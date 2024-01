Mises à jour des séries éliminatoires des Wild Card, faits saillants

Le dernier match de la ronde éliminatoire des wild-cards de la NFL met en vedette deux équipes dirigées dans des directions opposées.

Quand le Eagles de Philadelphie et Boucaniers de Tampa Bay rencontré dans Semaine 3les Eagles ont facilement émergé avec une victoire 25-11. Mais la trajectoire de chaque équipe a considérablement changé depuis cette confrontation.

Les Eagles, champions en titre de la NFC, ont perdu cinq de leurs six derniers matchs, abandonnant la couronne NFC Est. Alors que Philadelphie a rencontré son lot de problèmes offensifs, une chute défensive qui a conduit l’équipe à terminer 30e pour les points alloués (25,2 par match) a également été la clé de la disparition de l’équipe.

Les Buccaneers, quant à eux, ont retrouvé leur motivation de fin de saison, remportant cinq de leurs six derniers matchs pour reconquérir le titre NFC Sud. Baker Mayfield peut-il porter une attaque qui n’a marqué que 22 points au cours des deux dernières semaines ?

USA TODAY Sports vous apportera les dernières mises à jour, scores, faits saillants, jeux sauvages, analyses et bien plus encore du Match éliminatoire avec joker NFC Eagles-Buccaneers. Suivre.

Premier quart

But sur le terrain des Buccaneers (10:02) – Chase McLaughlin, 28 yards

Buccaneers TD (5:47) – David Moore, passe de 44 verges de Baker Mayfield (point supplémentaire de Chase McLaughlin

Deuxième quartier

But sur le terrain des Buccaneers (14:03) – Chase McLaughlin, 54 yards

Field goal des Eagles (11:31) – Jake Elliott, 47 yards

But sur le terrain des Buccaneers (5:35) – Chase McLaughlin, 48 yards

Touché des Eagles (3:06) – Dallas Goedert, passe de 5 verges de Jalen Hurts (tentative de conversion en deux points échoue)

« Frère, tu n’as pas inventé (Omaha) » : Bruce Arians apparaît sur ManningCast

Anciens boucaniers et Cardinaux de l’Arizona l’entraîneur-chef Bruce Arians a rejoint le « Manningcast » pendant la première moitié du match Eagles-Bucs. Voici quelques faits saillants :

Les Ariens disent que lorsqu’il entraînait l’entraîneur-chef des Bucs, Todd Bowles, à l’Université Temple dans les années 1980, l’entraîneur – alors âgé d’une trentaine d’années – a admis “Je ne savais pas (juron).”

Eli Manning demande aux Ariens s’il prévoyait de parler à Peyton de l’utilisation de « Omaha ! dans la société de production du Temple de la renommée QB, Omaha Productions. Selon Eli, c’était des Ariens qui a inventé la célèbre cadence « Omaha » pour laquelle les deux Manning sont devenus célèbres. Les Ariens ont entraîné l’aîné Manning avec le Colts d’Indianapolis en tant que premier entraîneur de quart-arrière professionnel.

L’émission montre des photos d’Ariens de ses jours en tant que QB à Virginia Tech au début des années 1970.

— Chris Bumbaca

Les Buccaneers marquent un touchdown à la mi-temps

Les Bucs ont marqué sur quatre de leurs cinq drives et mènent 16-9 à la mi-temps.

Tampa Bay a pris un avantage de 16-3 au deuxième quart grâce à son attaque par la passe. Mais les Eagles se sont rapprochés d’un score après que Jalen Hurts ait trouvé DeVonta Smith en profondeur pour une capture de 55 verges. Philadelphie a marqué un jeu plus tard.

Cependant, l’offensive de Philadelphie a stagné pendant une grande partie de la première mi-temps. Tandis que la mauvaise défense contre la passe de l’équipe a levé sa vilaine tête.

Baker Mayfield totalise 174 verges par la passe et un touché en première mi-temps.

Smith mène les Eagles avec quatre réceptions pour 111 verges sur réception.

Le demi de coin des Bucs Jamel Dean et le secondeur des Eagles Nicholas Morrow réussissent six plaqués chacun. — Tyler Dragon

Julio Jones évalué pour une commotion cérébrale

Le receveur des Eagles Julio Jones est évalué pour une commotion cérébrale, l’équipe a annoncé lors de leur match de wild-card. Il fut plus tard exclu Du jeu.

