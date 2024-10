Mises à jour du jour du match : Jets contre Red Wings

Ce sera une formation intéressante pour les Wings ce soir après l’échange d’Olli Maatta à l’Utah, et maintenant Vladimir Tarasenko est aux prises avec le virus de la grippe qui fait le tour du vestiaire de Detroit. Tarasenko sera une décision en temps de match. Détroit a appelé Austin Watson de Grand Rapids plus tôt dans la journée, ce qui suggère que Tarasenko manquera ce soir et que Watson sera dans la formation de départ.

Les Jets de Winnipeg ont été l’équipe la plus chaude de la LNH — n’ayant subi que leur première défaite de la saison lundi soir contre les Maple Leafs. C’est un match difficile pour Detroit, qui a du mal à rassembler beaucoup de choses jusqu’à présent.

Comment se connecter

Heure : 19 h HE

Regarder : FanDuel Sports Network Détroit

Écoutez : 97.1 Le Billet FM

Programmation projetée des Red Wings

DeBrincat-Larkin-Raymond

Copp-Compher-Kane

Tarasenko (ou Watson)-Kasper-Berggren

Rasmussen-Veleno-Fischer

Edvinsson-Seider

Chiarot-Pétry

Johansson-Holl

Lyon

Talbot

Programmation projetée des Jets

Connor-Scheifele-Vilardi

Perfetti-Namestnikov-Ehlers

Niederreiter-Lowry-Appleton

Barron-Kupari-Iaffalo

Morrissey-DeMelo

Samberg-Pionk

Stanley Miller

Hellébyuck

Comrie