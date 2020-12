USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine seulement, les États-Unis ont marqué le jalon brutal de plus de 300 000 morts depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. S’inscrire pour notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

Le Texas n’est devenu que le deuxième État à dépasser 1,5 million de cas de COVID-19, selon les données de Johns Hopkins. Seuls 10 pays ont franchi cette sombre étape.

L’autre État avec plus de 1,5 million de cas, la Californie, a commandé 5000 sacs mortuaires supplémentaires et stationné des morgues mobiles dans les hôpitaux des comtés les plus durement touchés, y compris Los Angeles et San Diego, a annoncé mardi le gouverneur Gavin Newsom.

Les cas de coronavirus ont diminué au cours des dernières semaines dans certains États du Midwest, notamment l’Iowa, le Michigan, le Minnesota et le Nebraska. Les hospitalisations et les décès, cependant, sont toujours en hausse en raison d’une poussée antérieure de cas positifs au COVID-19.

Le Dr Lester Morehead, hospitaliste de l’unité COVID-19 du Queen’s Medical Center, a été «honoré» d’être la première personne à Hawaï à recevoir le vaccin contre le coronavirus Pfizer mardi, a rapporté le Honolulu Star-Advertiser. «Ma plus grande crainte est que les gens n’obtiennent pas le vaccin», dit-il.

L’Oregon a signalé un record de 54 décès de coronavirus mardi, un jour avant les premières vaccinations des travailleurs de la santé dans les hôpitaux de Portland et de l’Ontario, selon le bureau du gouverneur Kate Brown.

Ronald Begay a été l’un des premiers travailleurs de la santé de la nation Navajo à recevoir lundi le vaccin Pfizer COVID-19 au centre de soins de santé complet de Chinle. Les responsables du service de santé indien de la région de Navajo ont distribué 3 900 doses de vaccin à plusieurs établissements de santé.

Les États-Unis ont 16,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 303 500 décès. Les totaux mondiaux: plus de 73,4 millions de cas et 1,6 million de décès.

La FDA autorise le premier test COVID-19 à domicile en vente libre

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé mardi le premier test COVID-19 à domicile du pays qui ne nécessite pas la prescription d’un laboratoire ou d’un fournisseur médical. Le test, réalisé par Ellume, basé en Australie, peut donner des résultats en environ 15 minutes et coûtera environ 30 $.

La FDA a autorisé les tests Ellume pour les personnes de 2 ans et plus, avec ou sans symptômes. Le test rapide d’antigène d’Ellume comprend un écouvillon nasal permettant aux utilisateurs de prélever un échantillon et de le placer dans une cartouche. Une application pour smartphone indique aux consommateurs comment utiliser le test et affiche les résultats. Il permet de partager les résultats avec un prestataire de santé.

La société australienne, qui a signé un contrat de 30 millions de dollars des National Institutes of Health pour développer le test, a annoncé qu’elle livrerait 20 millions de tests à domicile aux États-Unis jusqu’en juin 2021.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que le test à domicile d’Ellume était « une avancée majeure pour l’accès sans cesse croissant des Américains à des options de test COVID-19 pratiques ».

– Ken Alltucker

Les essais de vaccin COVID-19 rapportent des cas de brève paralysie faciale

Les Américains sont de plus en plus préoccupés par la sécurité des vaccins après que quatre personnes dans les essais Pfizer-BioNTech et trois personnes dans les essais Moderna aient développé la paralysie de Bell, une maladie qui provoque une faiblesse ou une paralysie temporaire des muscles faciaux. Bien que cela puisse sembler effrayant, les experts disent que la paralysie de Bell est plus courante et moins grave que les gens ne le pensent.

La paralysie de Bell, également connue sous le nom de paralysie du nerf facial périphérique, peut survenir à tout âge, selon la clinique Mayo. Les causes exactes sont inconnues, mais on pense qu’elles sont le résultat d’un gonflement et d’une inflammation du nerf qui contrôle les muscles d’un côté du visage, ou d’une réaction après une infection virale.

Le Dr Anthony Geraci, directeur de la médecine neuromusculaire de Northwell Health à Great Neck, New York, a déclaré qu’au moins deux patients atteints de paralysie de Bell visitent son bureau un mois et se rétablissent toujours en quelques semaines.

Il a déclaré qu’il était important que le public comprenne que la paralysie de Bell n’est qu’un «effet secondaire de l’épouvantail» et ne devrait pas empêcher quelqu’un de se faire vacciner contre le COVID-19. «C’est un récit édifiant qui ne devrait pas atténuer le plus grand bien des individus et de la société. dériver de tous ces vaccins », a déclaré Geraci.

– Adrianna Rodriguez

Le maire du Kansas démissionne après une réaction violente à l’histoire de USA TODAY

Une maire du Kansas a démissionné à la suite de réactions négatives aux commentaires qu’elle a tenus dans une histoire de USA TODAY en faveur d’un mandat de masque dans sa ville. La mairesse de Dodge City, Joyce Warshaw, invoquant des préoccupations pour sa sécurité, a démissionné mardi, avec effet immédiat.

Depuis la publication du 11 décembre de l’histoire de USA TODAY, Warshaw a déclaré qu’elle avait été confrontée à des agressions, y compris des menaces par téléphone et par courrier électronique de la part de citoyens de Dodge City. Certains courriels menaçants ont été remis à la police, a-t-elle déclaré.

« Nous avons juste senti que nous devions faire quelque chose, donc tout le monde était conscient de l’importance pour chacun d’être responsable de la santé et du bien-être de chacun », a déclaré Warshaw dans l’histoire de USA TODAY.

Dodge City, l’une des plus grandes villes de l’ouest du Kansas, a passé un mandat de masque le 16 novembre après que plus d’un habitant du comté sur 10 ait contracté le virus.

– Vincent Marshall, Dodge City Daily Globe

Contribuer: The Associated Press