Le COVID-19 a tué plus de 421 000 Américains en un an, et les infections ont continué d'augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Le Dr Anthony Fauci offre de l’espoir malgré de sombres avertissements sur les variations de COVID qui se propagent lentement dans le monde entier.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dit qu’il pourrait me permettre un léger affaiblissement des vaccins contre certaines variantes, mais «il y a suffisamment de coussin avec les vaccins que nous avons pour que nous les considérions toujours efficaces contre le Royaume-Uni. et la souche sud-africaine. » Il a également averti que d’autres mutations étaient possibles et a déclaré que les scientifiques se préparaient à adapter les vaccins si nécessaire. Fauci a également prévu un « virage important vers un certain degré de normalité » mais n’a pas fourni de calendrier.

Dans les gros titres:

► L’entraîneur légendaire de basket-ball Rick Pitino a déclaré mardi qu’il s’était remis du COVID-19. Pitino, qui est entraîneur pour l’Université d’Iona, a déclaré que neuf des 17 joueurs, deux entraîneurs et deux managers avaient été testés positifs depuis le 4 janvier.

►Certains voyageurs en Angleterre devront mettre en quarantaine dans les hôtels au milieu des inquiétudes concernant les nouvelles variantes en vertu d’une proposition que le Premier ministre Boris Johnson devrait dévoiler mardi ou mercredi, a rapporté la BBC. La plupart des étrangers des pays à haut risque se voient déjà refuser l’entrée au Royaume-Uni, de sorte que les nouvelles règles toucheront principalement les résidents britanniques de retour.

►À partir de la semaine dernière, l’Alaska avait administré plus de coups de COVID-19 par habitant que tout autre État du pays, selon les données du CDC, a rapporté l’Anchorage Daily News. Le Missouri s’est classé dernier des 50 États.

►À partir de mardi, les voyageurs arrivant aux États-Unis en provenance de pays étrangers devront présenter la preuve d’un test récent de coronavirus avec un résultat négatif.

►En Californie, l’État avec le plus d’infections, les responsables de la santé ont levé lundi les ordonnances régionales de séjour à domicile, invoquant une baisse du nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de patients en unité de soins intensifs.

►Le vaccin COVID-19 de Moderna protège contre deux variantes du coronavirus qui ont émergé de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, mais pas aussi fortement contre ce dernier, selon une étude de l’entreprise.

►Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont indiqué lundi qu’ils ne pensaient pas que les athlètes olympiques devraient bénéficier d’un accès prioritaire aux vaccins COVID-19, en particulier si cela signifie devancer les travailleurs de la santé et la population âgée dans le monde.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 421000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 99,8 millions de cas et 2,1 millions de décès.

Le premier prix pour gagner cette loterie est une vaccination

Le Minnesota peut commencer à s’inscrire mardi à une loterie sur les vaccins après la chute d’un site Web sur le premier arrivé, premier servi sur l’inoculation face à une demande écrasante. Moins de 5% de la population de l’État avait reçu un coup de feu dimanche.

Le gouverneur Tim Walz a dévoilé une série de changements dans les efforts de distribution de vaccins, y compris un événement pop-up de vaccination de masse pour les enseignants, le personnel scolaire et les éducateurs au Xcel Energy Center à Saint-Paul à partir de jeudi et se terminant lundi. L’Etat a réservé 15 000 doses pour l’événement.

La poussée intervient au milieu des révélations selon lesquelles une variante de coronavirus hautement contagieuse découverte initialement au Brésil a atterri aux États-Unis – dans le Minnesota. Le département d’État de la Santé a déclaré que le résident s’était récemment rendu au Brésil et était tombé malade au cours de la première semaine de janvier.

Vous prévoyez de parcourir le sentier des Appalaches cette année? Non, disent les responsables du sentier

Les randonneurs du sentier des Appalaches qui prévoient de tenter une randonnée de bout en bout sur le sentier de 2190 milles de la Géorgie au Maine devraient reporter leurs voyages à l’année prochaine, selon l’Appalachian Trail Conservancy. Le groupe à but non lucratif, qui gère et entretient le sentier qui traverse 14 États, affirme que la pandémie mortelle de COVID-19 continue de rendre les randonnées sur de longues distances dangereuses. Morgan Sommerville, directeur de la région sud du sentier, a déclaré que les autorités étaient préoccupées par la sécurité des randonneurs, des bénévoles du sentier et des communautés le long du parcours.

«Notre conseil, tant que la pandémie fait rage et que les vaccins ne sont pas largement disponibles et que le CDC ne nous a pas donné le signal clair, nous recommandons que les randonnées longue distance ne soient pas prises sur l’AT», a déclaré Sommerville .

