Mises à jour du Dow et du S&P 500 : les actions réagissent au PIB

Si vous regardez toutes les données publiées jeudi matin, il est tentant de conclure que l’économie américaine est toujours en assez bonne forme. Pas si vite, dit un expert du marché.

Raheel Siddiqui, stratège principal en investissement chez Neuberger Berman, a déclaré qu’il pensait que les investisseurs devaient creuser plus profondément dans le rapport sur le PIB.

“Je vis dans le monde des données”, a déclaré Siddiqui. “Les données d’aujourd’hui étaient terribles, mais la plupart ne vous le diront pas.”

Le revenu personnel disponible réel, par exemple, a chuté de plus de 2 % au quatrième trimestre par rapport à il y a un an. C’est un signe de l’impact de l’inflation sur les dépenses de consommation.

Siddiqui pense que l’inflation continue d’être un problème pour l’économie… et que la Fed va agir en conséquence pour l’apprivoiser. Il croit qu’il y a plus de chance de hausses de taux plus agressives que le marché ne veut l’admettre. Les traders s’attendent actuellement à une petite hausse des taux la semaine prochaine… d’un quart de point. Mais Siddiqui a déclaré qu’un demi-point n’était pas hors de question.

“La Fed espère que si elle continue à augmenter les taux, cela créera un effet de richesse négatif. Les dépenses ralentissent et les actions baissent”, a-t-il déclaré.

“La Fed ne gagne pas ce jeu, donc je ne serais pas surpris si la Fed fait un 50 points de base [half-point] randonnée pour que le marché les prenne au sérieux », a-t-il ajouté. « Si j’étais [Fed Chair Jerome] Powell, c’est quelque chose que j’envisagerais.”