médaillé olympique, Ellison, 32 ans, pourrait en remporter trois autres à Tokyo, à commencer par une nouvelle épreuve par équipes mixtes qui sera décidée samedi. Il tirera pour les États-Unis avec Mackenzie Brown, qui a terminé cinquième au tour de classement féminin.

Les États-Unis sont classés deuxièmes en mixte, sur la base des scores du classement, derrière la Corée. Les femmes américaines sont classées troisièmes et les hommes cinquièmes pour ces épreuves par équipes.