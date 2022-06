Mises à jour du G7 : les manifestants pour le climat exigent des mesures

ELMAU, Allemagne –



Le dernier sur le sommet du G7, la réunion annuelle des principales économies démocratiques, qui se tient cette année dans les Alpes bavaroises allemandes.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne – Des militants déguisés en dirigeants des pays du Groupe des Sept ont organisé une manifestation sur une place de la ville de Garmisch-Partenkirchen, près du lieu du sommet du G7.

Vêtus de vêtements bavarois traditionnels et de têtes surdimensionnées ressemblant à celles du président américain Joe Biden, du chancelier allemand Olaf Scholz et d’autres dirigeants, les militants ont fait semblant de «rôtir» une planète Terre sur un gril dimanche au début du sommet.

“Nous attendons un signal clair qu’ils vont respecter leurs engagements de l’accord de Paris et apporter des améliorations claires en matière de protection du climat”, a déclaré Charlotte Becker du groupe de campagne Oxfam.

L’ONG demande également une taxe sur les bénéfices excédentaires réalisés pendant la pandémie de coronavirus qui, selon elle, générerait des centaines de milliards de dollars. L’argent devrait être utilisé pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, a-t-il déclaré.

La police a déployé des milliers d’agents autour du lieu du sommet dans le village bavarois d’Elmau, à proximité de Garmisch-Partenkirchen et à Munich.

Une porte-parole de la police, Carolin Englert, a déclaré à l’agence de presse allemande dpa que jusqu’à présent, les manifestations avaient été pacifiques.

——

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne – Les organisateurs d’un rassemblement prévu contre le sommet du G7 à Elmau, en Allemagne, ont déclaré qu’ils intentaient une action en justice pour annuler les restrictions qui limitent leur droit de manifester pacifiquement.

L’agence de presse allemande dpa a rapporté dimanche que le groupe, appelé Stop G7 Elmau, a été informé qu’il pouvait organiser une manifestation lundi avec jusqu’à 50 participants inscrits, qui seront escortés à travers le cordon de haute sécurité jusqu’à un site à 500 mètres (environ 550 mètres). ) du site.

Dpa a cité l’organisateur de la manifestation Franz Haslbeck disant que le lieu de la manifestation n’est pas conforme à une décision de justice rendue dans le cadre du dernier G7 à Elmau en 2015 qui stipulait que les manifestants devaient être autorisés à “porter les yeux et les oreilles” du lieu.

Une série de rassemblements plus importants de groupes de gauche doit avoir lieu lundi beaucoup plus loin de l’endroit où les dirigeants du G7 se réunissent.

——

Le chef du conseil des gouvernements de l’Union européenne a déclaré que le bloc des 27 nations maintient “une unité inébranlable” en soutenant l’Ukraine au milieu de l’invasion russe.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l’UE fournissait à Kyiv de l’argent et un soutien politique, ajoutant que “l’Ukraine a besoin de plus et nous nous engageons à fournir plus”.

L’UE a imposé six paquets de sanctions à la Russie, la dernière étant une interdiction de 90 % des importations de pétrole brut russe d’ici la fin de l’année. La mesure vise les revenus pétroliers et gaziers de la Russie, qui sont un pilier des finances du Kremlin.

Michel a déclaré dimanche lors du sommet annuel du Groupe des Sept que les propositions américaines de plafonnement des prix des importations de pétrole russe étaient en cours de discussion.

Mais il a averti que “nous voulons entrer dans les détails, nous voulons affiner … pour nous assurer que nous avons une compréhension claire des effets directs” si une telle mesure était prise.

——

L’épouse du chancelier allemand Olaf Scholz organise un rassemblement réduit des épouses des dirigeants du Groupe des Sept lors de sa première apparition majeure en tant que première dame.

Le gouvernement allemand a annoncé dimanche que Britta Ernst serait rejointe par l’épouse du Premier ministre britannique Boris Johnson, Carrie Johnson ; la première dame de France, Brigitte Macron ; et l’épouse du président du Conseil européen Charles Michel, Amélie Derbaudrenghien.

Ernst – une politicienne à part entière qui est ministre de l’Éducation de l’État de Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne, où elle et son mari vivent – prévoit d’emmener ses invités faire une marche nordique avec les anciens skieurs professionnels Christian Neureuther et Miriam Neureuther.

Des sessions avec des chercheurs sur le changement climatique et avec une maître luthière de la ville voisine de Mittenwald sont également prévues.

La première dame américaine Jill Biden prévoit de rejoindre le président Joe Biden à Madrid, où il assistera à un sommet de l’OTAN qui débutera mardi.

——

Le président américain Joe Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine espérait que l’Occident “se diviserait” alors que l’invasion russe de l’Ukraine se prolonge.

Mais Biden a félicité les alliés qui se sont collés et ont résisté au Kremlin pendant les quatre mois de guerre, appliquant des sanctions à la Russie tout en envoyant des armes à l’Ukraine.

