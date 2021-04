LA GRANDE-BRETAGNE POUR LE ‘SUPER ÉTÉ’

Les Britanniques pourraient profiter de températures dans les 30 ° C « en semaines » – avec le temps frais du printemps qui devrait se réchauffer.

Dans les mois à venir, les Britanniques pourraient connaître l’été le plus chaud « des dix dernières années », selon les experts.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré au Daily Express: « Il y aura certainement des pics de chaleur à l’approche de l’été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C ou même les 30 ° C.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air du nord, devrait revenir et provenir d’une direction plus au sud.

« Cela apportera davantage de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été. Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable qu’il deviendra l’un des plus chauds. ceux qui sont plus cool.