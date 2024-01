Mises à jour du 19 janvier 2024 Urgence neige | Département des rues

19 janvier 2024

Une urgence neige a été déclarée à partir du 19 janvier, à 7 h.

Une urgence neige signifie tous les véhicules stationnés doivent être éloignés des voies de déneigement pour le déneigement.. Lorsque vous déplacez votre voiture, garez-vous le plus loin possible du coin de la rue ; les véhicules garés trop près du coin gênent les chasse-neige qui tentent de prendre un virage.

Les routes d’urgence en cas de neige, les routes principales et les routes secondaires seront desservies en premier pour permettre un passage en toute sécurité. Les rues résidentielles seront traitées une fois que les routes principales et secondaires seront praticables en toute sécurité. Cela ne signifie pas que les routes seront complètement débarrassées de la neige et de la glace, mais qu’elles seront rendues praticables pour permettre des déplacements en toute sécurité.

Nous encourageons fortement les gens à rester chez eux et à éviter les routes autant que possible. Les températures glaciales et le sol froid faciliteront l’accumulation de neige et rendront les déplacements glissants sur les routes non traitées.

Rappels aux résidents

Ne pelletez pas et ne déneigez pas la rue. Cette pratique est illégale, dangereuse et entrave les opérations de déneigement. La pénalité en cas de violation de cette règle peut aller de 50 $ à 300 $ pour chaque violation.

Gardez les bouches d’incendie dégagées. Pellez 36 à 60 pouces autour de la bouche d’incendie de votre bloc afin que les pompiers puissent y accéder en toute sécurité lors d’une intervention d’urgence.

Dégagez un trottoir d’au moins 36 pouces de largeur dans les six heures suivant la fin de la tempête.

Déneigez les égouts du quartier pour permettre à la neige fondante de s’écouler.

Les automobilistes doivent prévoir plus de temps, faire preuve de patience et maintenir des distances de conduite sécuritaires.

N’oubliez pas de vous habiller correctement et de surveiller vos voisins, en particulier ceux à risque.

Itinéraires et véhicules d’urgence en cas de neige

Si votre voiture a été déplacée d’un itinéraire d’urgence en cas de neige, appelez le 215-686-SNOW (7669) et appuyez sur l’option 4 pour la retrouver. N’appelez PAS le 911.

CharruePHL

Les résidents peuvent utiliser PloughPHL, une carte interactive, pour suivre et surveiller l’état des opérations de labour et de salage de la ville. PloughPHL est le quatrième et dernier outil de cartographie Web sur le RueSmartPHL plate-forme.

Collectes d’assainissement et de recyclage

En raison de la quantité de neige attendue, les équipes et l’équipement d’assainissement seront redirigés vers les opérations de neige. La ville est actuellement soumise à un calendrier de jours fériés en raison des vacances de Martin Luther King Jr, ce qui signifie que les collectes sont actuellement en retard d’un jour par rapport à l’horaire habituel. Les collectes du vendredi qui devaient être récupérées samedi sont suspendues. Les résidents qui ont normalement les collectes du vendredi volonté doivent conserver leur matériel jusqu’à vendredi prochain puisque les équipes ne pourront pas ramasser le matériel pendant qu’elles travaillent sur les opérations de neige.

Comme alternative, les résidents peuvent abandonner hors de leur matériaux à la Ville Centres de commodités sanitaires qui sont ouvert aux horaires habituels, du lundi au samedi, de 8h à 18h Les résidents peuvent suivre l’avancement des collectes sur RueSmartPHL en cliquant sur RamassagePHL languette.

Bâtiments de la ville et les travailleurs de la ville

Les bureaux de la ville de Philadelphie seront fermé au public le vendredi janvier 19, 2024. Les départements doivent informer tout personnel essentiel requis se présenter au travail sur place demain. Eles employés qui sont capables de travail devrait pratiquement continuer à le faire.

District scolaire de Philadelphie

UNToutes les écoles de district et les bureaux centraux seront fermés le Vendredi, 19 janvier. Toutes les activités parascolaires, y compris tous les programmes sportifs et séances de développement professionnel prévues le vendredi, sont également annulées. Tous les centres de la petite enfance du District seront également fermés.

