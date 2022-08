Mises à jour d’Harmony Montgomery – La mère de la fille disparue demande des informations pour la “ramener à la maison” après la découverte de preuves biologiques

Des bagarres ont été signalées dans la maison «désordonnée» des Montgomery

Les rapports obtenus par The Sun tirent le rideau sur les conditions de vie de type squatter d’Harmony Montgomery dans une maison en désordre avec son père où les voisins ont signalé de multiples bagarres et d’éventuelles maltraitances d’enfants.

Elle vivait au 77 Gilford St. avec son père biologique Adam Montgomery et sa femme Kayla, ainsi que l’oncle d’Adam, Kevin Montgomery.

Les agents sont intervenus au domicile au moins 16 fois entre janvier 2019 et janvier 2020, selon les rapports de police.

Il y a eu des combats verbaux entre Adam et Kayla, des bagarres entre l’oncle d’Adam et Harmony, des conditions de vie “désordonnées” et des préoccupations concernant la maltraitance des enfants et des animaux, selon les rapports de police.

« Voisin préoccupé par le jeune enfant vivant à cette adresse. Elle a dit qu’elle pensait que les parents squattaient là et n’avaient pas d’électricité, juste un petit générateur », indique le rapport de police du 5 août 2019.

« Et il y a des déchets partout. Elle s’inquiète pour l’enfant et nous a demandé de vérifier son état.