La star All-Pro a été retirée du match au deuxième quart après avoir été touchée lorsqu’il a attrapé une capture de Jalen Hurts. Il a d’abord été poussé par le demi de coin des Buccaneers Zyon McCollum, puis pancake plaqué par le secondeur Lavonte David.

Jones a mis du temps à se relever et son coéquipier, le plaqueur Jordan Mailata, l’a retenu.

Jones réussit trois attrapés pour 22 verges dans le match. — Victoria Hernández

Bruce Arians revient sur les journées de coaching de Temple sur ManningCast

Bruce Arians, l’entraîneur à la retraite de la NFL, a fait une apparition sur le ManningCast et a utilisé un langage coloré en évoquant ses années d’entraîneur à Temple dans les années 1980.

“Quand j’étais entraîneur-chef, je n’avais que 30 ans” Les Ariens ont dit. “Mec, je pensais que je savais tout. Je ne savais pas (juron).” — Josh Pierre

Buccaneers 16, Eagles 9 : les Eagles trouvent enfin la zone des buts, puis se relèvent sur un essai à deux points

Les Eagles avaient désespérément besoin d’un gros jeu. Jalen Hurts et DeVonta Smith l’ont fourni.

Mené 16-3 et sur sa propre ligne de 40 verges, Hurts a trouvé un Smith en profondeur au milieu du terrain. pour un gain de 55 yards. Désormais à cinq mètres de la zone des buts, les Eagles ont marqué lors du jeu suivant, une réception de touché de Dallas Goedert.

Les Eagles ont tenté un point supplémentaire normal, mais les Buccaneers ont sauté hors-jeu. Nick Sirianni a remis l’offensive sur le terrain pour l’essai à deux points via le « Tush Push » breveté des Eagles. Cependant, la défense de Tampa Bay a tenu Hurts en deçà de la ligne de but et a entraîné le quart-arrière des Eagles vers l’arrière. — Chris Bumbaca

Buccaneers 16, Eagles 3 : Chase McLaughlin marque son troisième panier

Les Buccaneers ont porté leur avance à 13 avec un panier au deuxième quart.

Baker Mayfield a effectué des lancers et a couru neuf mètres pour obtenir l’un des premiers essais du drive. L’offensive de Tampa Bay a ralenti lorsque le secondeur des Eagles Zach Cunningham a fait une passe.

Aux quatrième et cinquième positions, Chase McLaughlin s’est aligné et a réussi le panier de 48 verges. — Victoria Hernández

‘Réaction exagérée’? Un analyste d’ESPN analyse le changement d’entraîneur des Eagles à la mi-saison

Devant les Aigles Match « MNF » contre les Seahawks de Seattle le 18 décembre, nouvelle de la décision de l’entraîneur-chef Nick Sirianni de remplacer le coordinateur défensif Sean Desai par Matt Patricia comme arbitre de jeu en défense. Les Eagles ont perdu ce match sur un entraînement gagnant du quart-arrière de Seattle, Drew Lock, qui comportait plus d’une couverture ratée.

La défense des Eagles avait cédé 42 points aux 49ers de San Francisco et le Cowboys de Dallas en pertes consécutives pour commencer décembre. La défaite de Seattle était en fait le moins de points accordés par les Eagles depuis que Patricia a pris le relais.

Lundi contre les Bucs, l’analyste de la « MNF » Troy Aikman a déclaré que la décision de Sirianni de changer de coordinateur à ce moment-là de la saison n’était pas judicieuse.

“Je pensais que c’était une réaction excessive après quelques défaites” Aikman a déclaré lors de l’émission“et cela ne s’est pas amélioré du tout.” – Chris Bumbaca

Buccaneers 13, Eagles 3 : Jake Elliott fait entrer Philly au conseil d’administration

L’offensive des Eagles a finalement réussi à obtenir quelque chose sur sa troisième possession.

Jalen Hurts a passé au receveur DeVonta Smith au milieu du terrain pour un gain de 31 verges. L’entraînement de 45 verges des Eagles s’est arrêté sur le territoire de Tampa Bay, mais le botteur Jake Elliott a réussi à convertir un panier de 47 verges pour porter le score à 13-3 au début du deuxième quart.

