USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 390 000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► À partir de vendredi, le Royaume-Uni interdit les arrivées d’Amérique du Sud suite aux preuves d’une nouvelle variante du coronavirus au Brésil.

► Le Texas a distribué plus d’un million de doses de vaccins COVID-19, a annoncé jeudi le gouverneur Greg Abbott alors que l’État intensifie ses efforts de vaccination de masse alors que les hôpitaux sont aux prises avec un nombre record de patients.

► La pandémie de coronavirus devrait réduire l’espérance de vie à la naissance des Américains de plus d’un an, selon une étude de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Princeton publiée jeudi. L’espérance de vie des populations noires et latines devrait réduire de 30 à 40% de plus que les populations blanches.

► Le président élu Joe Biden a présenté jeudi un programme de dépenses de 1,9 billion de dollars visant à accélérer la distribution des vaccins contre le coronavirus et à apporter un soulagement économique causé par la pandémie.

► Disneyland a annoncé qu’il mettrait fin à son programme de passeport annuel jeudi, offrant en même temps des remboursements aux détenteurs de pass 2020 après que le COVID-19 a empêché les visiteurs d’accéder au parc à thème pendant la majeure partie de l’année.

► Une fausse rumeur selon laquelle des doses de vaccin supplémentaires étaient disponibles avait des gens qui bordaient les trottoirs et des voitures remplissant les routes à New York. Et plus de 100 personnes se sont rendues sur les sites de la région de la baie, bien qu’elles ne soient pas qualifiées pour les vaccins, après une erreur avec le portail de vaccination en Californie, a rapporté le San Francisco Chronicle.

► Une étude au Nevada publiée mercredi indique qu’environ un tiers des habitants de l’État sont peu susceptibles de se faire vacciner contre le coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 23,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 388 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 93 millions de cas et 1,99 million de décès.

📘 Ce que nous lisons: Les responsables de la santé américains exhortent les Américains à interroger leurs médecins sur les anticorps monoclonaux pour le traitement du COVID-19. Mais est-ce trop peu, trop tard? En savoir plus ici.

Les NIH mettent à jour les directives d’utilisation de la pilule parasitaire dans le traitement du COVID-19

Les National Institutes of Health ont annoncé jeudi qu’ils révisaient leur mise en garde contre la prise d’ivermectine – une pilule pour traiter les parasites, que l’on trouve couramment dans les médicaments contre le ver du cœur des chiens – en tant que remède ou prévention contre les coronavirus pour les animaux de compagnie ou les personnes.

L’ivermectine a fait le tour des médias sociaux et grand public en avril après sa mention dans les études, mais la Food and Drug Administration américaine avait mis en garde contre son utilisation. À présent, un groupe d’experts du NIH révise ces avertissements, affirmant que les données sont insuffisantes pour recommander ou contre l’utilisation de l’ivermectine pour le traitement des coronavirus.

Mais ne sortez pas et n’achetez pas encore de médicaments contre le ver du cœur pour les chiens – l’ivermectine, a ajouté le panel, n’est pas approuvée par la FDA pour le traitement d’une infection virale. Bien que le médicament soit actuellement à l’étude en tant que traitement potentiel du COVID-19, le groupe d’experts a déclaré qu’il « ne pouvait pas tirer de conclusions définitives sur l’efficacité clinique ou la sécurité de l’ivermectine pour le traitement du COVID-19 ».

Le plan COVID du président élu Joe Biden prévoit 100 millions de tirs au cours des 100 premiers jours

Le président élu Joe Biden veut que les Américains reçoivent 100 millions de vaccins contre le COVID-19 au cours des 100 premiers jours de son administration, un objectif ambitieux pour inverser le lent démarrage du déploiement du vaccin dans le pays.

Biden a offert peu de détails sur la façon dont son administration réaliserait le calendrier ambitieux lors d’un discours jeudi soir sur son projet de plan de reprise économique de 1,9 billion de dollars. Il prévoit de partager plus de détails vendredi sur son plan de vaccination.

« Ce sera l’un des efforts opérationnels les plus difficiles que nous ayons jamais entrepris en tant que nation », a déclaré Biden. «Nous devrons déplacer le ciel et la terre pour faire vacciner plus de gens, créer plus d’endroits où ils peuvent se faire vacciner, mobiliser davantage d’équipes médicales pour se faire vacciner dans les bras des gens.

Biden propose 20 milliards de dollars pour un programme national de vaccination avec les États, le gouvernement local et les tribus et comprendra des centres de vaccination communautaires et des unités de vaccination mobiles pour atteindre les zones reculées.

– Ken Alltucker

Des chercheurs découvrent de nouvelles variantes du virus américain COVID-19

Les équipes de recherche de deux universités ont annoncé jeudi avoir trouvé une nouvelle variante du COVID-19.

Une équipe de recherche de la Southern Illinois University a découvert une nouvelle variante du virus COVID-19 qui est spécifique et dominante aux États-Unis, s’ajoutant à la liste croissante de mutations telles que celles découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, a déclaré l’université dans une déclaration.

« C’est ici. Nous l’avons trouvé », a déclaré Keith Gagnon, professeur agrégé de chimie et de biochimie à l’UES. «Il est vraiment local et répandu, et nous sommes les premiers à le caractériser.»

Il pourrait être plus facilement transmissible que d’autres variantes, et son impact sur les vaccins est incertain, a déclaré l’université.

En outre, des scientifiques de l’Université d’État de l’Ohio ont découvert une nouvelle variante du SRAS-Cov-2, le virus responsable du COVID-19. Le nouveau variant porte une mutation identique à la souche au Royaume-Uni, mais il est probable qu’il soit apparu dans une souche virale déjà présente aux États-Unis.

Contribuer: The Associated Press