USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 330000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Près de 1,3 million de personnes ont traversé les aéroports américains dimanche, le plus haut niveau de voyages aériens en plus de neuf mois, malgré les avertissements de santé publique selon lesquels les voyages provoqueraient une nouvelle augmentation des cas de COVID-19.

► Plus d’une douzaine de médecins anti-vaxxer et refusant le COVID ont été sanctionnés à Rome, selon des responsables locaux. Tous s’étaient tournés vers la télévision ou les réseaux sociaux pour répandre leurs convictions. Le chef de la guilde des médecins de Rome, Antonio Magi, a déclaré au service de presse italien ANSA qu’une telle conduite ne serait pas tolérée. L’Italie fait partie des pays les plus durement touchés par la pandémie.

► Un tribunal chinois a condamné un journaliste citoyen qui a documenté les premiers jours de l’épidémie de coronavirus à quatre ans de prison, envoyant un avertissement à ceux qui contestent le récit du gouvernement sur la pandémie.

►La société de biotechnologie Novavax, basée à Maryland, a annoncé que les tests de phase 3 de son candidat vaccin commenceront aux États-Unis et au Mexique. Novavax a déclaré que les études de phase 1/2 ont démontré «une réponse immunitaire robuste». Deux vaccins, de Pfizer et Moderna, ont obtenu l’autorisation d’urgence de la FDA et deux autres, AstraZeneca et Johnson & Johnson, mènent déjà des essais de phase 3 aux États-Unis.

►Aurora Medical Center-Grafton dans le Wisconsin a été contraint de jeter 500 doses du vaccin Moderna COVID-19 après que les flacons aient été « retirés par inadvertance du réfrigérateur d’une pharmacie pendant la nuit », a déclaré lundi l’avocat Aurora Health. Chaque flacon contenait 10 doses.

►Une souche de coronavirus se propageant rapidement en Grande-Bretagne est étudiée « très intensément » mais ne semble pas résistante aux vaccins en cours de distribution, précise le Dr Anthony Fauci. S’exprimant dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN, Fauci a approuvé l’exigence selon laquelle les voyageurs britanniques doivent passer un test COVID négatif avant d’entrer aux États-Unis.

►Les responsables de New York enquêtent pour savoir si un fournisseur de soins de santé a frauduleusement obtenu et distribué un vaccin COVID-19 au public en violation des directives de l’État. « Toute personne ayant sciemment participé à ce programme sera tenue responsable dans toute la mesure de la loi », a déclaré samedi le commissaire à la santé, le Dr Howard Zucker.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 19,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 334 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 81,1 millions de cas et 1,77 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Certains changements dans le football universitaire pourraient subsister après la disparition de la pandémie

Les adaptations au recrutement, à la programmation et à l’apprentissage à distance dans le football universitaire dureront très probablement jusqu’en 2021 et au-delà, fournissant les premières indications de l’impact durable du COVID-19 sur le sport, selon certains experts. Le plus gros impact pourrait être sur le recrutement, effectué pratiquement depuis le printemps. Au lieu d’évaluations et de visites en personne, les programmes se sont appuyés sur des visites de drones, FaceTime et Zoom pour montrer les installations et établir des relations sans quitter le campus.

« Il y a tout un tas de choses dans notre bureau que nous avons changé », a déclaré l’entraîneur de Houston, Dana Holgorsen. «Une fois que cela redeviendra normal, nous pourrons toujours utiliser certaines de ces choses que nous avons proposées. J’ai toujours été ouvert d’esprit, mais je suis vraiment ouvert d’esprit en ce moment.

– Paul Myerberg

Les mamans noires et latines perdent leur emploi alors que la crise des garderies COVID-19 s’aggrave

Depuis mars, les mamans noires et latines ont cessé de travailler, volontairement ou à cause de licenciements, à des taux plus élevés que les mamans blanches. Beaucoup sont des mères célibataires qui ont besoin de services de garde mais n’y ont pas accès pendant la pandémie. Selon le Bureau of Labor Statistics, la récession du COVID-19 a affecté des groupes de différentes manières. Les mères noires étaient plus susceptibles que les mères latines et les mères blanches de quitter leur emploi. Les mères latines étaient plus susceptibles d’être licenciées que les mères blanches et noires. Cela s’explique en partie par le fait que les Latinas étaient plus susceptibles d’occuper des postes de service en face à face, comme dans les restaurants et les hôtels. Marianne Cooper, sociologue à l’Université de Stanford, appelle la récession économique actuelle une «séance de discussion» parce qu’elle affecte de manière disproportionnée les femmes.

« C’était difficile avant », a déclaré Cooper. « C’est une crise maintenant. »

– Claire Thornton

Décembre déjà le mois le plus meurtrier pour COVID-19

Les données de l’Université Johns Hopkins montrent que le 25 décembre est le moment où les décès signalés par le coronavirus ont dépassé le bilan d’avril de 60738 personnes. Avec plusieurs jours restants en décembre, le record est maintenant de 64 953 personnes jusqu’à dimanche. En moyenne, cela équivaut à une personne aux États-Unis qui meurt toutes les 36 secondes.

Décembre a déjà été un mois record pour les nouveaux cas, même si novembre a été deux fois plus mauvais que tout autre mois. Les États-Unis ont battu le record de 4,4 millions de cas de novembre le 22 décembre et s’établissent maintenant à 5 533 230 cas signalés en décembre jusqu’à présent. À partir des poussées précédentes, le nombre record de cas était le mois de juillet entier, à 1,9 million; les États-Unis ont dépassé cette barre en seulement 10 jours.

Plus de 1,1 million de personnes ont voyagé samedi dans les aéroports des États-Unis, se rapprochant du record de voyage de mercredi en cas de pandémie – malgré les avertissements des Centers for Disease Control and Prevention de rester chez eux.

– Mike Stucka et Hannah Yasharoff

COVID-19 se propage plus rapidement en Californie que dans la plupart des États

La Californie s’est classée n ° 2 parmi les États où le coronavirus se propage le plus rapidement par personne, a montré une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Au cours de la dernière semaine, les États-Unis ont ajouté 1327 043 cas de coronavirus signalés, soit une diminution de 12,3% par rapport à la semaine précédente. Dans tout le pays, six États ont enregistré plus de cas au cours de la dernière semaine que la semaine précédente.

La Californie a ajouté 50 141 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, portant son total à 2 122 806 cas à ce jour. Le nombre de morts a augmenté de 237, portant le total à 24 220.

Les responsables du ministère de la Santé publique de Californie ont noté que le décompte signalé dimanche de nouveaux cas était gonflé parce que les données de Los Angeles n’étaient pas incluses dans les mises à jour de samedi en raison d’un problème; Le rapport de dimanche comprenait des données de deux jours du comté de LA.

– Julie Makinen, Palm Springs Desert Sun et Mike Stucka, USA TODAY

Contribuer: The Associated Press