Mises à jour du jour du match : Diables contre Red Wings

Les Red Wings sont de retour à domicile ce soir pour accueillir les Devils du New Jersey. Les Wings sont un club de 500 après la mince victoire par blanchissage de mardi soir contre les Islanders de New York. Détroit devra offrir un meilleur match ce soir – 10 tirs au but ne suffiront probablement pas pour battre les Devils.

En parlant des Diables, ils récupéreront certains joueurs ce soir. Luke Hughes et Brett Pesce devraient tous deux faire partie de l’alignement. Quant aux Wings, les auteurs du beat rapportent que le virus de la grippe a frappé les vestiaires, donc une convocation pourrait être nécessaire avant le match de ce soir. Ce sera très probablement un attaquant… Austin Watson si j’étais un parieur.

Comment se connecter

Heure : 19 h HE

Regarder: Fan Duel Sports Détroit

Écoutez : 97.1 Le Billet FM

Programmation projetée des Red Wings

MISE À JOUR : Compher est sorti. Ailes roulant sept D.

DeBrincat-Larkin-Raymond

Tarasenko-Kasper-Kane

Rasmussen-Copp-Fischer

Veleno-Berggren

Edvinsson-Seider

Chiarot-Pétry

Maatta-Gustafsson

Salut

Talbot

Lyon

Programmation projetée des Diables

Palat-Hischier-Bratt

Meier-Hughes-Mercer

Cotter-Haula-Noesen

Tatar-Lazar-Bastian

Dillon-Hamilton

Siegenthaler-Pesce

Hughes-Nemec

Markström

Allen