Archidiocèse de Philadelphie

Archidiocésain les lycées et paroissial les écoles élémentaires de la ville de Philadelphie utiliser un enseignement flexible jour Vendredi, Janvier 19.

Centre d’appels

Le centre d’appels Philly 311 reste ouvert aujourd’hui pendant les heures normales de bureau (de 8 h à 20 h) pour répondre aux appels non urgents. Pendant le week-end, les résidents peuvent soumettre une demande de service ou signaler un problème en ligne ou via l’application mobile Philly311, disponible sur Magasin d’applications et jeu de Google. Les demandes de salage et de labour ne seront pas prises en compte pendant la tempête. Une fois la tempête passée, la Ville annoncera quand ces demandes seront prises en compte.

Sensibilisation aux sans-abri

Le Bureau des services aux sans-abri a émis un code bleu qui wentrer dans effet sur, dimanche janvierjanvier 14, 2024, à 3 p.m. Il resters en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Pendant èmeest prolongé Code Blue, les équipes de sensibilisation aux sans-abri de Philadelphieje continuerai à patrouiller dans les rues avec une plus grande urgence, encourager les gens en situation d’itinérance à rentrer chez eux et à éviter une exposition prolongée aux éléments dans un contexte de températures dangereusement froides. Le mercredi janvierjanvier 17, un réchauffement Le centre a été mis en ligne. Les gens n’ont pas besoin de pièce d’identité pour entrer abris et peut être rester à l’intérieur pendant toute la durée du Code Bleu. Si n’importe quie est inquiet pour quelqu’un qui est sans abri, ils devraient appel le Sensibilisation aux sans-abri Ligne d’assistance à (215) 232–1984 à tout moment. La sensibilisation est disponible 24h/24/7. Les premiers intervenants peuvent également transporter les personnes vers un abri pour leur propre sécurité.

Sites alimentaires

Visitez phila.gov/food pour consulter les horaires spécifiques du site.

Département de la santé

Parcs et loisirs de Philadelphie

Si un arbre tombe pendant une tempête et bloque une route, ou s’il est tombé sur une maison, une voiture ou une autre propriété, appelez le 911. Une équipe d’arboristes de Philadelphia Parks & Recreation est sur appel pour répondre aux urgences liées aux arbres et ils le feront. sortir pour éliminer le danger et toute partie de l’arbre qui présente un risque immédiat pour la sécurité publique. D’autres parties de l’arbre qui ne présentent pas de risque immédiat (comme les troncs et les souches d’arbres) seront retirées ultérieurement afin que les équipes puissent se concentrer sur d’autres risques pour la sécurité autour de la ville lors d’événements météorologiques extrêmes. Dans le cas où un arbre tombe sur des fils électriques, veuillez appeler la ligne d’urgence de PECO : 1-800-841-4141. Pour les autres arbres abattus non urgents, les résidents peuvent soumettre une demande via Philly 311.

SEPTA

SEPTA publiera des mises à jour de voyage en temps réel sur septa.org et @SEPTA sur Twitter.

Autorité de stationnement de Philadelphie (PPA)

PPA offrira un tarif de stationnement fixe de 5 $ sur 24 heures dans les garages suivants du centre-ville à partir de 17 heures le jeudi 18 janvier jusqu’à ce que l’urgence de neige soit levée.

Pour bénéficier du tarif réduit de 5 $, les clients doivent apporter leur billet et payer au bureau de gestion PPA de chaque garage.

Pendant l’urgence de neige, la PPA appliquera toutes les violations d’urgence de neige et de sécurité. À partir de 19 heures le jeudi 18 janvier, les infractions aux compteurs et aux délais dans les immeubles résidentiels ne seront pas appliquées jusqu’à ce que l’urgence de neige soit levée.

