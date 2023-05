Mises à jour des négociations sur le plafond de la dette entre Joe Biden et Kevin McCarthy

WASHINGTON – Les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ont repris mercredi, et les deux parties étaient encore à des kilomètres l’une de l’autre avec seulement huit jours pour adopter un projet de loi avant la date la plus proche à laquelle les États-Unis pourraient faire face à un risque sérieux de défaut de paiement.

Au Capitole, les négociateurs des républicains de la Chambre et de la Maison Blanche devaient reprendre les pourparlers dans la salle de conférence juste à côté du bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, où ils se sont enfermés pendant des heures chaque jour cette semaine.

Mais à l’extérieur de la salle, des inquiétudes ont grandi quant à savoir si les négociateurs seraient en mesure de parvenir à un accord avec les républicains pour réduire les dépenses du gouvernement en échange des votes du GOP nécessaires à la Chambre pour adopter un projet de loi qui relève le plafond de la dette avant le 1er juin.

Un responsable démocrate qui s’est entretenu avec NBC News a déclaré que les pourparlers avaient atteint un « ralentisseur ». Mais après une semaine de séances quotidiennes dirigées par un groupe de négociateurs chevronnés, les gens des deux côtés ont déclaré mardi soir et mercredi que l’écart entre ce que veulent les républicains de la Chambre et ce que la Maison Blanche est prête à donner semblait plus large que jamais.

Par exemple, l’un des principaux délégués des républicains, le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord, a dévoilé mardi soir ce qui jusque-là n’avait été qu’implicite, lorsqu’un journaliste lui a demandé quelle concession les démocrates obtenaient dans le cadre des pourparlers, pour gagner leurs voix à la Chambre.

« Le plafond de la dette », a-t-il dit.

« C’est ce qu’ils obtiennent », a ajouté le représentant Garret Graves de Louisiane, un autre négociateur du GOP.

Cette vision de la semaine dernière comme celle où les démocrates sont obligés d’accepter les demandes républicaines, alors que les républicains n’offrent en retour que la possibilité d’éviter un défaut de paiement catastrophique, mettrait sans aucun doute en colère les démocrates et réduirait les chances d’un accord. Le GOP a poussé à réduire les dépenses dans le cadre de tout accord visant à augmenter le plafond de la dette, qui à lui seul n’autorise pas de nouvelles dépenses.