Le COVID-19 a tué plus de 414 000 Américains en moins d'un an et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Environ 17% des personnes aux États-Unis ont été infectées par le coronavirus, un modèle établi par des recherches de l’Université de Washington.

Les données actuelles suggèrent qu’au moins 7% des Américains ont été testés positifs au COVID-19, mais le Le modèle de l’Institute for Health Metrics and Evaluation suppose que les tests ne détectent pas tous les cas présents dans la population.

Le modèle, mis à jour vendredi, estime que les États-Unis rapporteront 168 000 autres décès dus au COVID-19 avant mai, ce qui porte le total à 569 000 décès. Au cours de cette période, au moins 40 États auront un stress élevé ou extrême sur les lits d’hôpitaux, et 46 auront un stress élevé ou extrême sur la capacité des soins intensifs, selon le modèle.

Prendre des précautions de santé publique peut aider à réduire ces projections dévastatrices. Si presque tout le monde porte un masque facial d’ici mai, 22000 personnes de moins mourront du COVID-19, estime le modèle.

« Beaucoup d’Amérique souffre. Le virus augmente. Nous sommes 400 000 morts, on s’attend à ce qu’ils atteignent bien plus de 600 000 », a déclaré vendredi le président Joe Biden, ajoutant: « Le résultat est le suivant. Nous sommes dans une urgence nationale. »

Dans les gros titres:

►Larry King, l’homme de Brooklyn qui est devenu l’animateur de talk-show le plus connu de la télévision par câble, est décédé samedi. Il avait 87 ans. King avait été hospitalisé pour COVID-19.

►Il y a un an aujourd’hui, Wuhan a fermé ses portes pendant 76 jours dans le but de ralentir la propagation d’un nouveau coronavirus. Douze mois plus tard, de nouvelles mesures de verrouillage entrent en vigueur dans des pays et des villes du monde entier alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19 et de lutter contre de nouvelles souches du virus. Des milliers de résidents de Hong Kong ont été invités à rester chez eux samedi et l’Angleterre est sous clef au moins jusqu’en mars.

►Environ 4,9% des personnes aux États-Unis ont reçu au moins une injection de COVID-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Environ 0,8% des personnes ont reçu les deux doses du vaccin et environ 52,1% des vaccins distribués n’ont pas encore été utilisés. En Alaska, près de 10% des résidents ont reçu une première dose – le taux le plus élevé de tous les États.

►Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour vendredi leurs directives sur les vaccinations pour indiquer que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à 6 semaines après la première.

►Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi que la nouvelle variante du coronavirus britannique pourrait être plus meurtrière que la variante dominante précédente, en plus d’être plus contagieuse.

►Au moins 38 policiers du Capitole américain ont été testés positifs pour le coronavirus depuis l’émeute du 6 janvier au Capitole, selon le syndicat de la police. Des dizaines de membres de la Garde nationale qui se trouvaient à Washington DC ont également été testés positifs, selon des rapports d’au moins cinq points de vente.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 24,8 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 414000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 98,3 millions de cas et 2,1 millions de décès.

Des dizaines de policiers du Capitole et des membres de la Garde nationale testés positifs

Au moins 38 policiers du Capitole américain ont été testés positifs pour le coronavirus depuis qu’une émeute pro-Trump a fait irruption dans le Capitole américain le 6 janvier, selon le syndicat de la police. Le président du syndicat, Gus Papathanasiou, a déclaré à USA TODAY que le département lui avait notifié 19 infections la semaine dernière, ainsi que 19 infections supplémentaires cette semaine. Le ministère compte plus de 2 300 agents et employés civils.

Un porte-parole de la police n’a pas confirmé le nombre d’agents qui avaient été testés positifs, mais a déclaré que les tests et les vaccinations étaient les principales priorités du nouveau chef par intérim du département, Yogananda Pittman. Le département a « ajouté des dates et des lieux pour faciliter davantage l’accès des employés aux tests », a indiqué le département.

Les membres de la Garde nationale qui se trouvaient à Washington, DC, ont également été testés positifs, selon plusieurs rapports. Le Washington Post, citant des soldats anonymes du Maryland, a rapporté que « le coronavirus fait rage parmi les membres de la Garde nationale ». Trois sources anonymes de la Garde ont déclaré à Politico que des centaines de membres avaient été testés positifs. Et le Wall Street Journal et Reuters ont rapporté vendredi que près de 200 membres avaient été testés positifs, citant des responsables gouvernementaux.

Dans un communiqué, la Garde nationale a déclaré qu’elle ne discutait pas des cas de COVID-19 et que le personnel respectait les directives de santé publique.

Larry King décède à 87 ans après avoir été hospitalisé pour COVID-19

Larry King, l’homme de Brooklyn qui est devenu l’animateur de talk-show le plus connu de la télévision par câble, est décédé samedi. Il avait 87 ans.

King avait été hospitalisé pour COVID-19. Il est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, une société de production que King a fondée avec le magnat des médias mexicain Carlos Slim.

Vers la fin de 2020, King a atterri au centre médical Cedars-Sinai avec COVID-19. Il a été transféré à l’USI le soir du Nouvel An et recevait de l’oxygène, mais a quitté l’USI début janvier et respirait seul, a déclaré à l’époque David Theall, un porte-parole d’Ora Media.

La Californie garde les données virales clés hors de la vue du public

L’administration du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ne divulguera pas les informations clés qui aideront à déterminer quand sa dernière décision de rester à la maison sera levée.