De plus, à partir de 19 heures le jeudi 18 janvier, des véhicules stationnés illégalement sur itinéraires d’urgence en cas de neige sera soumis à une contravention et au remorquage. Si votre véhicule est remorqué pendant l’urgence neige, veuillez appeler la ligne d’urgence neige de la ville au 215-686-SNOW ou visitez le Le site Internet de PPA pour son emplacement.

Aéroport international de Philadelphie

Les voyageurs et ceux qui viennent les chercher sont encouragés à vérifier l’état de leur vol et l’état des routes avant de partir pour l’aéroport dimanche. Appelez votre compagnie aérienne, obtenez des mises à jour au 1-800-PHL-GATE (745-4283) ou consultez le site Web de l’aéroport international PHL—phl.org. L’aéroport a prévu des opérations de déneigement et de dégivrage pendant toute la durée de l’événement.

Sensibilisation à la sécurité des animaux

Les résidents doivent contacter la hotline de l’ACCT Philly (267-385-3800, poste 1) s’ils voient un chien dehors par temps extrêmement froid (en dehors des pauses toilettes et de courtes promenades). Il est contraire aux ordonnances de la ville de laisser les chiens dehors dans un froid extrême sans abri approprié, et les propriétaires peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 500 $.

Informations pour les entreprises

Tous les propriétaires et/ou locataires sont responsables de dégager un chemin de 36 pouces sur tous les trottoirs, y compris les coupes de bordure, jouxtant le bâtiment ou les locaux dans les six heures suivant la fin de la neige, même si l’établissement est temporairement fermé en raison de la neige ou Restrictions liées au COVID-19. Une amende de 50 $ ou plus peut être imposée en cas de violation de ce code. Les entreprises sont encouragées à les consulter conseils de préparation aux situations d’urgence protéger leur les employés et les clients.

Les établissements proposant des repas en plein air devront prendre des précautions supplémentaires avant la tempête. Toutes les installations de restauration en plein air doivent être sécurisées, en supprimant autant d’installations que possible, y compris les tables, les chaises, les équipements de chauffage et les structures temporaires. La Ville n’est pas responsable de tout dommage causé par le déneigement ou le déneigement, même si les constructions sont permises. Les matériaux doivent être dégagés de l’emprise autant que possible pour éviter d’éventuels dommages et blocages des installations de restauration. Il est rappelé aux restaurants disposant de structures non autorisées que leur établissement est responsable de tout dommage subi en raison des dommages causés à la structure pendant et après la tempête.

Le Département des Eaux de Philadelphie

La ligne d’urgence du Département des eaux de Philadelphie, disponible 24 heures sur 24, restera ouverte pour les appels d’urgence. Les ruptures de conduites d’eau principales et autres urgences liées à l’eau doivent être immédiatement signalées en appelant le (215) 685-6300. Le centre de contact client de PWD restera également ouvert pour la facturation et d’autres problèmes de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. Appelez le (215) 685-6300.

Avec des températures de l’ordre de 15 000 min prévues, le risque de gel ou d’éclatement des canalisations est accru. PWD n’est pas responsable des canalisations des clients, même si elles se trouvent à l’extérieur de votre domicile. Des informations sur la plomberie entretenue par le client est disponible ici. Les résidents doivent garder les trottoirs et la zone autour des couvercles de soupapes et autres points d’accès aux services publics exempts de neige et de glace au cas où des plombiers devraient y accéder.

Lorsque vous pelletez, n’entassez pas de neige sur les entrées des égouts pluviaux. Les égouts pluviaux bloqués peuvent provoquer des inondations. Assurez-vous que toutes les bouches d’incendie sont déneigées, visibles et facilement accessibles. De plus amples informations, y compris des conseils pour éviter le gel des tuyaux et pour utiliser en toute sécurité le sel et les dégivreurs, sont disponibles sur le @PhillyH2O Blog.

Usine à gaz de Philadelphie (PGW)

La ligne d’urgence 24 heures sur 24 restera ouverte pour les appels d’urgence. À tout moment, toutes les fuites de gaz ou urgences liées au gaz doivent être immédiatement signalées en appelant le (215) 235-1212.

PÉCO

Alors que PECO s’efforce d’éviter autant de pannes que possible, de graves…