Mises à jour de The Auto Sleuth : Wrangler ; Hyundai envisage un nouveau coupé et plus

Jeep apporte des modifications au Wrangler, sauf sous le capot

Il peut être difficile de distinguer visuellement une génération du tout-terrain emblématique de Jeep d’une autre, mais il devrait être facile de repérer l’édition 2024 lors de son lancement cet automne. On remarque une nouvelle calandre plus arrondie et les sept fentes verticales de la calandre sont plus clairement définies.

L’intérieur est livré avec un écran tactile standard de 12,3 pouces, considérablement plus grand et plus complet que celui de la version précédente.

Les offres de propulsion du Wrangler se composent toujours d’un V6 de 285 chevaux, d’un quatre cylindres turbocompressé de 270 chevaux, d’un V6 turbodiesel de 260 chevaux, d’un hybride rechargeable de 375 chevaux et d’un moteur 6.4 de 470 chevaux. litre V-8.

La berline Genesis GV80 n’est qu’un concept pour le moment, mais The Sleuth pense qu’elle est destinée à la production. PHOTO : GENÈSE

Genesis GV80 prend la route du coupé

La marque haut de gamme de Hyundai rejoint BMW, Mercedes-Benz et Infiniti pour proposer une version inclinée d’au moins un modèle de véhicule.

Bien que Genesis appelle le GV80 Coupé Concept, eh bien, un concept, il ne fait aucun doute qu’il rejoindra son compagnon stable GV80 de style utilitaire pour l’année modèle 2024.

Il y a un toit en fibre de carbone distinctif, des ailes élargies et des feux arrière uniques. Un becquet est également intégré dans l’ouverture du hayon. Pour accentuer la sportivité du véhicule, Genesis proposera probablement un moteur V6 turbocompressé de 375 chevaux, disponible dans le GV80. Une option de groupe motopropulseur électrique à batterie reste une possibilité.

Le pick-up Tacoma révisé sera lancé plus tard cette année

La version 2024 du pick-up intermédiaire de Toyota reste secrète, en attendant une révélation fin 2023.

Le Tacoma devrait recevoir une calandre plus grande et plus audacieuse qui imite le nez du Tundra pleine grandeur et il y aura un niveau de finition plus adapté au tout-terrain appelé le Trailhunter.

Arrive également le Tacoma iForce Max hybride, qui devrait avoir un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres assisté par un moteur électrique d’une puissance nette de 362 chevaux. Une rumeur persistante: le système hybride V-6 de 3,5 litres de 437 chevaux en option du Tundra motivera le Tacoma TRD Pro 2024 haut de gamme.

Les plans de plug-in de Toyota

Le constructeur automobile développe une gamme de véhicules électriques mais ne semble pas pressé de les commercialiser. L’objectif le plus immédiat de Toyota est la technologie hybride, en particulier la variété plug-in.

Par exemple, on estime que la nouvelle Prius Prime offre jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie électrique uniquement, contre 40 kilomètres pour le modèle 2022. Selon le directeur de la technologie de Toyota, les plug-ins à venir pourraient plus que doubler le nombre de 70 kilomètres d’ici quelques années.

Cela signifie que la plupart des conducteurs hybrides rechargeables pourraient utiliser l’énergie électrique pour toutes les conduites, sauf sur de longues distances, lorsqu’elles supplanteraient la batterie jusqu’à ce qu’elle puisse être rechargée rapidement. Toyota prévoit que de telles batteries rechargeables d’extension d’autonomie pourraient être disponibles d’ici 2026.

Le Hyundai Kona sera disponible avec un choix de deux moteurs à combustion interne différents ou alimentés par batterie (deux capacités). PHOTO : HYUNDAI

NKona de dernière génération – a choisi un véhicule à combustion interne ou un véhicule électrique

La version 2024 du populaire multisegment utilitaire sous-compact de Hyundai présente un nez arrondi semblable à celui de la berline Sonata 2024.

Certains modèles Kona sont équipés de grandes étendues de revêtement latéral de protection – en particulier autour des ailes – à un degré généralement réservé aux véhicules tout-terrain sérieux. Un empattement légèrement plus long offre également un espace accru pour les passagers arrière.

Le quatre cylindres de 2,0 litres de base de 147 chevaux et le quatre cylindres de 1,6 litre turbocompressé de 195 chevaux sont de retour, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune mention de quand, ou si, le quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 276 chevaux du Kona N -le cylindre arrivera.

Pour 2024, il existe deux options de batterie pour le Kona Electric de 201 chevaux, le plus grand pack de 64,8 kilowattheures offrant jusqu’à 260 miles (415 kilomètres) d’autonomie avec une charge complète. La gamme pour le modèle de 48,6 kilowattheures est inconnue. Le Kona 2024 sera mis en vente cet automne.

L’ancien PDG de Nissan, arrêté au Japon en 2018 et accusé de mauvaise gestion financière, sera incarné par l’acteur Tony Shalhoub dans une nouvelle série en six épisodes. PHOTO : NISSAN

Mini-série Carlos Ghosn : L’acteur Tony Shalhoub jouera l’ancien PDG de Nissan arrêté au Japon en 2018 et accusé de mauvaise gestion financière. En 2019, alors qu’il était en liberté sous caution, Ghosn a été secrètement emmené dans son pays d’origine, le Liban, où il demeure. La date et le réseau de la série en six parties n’ont pas été annoncés.

Craig Breedlove, 1937-2023 : Craig Breedlove, quintuple détenteur du record de vitesse au sol, restera dans les mémoires comme la première personne à avoir atteint 600 mph (601,6 mph pour être précis), ou 960 km/h, en 1965 alors qu’il pilotait son Sonic 1 à réaction à travers les Bonneville Salt Flats dans l’Utah. Ce record a été battu cinq ans plus tard. Breedlove est décédé chez lui en Californie le 4 avril à l’âge de 86 ans.

