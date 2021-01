USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 375000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le médecin traitant du Congrès a déclaré dimanche que tous les élus et leur personnel étaient potentiellement exposés à une personne infectée par le COVID-19 alors que le Capitole américain était verrouillé lors d’une incursion armée par des émeutiers pro-Trump. Le représentant du Tennessee Chuck Fleischmann a également tweeté dimanche qu’il avait testé positif pour le virus après être entré en contact avec un autre membre du Congrès.

► Les écoles publiques de Chicago, le troisième plus grand système scolaire public du pays, rouvriront ses portes lundi à 6000 élèves de la prématernelle et de l’éducation spéciale pour la première fois depuis mars 2020.

► Plus de 27000 nouveaux décès dus au COVID-19 ont été signalés aux États-Unis au cours des 10 premiers jours de 2021, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

► Environ 2 millions de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus au Royaume-Uni. Pendant ce temps, la colère et la frustration augmentent aux États-Unis alors que le gouvernement fédéral quitte les États pour gérer la distribution des vaccins COVID-19.

► L’administration entrante de Biden a annoncé vendredi un plan visant à donner la priorité à la première dose du vaccin COVID-19, en faisant vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 22,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 374000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de90,2 millions de cas et 1,9 million de décès.

« Il y a beaucoup de colère »: le déploiement du vaccin laisse les gens se démener pour trouver des vaccins

Jusqu’à vendredi, les États avaient reçu 22,1 millions de doses de vaccins. Sur ce total, environ 6,7 millions – moins d’un tiers – avaient été administrés.

Les responsables fédéraux soulignent une foule de raisons du retard dans la distribution des vaccins, y compris les systèmes de vaccination toujours en préparation, le financement fédéral qui n’a pas encore été versé aux États et l’exigence que les États mettent de côté les vaccins pour les établissements de soins de longue durée.

Ajoutez à cela deux vacances, le mauvais temps dans certaines régions et la nécessité de former des professionnels de la santé pour préparer et administrer deux vaccins qui nécessitent un stockage et une manipulation spéciaux.

Un méli-mélo de règles et de procédures à travers le pays ajoute à la confusion. En Floride, par exemple, les personnes âgées de 65 ans et plus en sont à la première phase de la distribution des vaccins. Au Texas, les personnes âgées et les personnes médicalement fragiles en sont à la deuxième phase. A New York, ils sont dans la troisième phase. En savoir plus ici.

– Andrea Ball

Comment se vacciner contre la désinformation du vaccin COVID-19

Les meilleurs scientifiques ont créé un guide en ligne pour fournir aux gens des faits scientifiques et des conseils pratiques pour lutter contre les mensonges, les canulars et les théories du complot qui menacent la confiance du public dans les vaccins COVID-19.

Plus de deux douzaines de grands experts de la psychologie, de l’éducation et de la virologie des vaccins affirment avoir volontairement contribué au Manuel de communication sur les vaccins COVID-19 pour lutter contre la désinformation et la propagande propagées par des militants anti-vaccination qui pourraient réduire les taux de vaccination et causer des décès inutiles.

Alors même que les cas de coronavirus augmentent et que les hôpitaux regorgent de patients gravement malades, l’opposition aux vaccins résonne, non seulement auprès des communautés marginales, mais avec des pans de l’Amérique traditionnelle. Des études montrent que la croyance aux mensonges du COVID-19 peut dissuader les gens de se faire vacciner.

– Jessica Guynn

Il existe 2 variantes principales du COVID-19. Devez-vous vous inquiéter?

Deux variantes majeures du virus à l’origine du COVID-19 sont apparues ces dernières semaines, mais aucune n’est plus dangereuse que le virus qui circule depuis un an, disent les experts, et les vaccins disponibles devraient rester efficaces.

Les mutations virales suscitent des inquiétudes car elles peuvent rendre les tests, les traitements et les vaccins inefficaces et modifier les propriétés d’une maladie, la rendant plus ou moins transmissible et dangereuse.

Les nouvelles variantes semblent repousser les anciennes, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si les changements affecteront l’évolution de la maladie ou les efforts pour la contenir. Jusqu’à présent, cependant, les nouvelles variantes ne semblent pas être une source de grande préoccupation.

En plus d’un an de circulation, le virus a subi de nombreuses mutations, mais seules ces deux variantes les plus récentes – l’une apparue en premier au Royaume-Uni et l’autre en Afrique du Sud – semblent faire une différence substantielle dans sa fonction. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Les lits de soins intensifs se sont agrandis, les sacs mortuaires en jeu alors que les hôpitaux californiens font face à une augmentation

Lorsqu’un code bleu retentit au centre médical régional de St. John’s à Oxnard, en Californie, signalant un arrêt cardiaque, l’infirmière Yesenia Avila fait une petite prière.

« Nous n’avons jamais vu autant de morts auparavant », a déclaré Avila vendredi. «Je suis dans les soins de santé depuis 22 ans et je n’ai jamais eu peur. En ce moment, je suis … j’ai peur pour mes enfants.

Chaque lit de l’USI est plein la plupart du temps alors que la surtension du COVID-19 fait rage. Si un lit est ouvert, disent les infirmières, cela signifie souvent qu’un patient est décédé.

Les autorités sanitaires californiennes ont rapporté samedi un total record de 695 décès par coronavirus sur une journée, de nombreux hôpitaux souffrant de charges de travail sans précédent.

Le nombre de morts en Californie depuis le début de la pandémie est passé à 29 233, selon le site Web du département d’État de la Santé publique.

Étant donné que les services d’urgence sont souvent encombrés de patients admis en attente de l’ouverture des lits, les ambulanciers se tiennent parfois contre les murs aux côtés des patients entrants dans les chariots.

– Tom Kisken, star du comté de Ventura (Californie)

Contribuer: The Associated Press