Les responsables de la santé de l’État ont déclaré qu’ils s’appuyaient sur un ensemble complexe de mesures qui pourraient confondre et potentiellement induire le public en erreur si elles étaient rendues publiques. Le Dr Lee Riley, président de l’Université de Californie, division des maladies infectieuses de la Berkeley School of Public Health, n’était pas d’accord.

« Il y a plus d’incertitude créée en ne publiant PAS les données auxquelles seul l’État a accès », a-t-il déclaré dans un e-mail. Sa publication permettrait à des experts extérieurs d’évaluer sa valeur pour projeter les tendances et les décisions qui en découlent sur la levée des restrictions, a-t-il écrit.

La deuxième dose de vaccin peut être administrée jusqu’à 6 semaines plus tard, selon le CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leurs directives sur les vaccinations vendredi pour dire que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à 6 semaines après la première.

Les vaccins à ARNm COVID-19 développés par Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses, respectivement espacées de trois semaines et d’un mois. Mais les deuxièmes tirs peuvent encore être administrés au-delà de cette période, jusqu’à 42 jours après le premier, a déclaré vendredi le CDC. Il n’y a pas de données sur les doses administrées après cette période.

L’agence a également déclaré qu’une personne peut recevoir un vaccin différent pour le deuxième vaccin uniquement dans des «situations exceptionnelles» où le vaccin de première dose est inconnu ou indisponible. Les essais cliniques n’ont pas évalué l’innocuité ou l’efficacité des vaccins interchangeables.

Les données britanniques suggèrent qu’une souche plus contagieuse est également plus mortelle

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti vendredi qu’une variante de coronavirus détectée pour la première fois dans le pays en septembre pourrait être environ 30% plus mortelle que les versions précédentes de la maladie. Johnson a dévoilé la statistique inquiétante lors d’une nouvelle conférence à Londres.

Des scientifiques britanniques avaient déjà conclu que la variante, connue sous le nom de B.1.1.7, se propageait entre 30% et 70% plus rapidement que la souche de coronavirus dominante précédente au Royaume-Uni. En plus de se propager plus rapidement, « elle peut être associée à un degré plus élevé de mortalité », a-t-il déclaré.

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef de Johnson, a expliqué que le taux de mortalité moyen antérieur des personnes de 60 ans en Grande-Bretagne par COVID-19 était d’environ 10 pour 1000. Avec la nouvelle variante, environ 13 ou 14 personnes infectées sur 1000 devraient mourir, a-t-il déclaré.

Les premières données des États indiquent une disparité raciale potentielle dans les personnes qui se font vacciner

Une nouvelle analyse de la Kaiser Family Foundation a révélé que, parmi les États qui ont communiqué des données de vaccination par race et appartenance ethnique, les populations qui ont été les plus touchées par les effets mortels du virus ne reçoivent pas de vaccins à un taux proportionné.

Plus d’une douzaine d’États ont rendu ces données publiques, et la part des Noirs et des Hispaniques vaccinés est inférieure à leur part des nombreux cas et décès des États, a constaté la Fondation de la famille Kaiser.

Dans le Mississippi, les Noirs ont représenté 38% des cas et 42% des décès mais seulement 15% des vaccinations, indique le rapport. Au Nebraska, 23% des cas et 13% des décès étaient des Hispaniques, mais ils ne représentent que 4% des vaccinations.

Les données restent limitées et aucune conclusion générale ne peut être tirée, indique le rapport, mais cela «soulève des signaux d’alerte précoce sur les disparités raciales potentielles dans l’accès et l’utilisation du vaccin».

De nouvelles souches de COVID-19 se déplacent rapidement aux États-Unis et les scientifiques sont inquiets

Des variantes du virus SRAS-CoV-2 sont apparues dans le monde entier – y compris celles qui ont été observées pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et, plus récemment, en Californie. Maintenant, les experts médicaux sont inquiets.

« Si vous avez un virus plus transmissible, vous allez avoir plus de cas », a déclaré jeudi le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies du pays. « Lorsque vous aurez plus de cas, vous aurez plus d’hospitalisations, et lorsque vous aurez plus d’hospitalisations, vous en finirez par avoir plus de décès. »

À la connaissance des scientifiques, les vaccins fonctionnent toujours contre les variantes, tout comme les tests de diagnostic et les mesures de protection que nous connaissons tous si bien – masques, éloignement social, lavage des mains, évitement des foules. Ce qui est moins clair, c’est si les médicaments ciblés développés pour aider le système immunitaire à combattre le virus SRAS-CoV-2 continueront à fonctionner et si les infections naturelles offriront autant de protection.

Tant que le virus circule largement, il peut muter et causer plus de problèmes. En savoir plus ici.

Super Bowl: 7500 agents de santé vaccinés gratuits

La NFL a annoncé vendredi que 22 000 fans seront présents pour le Super Bowl LV au Raymond James Stadium, domicile des Buccaneers de Tampa Bay, le mois prochain. Sur ce total, 7 500 seront des agents de santé entièrement vaccinés, dont la majorité proviendra d’hôpitaux ou de systèmes de soins de santé de la région de Tampa ou du centre de la Floride.

Les billets seront gratuits pour les destinataires. De plus, les 32 clubs sélectionneront des agents de santé vaccinés de leurs communautés pour assister au grand match.

«Ces travailleurs de la santé dévoués continuent de mettre leur vie en danger pour servir les autres, et nous leur devons notre gratitude constante», a déclaré le commissaire Roger Goodell dans un communiqué.

