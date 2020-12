Le TransPerfect Music City Bowl a été annulé dimanche lorsque le Missouri s’est retiré en raison d’une augmentation des cas de COVID-19.

La hausse est apparue après la dernière série de tests tri-hebdomadaires. Les joueurs étaient retournés à Columbia après avoir eu la possibilité de rentrer chez eux pour passer les vacances de Noël en famille avant de se préparer à jouer dans l’Iowa.

Une personne au courant de la situation a déclaré à la Tribune que les Tigres avaient « plus d’une douzaine » de cas de COVID-19. La personne a ajouté que les problèmes actuels de coronavirus dans le Missouri datent du voyage de l’équipe dans l’État du Mississippi le 19 décembre, et non de la pause des vacances.

« Je suis déçu que nous n’ayons pas pu terminer la saison contre un formidable adversaire dans le TransPerfect Music City Bowl plus tard cette semaine », a déclaré l’entraîneur-chef du Missouri Eli Drinkwitz dans un communiqué dimanche après-midi. «Je suis extrêmement fier du combat et de la résilience dont nos joueurs ont fait preuve tout au long de cette saison difficile.

« C’est la huitième fois en 11 matchs que nous sommes confrontés à un ajustement du calendrier, mais nous avons été capables de nous battre et de terminer tout en concourant à un très haut niveau tout au long de la saison, ce qui, je crois, montre le vrai caractère de notre équipe. »

L’Iowa ne cherchera pas un adversaire alternatif ou un jeu de maquillage, donc sa saison se terminera à 6-2.

L’Iowa s’était entraîné samedi et dimanche après être revenu de sa propre pause de cinq jours après que six entraîneurs aient été testés positifs au COVID-19. Les Hawkeyes étaient les favoris de deux touchés contre les Tigers.

Les Hawkeyes sont entrés en séries éliminatoires au 15e rang du classement des séries éliminatoires de football universitaire et ont remporté six matchs consécutifs. Leurs deux derniers matchs ont été annulés en raison des problèmes de COVID-19 de leurs adversaires. Le Michigan a dû se retirer du match du 19 décembre prévu au Kinnick Stadium, faisant de la victoire 28-7 des Hawkeyes contre le Wisconsin le 12 décembre officiellement leur dernier match du calendrier 2020 écourté par la pandémie.

Le Missouri, qui a terminé 5-5, avait déjà une liste mince en raison des désabonnements, des blessures, des transferts et des joueurs partant pour le repêchage de la NFL. La liste restante ne serait pas suffisante pour son match d’après-saison.

« Depuis la fin de notre saison régulière et la réalisation de quatre séries de tests au cours des huit derniers jours, nous avons constaté une augmentation significative des tests COVID-19 positifs parmi nos étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel », a déclaré le directeur de l’athlétisme Jim Sterk dans un communiqué. « Nous devons malheureusement suspendre toutes les activités liées aux équipes de football jusqu’au 2 janvier au moins pour aider à contenir la propagation du virus et assurer la santé et le bien-être de tous au sein de notre programme et de la communauté. »

L’annulation signifie que Drinkwitz, à sa première saison à la tête du Missouri, n’aura pas l’opportunité de recevoir des primes en séries éliminatoires.

Il aurait pu gagner une prolongation d’un an et une augmentation de 100 000 $ en battant les Hawkeyes, selon son contrat. Ces bonus se produisent si le Missouri gagne un match de bol ou huit concours au cours de l’une de ses deux premières saisons.

Contributeur: Chad Leistikow, Registre Des Moines