Le monde est au bord de 100 millions d’infections alors que les décès dans le monde établissent un record

Le monde a établi un autre record de décès en une semaine, à 99 978, lundi et rapportera presque certainement son 100 000 000e cas aujourd’hui. Mercredi, nous pourrions apprendre que janvier est devenu le mois le plus meurtrier pour les États-Unis, se rapprochant du record de décembre. Les décès et les cas de coronavirus par jour aux États-Unis ont considérablement diminué au cours des deux dernières semaines, mais restent à un niveau alarmant. Les États-Unis enregistrent un peu moins de 3 100 décès par jour en moyenne, contre plus de 3 350 il y a moins de deux semaines. Les nouveaux cas sont en moyenne d’environ 170 000 par jour après avoir culminé à près de 250 000 le 11 janvier. Le nombre de patients hospitalisés pour le COVID-19 est tombé à environ 110 000, contre 132 000 le 7 janvier.

Un dirigeant sud-africain dénonce la thésaurisation et le « nationalisme vaccinal »

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a plaidé mardi auprès des pays les plus riches du monde pour qu’ils cessent de « thésauriser » les vaccins afin que le monde entier puisse bénéficier des avancées médicales. Rampaphosa, qui préside l’Union africaine, a critiqué le « nationalisme vaccinal » et a affirmé que certains pays achetaient quatre fois ce dont leur population avait besoin.

« Les pays riches du monde sont sortis et ont acquis de grandes doses de vaccins », a-t-il déclaré lors d’une réunion virtuelle du Forum économique mondial. « Cela visait à stocker ces vaccins. Et maintenant cela se fait à l’exclusion des autres pays du monde qui en ont le plus besoin. »

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le monde est confronté à un «échec moral catastrophique» en raison de politiques COVID inégales. L’Afrique du Sud, avec une population d’environ 60 millions d’habitants, a signalé près de 1,5 million d’infections et plus de 41 000 décès.

Biden augmente le taux de vaccination et rétablit les restrictions de voyage

Le président Joe Biden a augmenté son objectif de vaccination pour ses 100 premiers jours au pouvoir, suggérant que le pays pourrait bientôt injecter 1,5 million de vaccins en moyenne par jour. Biden a critiqué le fait que son plan de 100 millions de tirs en 100 jours n’était pas suffisamment ambitieux. L’augmentation de l’objectif pourrait entraîner la vaccination d’environ la moitié du pays – ou du moins un premier vaccin – d’ici la fin avril. Biden a déclaré qu’il s’attend à une disponibilité généralisée des vaccins d’ici le printemps, les États-Unis étant «bien sur la voie de l’immunité collective» nécessaire pour mettre fin à la pandémie d’ici l’été.

Biden a également rétabli les restrictions de voyage, qui étaient en place pendant la majeure partie de 2020, pour les citoyens non américains qui ont séjourné au Brésil, en Irlande, au Royaume-Uni et dans une grande partie de l’Europe. Le président de l’époque, Donald Trump, a annulé les restrictions quelques jours avant la fin de son mandat. Biden a également ajouté l’Afrique du Sud à la liste restreinte, à compter du 30 janvier.

La pandémie fait toujours rage, mais les collèges rouvrent. Et ensuite?

Les responsables du campus avaient espéré que les leçons de l’automne les positionneraient mieux pour le semestre de printemps. C’était avant qu’une vague hivernale après les vacances ne fasse passer le nombre de décès par COVID-19 en Amérique à plus de 400000. Avant que des variantes plus contagieuses du coronavirus n’apparaissent. Avant, le déploiement du vaccin s’est avéré plus lent que prévu.

Maintenant, les populations étudiantes de retour peuvent être encore plus à risque qu’elles ne l’étaient à l’automne – sans parler de leurs communautés environnantes, où la recherche a suggéré de plus grandes épidémies dans les villes universitaires.

Malgré ces inquiétudes, les collèges vont de l’avant. Les enjeux sont élevés; les inscriptions ont chuté dans la plupart des collèges le semestre dernier, et la perte de revenus provenant de services en personne comme le logement sur le campus et la restauration pourrait être dévastatrice pour les écoles qui dépendent de cet argent. Les villes universitaires ressentiraient également le pincement économique.

Mais lorsque les administrateurs parlent de la nécessité d’une réouverture, ils se concentrent sur ce qui s’est bien passé à l’automne – et sur les avantages de l’expérience universitaire complète.

– Chris Quintana, USA AUJOURD’HUI