Saluant dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz, Biden a félicité son homologue pour avoir contribué à maintenir la pression sur la Russie et l’a exhorté à persévérer – un message central du voyage de cinq jours de Biden pour rencontrer des alliés lors de sommets en Allemagne et en Espagne.

“Nous devons rester ensemble, car Poutine a compté depuis le début sur le fait que l’OTAN et le G7 se sépareraient d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Biden. “Mais nous ne l’avons pas fait et nous ne le ferons pas.”

Biden a ajouté: “Nous ne pouvons pas laisser cette agression prendre la forme qu’elle a et s’en tirer.”

Scholz, qui accueille le sommet annuel du Groupe des Sept dans les Alpes bavaroises, a accueilli Biden sur un balcon surplombant ce que le dirigeant américain a qualifié de “magnifique” vue sur une végétation luxuriante et des sommets imposants.

Biden a crédité Scholz d’avoir aidé à diriger l’Europe pour tenir tête à la Russie, affirmant que sa réponse dure “a eu un grand impact sur le reste de l’Europe pour qu’il bouge”.

——

Le Premier ministre britannique Boris Johnson exhorte les autres dirigeants du Groupe des Sept à ne pas céder à la “fatigue” face à la guerre en Ukraine.

Johnson a exprimé sa crainte que des divisions n’apparaissent au sein de l’alliance pro-ukrainienne alors que la guerre de quatre mois se poursuit. Il dit que les alliés ne devraient pas faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour concéder un territoire en échange d’un cessez-le-feu.

Le dirigeant britannique a déclaré dimanche lors d’un sommet du G7 en Allemagne que c’était un principe selon lequel “un pays souverain libre et indépendant comme l’Ukraine ne devrait pas être violemment envahi et ne devrait pas voir ses frontières modifiées par la force”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la France et l’Allemagne en faisaient assez, Johnson a salué les “énormes progrès” réalisés par l’Allemagne pour armer l’Ukraine et réduire les importations de gaz russe.

Il n’a pas mentionné la France.

——

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis et d’autres grandes économies du Groupe des Sept avaient l’intention d’annoncer une interdiction des importations d’or en provenance de Russie.

Ils espèrent que cette mesure isolera davantage la Russie économiquement suite à son invasion de l’Ukraine.

Biden a annoncé cette étape dimanche au début du sommet annuel du G7, qui se tient cette année en Allemagne.

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que l’or était la deuxième plus grande exportation de Moscou après l’énergie, et que l’interdiction des importations rendrait plus difficile la participation de la Russie aux marchés mondiaux.

Le fil Twitter de Biden a déclaré que la Russie “engrange des dizaines de milliards de dollars” grâce à la vente de son or, sa deuxième plus grande exportation après l’énergie.

La Grande-Bretagne affirme que les exportations d’or valaient environ 15,5 milliards de dollars pour l’économie russe en 2021 et que la valeur de l’or pour l’élite russe a augmenté depuis le début de la guerre, alors que les riches Russes cherchent à contourner les sanctions occidentales.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’une interdiction par les pays du G7 de l’or russe “touchera directement les oligarques russes et frappera au cœur de la machine de guerre de Poutine”.

——

L’Allemagne souhaite que les pays s’unissent dans un “club climatique” pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le chancelier allemand Olaf Scholz fera avancer son plan lors du sommet du G7 de cette année, qu’il accueille à partir de dimanche.

L’idée du “club climatique” a été lancée pour la première fois par l’économiste de Yale, William Nordhaus, qui a déclaré que la nature volontaire des accords climatiques existants n’avait pas apporté suffisamment de progrès.

Les membres du club s’accorderaient sur des objectifs d’émissions ambitieux et s’exempteraient mutuellement des tarifs commerciaux liés au climat.

Les experts disent que le succès dépend de l’adhésion d’une masse critique de pays qui comprendrait les principales économies d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

Cela pourrait faire pression sur les principaux pollueurs du monde en développement, comme la Chine et l’Inde, pour qu’ils intensifient leurs efforts ou voient leurs exportations frappées de droits de douane.

——

Le président américain Joe Biden est arrivé dans les Alpes bavaroises allemandes pour la réunion annuelle des principales économies démocratiques, la guerre en Ukraine et ses conséquences occupant le devant de la scène.

Biden et ses alliés du Groupe des Sept prévoient des discussions sur la manière d’assurer l’approvisionnement énergétique et de lutter contre l’inflation dans le contexte de l’invasion russe.

Le sommet du G7 vise également à s’assurer que la coalition mondiale qui travaille à punir le Kremlin pour la guerre de quatre mois tient bon.

Biden devait commencer sa visite dimanche par une rencontre bilatérale avec l’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz.

Dans l’après-midi, Biden devait rencontrer dans des cadres formels et informels les dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et de l’Union européenne.