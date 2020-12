L’armée remplacera le Tennessee dans l’AutoZone Liberty Bowl contre la Virginie occidentale (5-4) après que les volontaires se soient retirés lundi en raison de problèmes de COVID-19 au sein du programme.

Les Black Knights sont devenus les chouchous des médias sociaux dimanche après avoir été exclus du processus de sélection du bol en raison de désistements.

Ce sera la quatrième fois au cours des cinq dernières années que l’Armée (9-2) apparaîtra dans un match de bol, avec deux voyages au Bowl des Forces armées en 2017-2018. Ce bol a été annulé cette année.

Le match au Liberty Bowl Memorial Stadium de Memphis, Tennessee, débutera à 16 h HE le 31 décembre. Il sera diffusé sur ESPN.

L’entraîneur du Tennessee, Jeremy Pruitt, a déclaré lundi qu’il avait été testé positif au coronavirus, présentait des symptômes bénins et «se portait bien».

« Les résultats des tests (dimanche) ont révélé une augmentation des cas positifs parmi les étudiants-athlètes et le personnel et la recherche des contacts subséquents », a annoncé le Tennessee dans un communiqué. «La décision a été prise en consultation avec les responsables de la santé, la Southeastern Conference et l’AutoZone Liberty Bowl.

<< Les étudiants-athlètes et le personnel concernés prennent les mesures de sécurité appropriées conformément aux directives de l'université (Centers for Disease Control and Prevention) et du département de santé local. L'Université du Tennessee exprime sa sincère reconnaissance à l'AutoZone Liberty Bowl et à la ville de Memphis et est déçu de ne pas pouvoir honorer son engagement le soir du Nouvel An. "

-Will Backus et Blake Toppmeyer, Knoxville News Sentinel

L’Iowa suspend ses activités après l’épidémie

Le programme de football de l’Université de l’Iowa a interrompu les entraînements avant le TransPerfect Music City Bowl du 30 décembre après que six entraîneurs et plusieurs joueurs aient été testés positifs au COVID-19, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la situation au registre Des Moines.

Les Hawkeyes suspendent les activités de l’équipe jusqu’à vendredi, a déclaré la personne, qui a demandé l’anonymat. Mais dès lundi soir, ils procédaient toujours comme s’ils allaient pouvoir participer au match de Bowl de Nashville contre le Missouri.

Joint par le Register lundi soir, un porte-parole a déclaré que l’université n’était pas prête à commenter ou confirmer la nouvelle.

L’entraîneur-chef de l’Iowa, Kirk Ferentz, faisait partie des entraîneurs qui avaient déjà été testés positifs pour le nouveau coronavirus. Ferentz a rapporté dimanche qu’il se sentait «chanceux» de ne pas avoir de symptômes au-delà d’une toux agaçante.

Ferentz, 65 ans, pourrait être autorisé à retourner dans les installations de football de l’Iowa dès dimanche – après une période d’isolement obligatoire de 10 jours, conformément au protocole de la Big Ten Conference pour les entraîneurs, à condition qu’il ne présente aucun symptôme pendant 24 heures.

Si d’autres entraîneurs sont dans un bateau similaire, ils pourraient éventuellement revenir et reprendre ensemble quelques entraînements avant le Music City Bowl. L’équipe prévoyait de se rendre à Nashville le 29 décembre, par opposition à l’arrivée habituelle de six ou sept jours à l’avance pour un match de bowling. Un vote du groupe de direction tenu lundi soir a confirmé l’espoir des joueurs de participer au match.

-Chad Leistikow, registre Des Moines