Le parcours de 45 verges était de loin le meilleur de Philadelphie jusqu’à présent.

Smith a deux réceptions pour 43 yards pour mener Philly. — Tyler Dragon

Buccaneers 13, Eagles 0 : Chase McLaughlin réussit un panier de 54 verges

Les Buccaneers ont marqué 13 points sans réponse, le dernier étant un panier de 54 verges.

Pour commencer le deuxième quart-temps, Baker Mayfield a été limogé par l’ailier défensif des Eagles Josh Sweat. Il a ensuite lancé une passe incomplète et Tampa Bay s’est retrouvé avec les quatrième et 13e.

Chase McLaughlin a réussi le coup de pied pour prolonger l’avance des Buccaneers à 13-0 contre Philadelphie. — Victoria Hernández

Les Buccaneers dominent le premier quart-temps

Les Bucs ont dominé le premier quart-temps, pour le plus grand plaisir du public local.

Tampa Bay a un avantage de 10-0 à la fin du premier quart-temps.

Les Bucs ont converti un panier lors de leur premier entraînement et sont entrés dans la zone des buts lors de leur deuxième possession.

Le receveur large David Moore a réussi le seul touché du match jusqu’à présent. Moore, qui fête son 29e anniversaire, avait une belle réception de touché de 44 verges dans le premier quart-temps.

Tampa Bay a produit 178 verges au total au cours du quart, contre seulement 26 verges par une équipe lente des Eagles. Les Bucs ont réalisé 10 premiers essais au premier quart, et Jalen Hurts et les Eagles n’ont pu en décrocher qu’un seul. — Tyler Dragon

Buccaneers 10, Eagles 0 : Baker Mayfield et David Moore brûlent les Eagles D pour un long TD

Les malheurs secondaires des Eagles sont apparus tôt.

Sur le disque secondaire des Bucs, Baker Mayfield a passé à un David Moore grand ouvert. Moore manœuvré par plusieurs défenseurs des Eagles sur le chemin de un touché de 44 verges. Tampa Bay a désormais une fiche de 10-0 au milieu du premier quart.

Moore a facilement traversé le secondaire de Philadelphie lors du touché et de la course.

Le touché de Moore en séries éliminatoires a eu lieu le jour de son 29e anniversaire. — Tyler Dragon

Les Eagles obligés de lancer la première série

Les Eagles ont pris le ballon en deuxième position lors de leur match de wild card contre les Buccaneers et n’ont pas tout à fait fait trois points, mais ont été contraints de dégager rapidement.

Après que D’Andre Swift ait obtenu un premier essai avec deux jeux précipités, Jalen Hurts s’est connecté sur deux passes courtes. Ensuite, un tirage au sort contre Dallas Goedert a été repoussé par la sécurité des Buccaneers Antoine Winfield Jr.

Philadelphie s’est retrouvée avec le quatrième et le deuxième et a choisi de renvoyer le ballon. — Victoria Hernández

Buccaneers 3, Eagles : 0 : Tampa Bay obtient un panier lors du premier entraînement

L’offensive des Buccaneers n’a eu aucune difficulté à déplacer le ballon contre la défense de Philadelphie lors de son premier entraînement.

Mike Evans a réussi un gain de 21 verges pour sa première prise du match et le premier match du drive. Rachaad White a réalisé trois courses pour 19 verges.

Cependant, l’entraînement de Tampa Bay s’est arrêté à la ligne des 10 verges et Chase McLaughlin a converti un panier de 28 verges pour les premiers points du match quatre minutes et 58 secondes après le début du match. — Chris Bumbaca

Le célèbre fan des Eagles, Rob McElhenney, regarde depuis les Emmys

Originaire de Philadelphie et a noté le fan des Eagles, Rob McElhenney est coincé à la 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards lundi soir, mais a trouvé un moyen de regarder son équipe bien-aimée de la NFL.

McElhenney est surtout connu pour son rôle dans « It’s Always Sunny in Philadelphia », qu’il a également co-créé. McElhenney et l’acteur Ryan Reynolds sont copropriétaires de l’équipe de football galloise, Wrexham AFC, qui a fait l’objet d’une série documentaire intitulée “Bienvenue à Wrexham”. — Jim Reineking

À quelle heure est Eagles contre Buccaneers ?

