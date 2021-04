PRÉVISION À LONG TERME À PARTIR DE LUNDI

« Nuageux et venteux à travers l’Irlande du Nord et l’Écosse avec des flambées de pluie jusqu’à lundi, se propageant plus tard brièvement au Pays de Galles, au sud-ouest et au nord de l’Angleterre », a déclaré le Met Office.

« Plus au sud-est, il restera probablement plus sec et plus lumineux avec une nuit froide. Les flambées de pluie dans le nord et l’ouest s’atténueront probablement à mesure que la haute pression redeviendra plus largement établie.

«Cela apportera beaucoup de temps sec et lumineux avec des périodes ensoleillées et des températures diurnes autour de la moyenne, mais froides la nuit avec le risque de gelées nocturnes et la possibilité de plaques de brouillard.

« Il y a un risque que des pluies et des vents forts se produisent parfois vers le nord-ouest du Royaume-Uni avec la possibilité que ces conditions instables se propagent brièvement vers le sud-est. »