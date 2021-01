Mercredi, les festivités du jour de l’inauguration du président élu Joe Biden auront lieu dans un contexte de forte sécurité alors que la capitale du pays se prépare à une foule plus restreinte que jamais limitée par les contraintes des forces de l’ordre et le COVID-19.

Environ 25 000 membres de la Garde nationale sont descendus dans la ville, déjà recouverts de personnel d’application de la loi de l’État et local et cinglés par l’émeute meurtrière au Capitole américain il y a deux semaines. Des barrières en béton, des clôtures à mailles de chaîne et des camions militaires ont bloqué l’accès à de nombreuses rues et bâtiments du centre-ville pendant des jours.

«La violence et la conduite criminelle insensée ne sont pas la bonne façon de résoudre les différends ou de promouvoir le changement dans notre pays», a déclaré le procureur général par intérim Jeffrey Rosen dans un communiqué. « Quiconque fera cela sera arrêté et poursuivi en justice. »

Le président Donald Trump sera visiblement absent des festivités en sourdine, toujours accroché à ses affirmations discréditées selon lesquelles l’élection avait été volée. Le vice-président Mike Pence, qui a officiellement fermé le livre sur les affirmations de Trump en signant le vote déséquilibré du collège électoral quelques heures après l’émeute, devait y assister.

« Le monde sera témoin de notre démocratie déterminée », a tweeté le Comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales.

Nouvelles que vous devez savoir:

Le vice-président Mike Pence doit assister à l’inauguration. Le président Donald Trump ne l’est pas.

Les ponts vers Washington sont fermés jusqu’à jeudi, selon les services secrets. Plus d’une douzaine de stations de métro seront fermées jusqu’à jeudi.

L’exposition «Field of Flags» à l’extérieur du Capitole comprend 191 500 drapeaux américains de différentes tailles, y compris des drapeaux représentant chaque État et territoire. Dans un clin d’œil à la pandémie, le comité inaugural a déclaré que l’exposition représentait un «engagement envers un événement inclusif et sûr dont chacun peut profiter depuis son domicile».

Arrestations contre les émeutes au Capitole: voyez qui a été inculpé aux États-Unis

Trump à destination du domaine de Mar-a-Lago. Mais reviendra-t-il?

Le président Donald Trump devait passer ses dernières minutes au pouvoir dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. On s’attend à ce que Trump soit au club de Palm Beach, qu’il a surnommé la «Maison Blanche d’hiver», lorsque l’horloge sonnera à midi, mettant fin à un mandat présidentiel controversé qui se terminera par un dernier envoi militaire à Joint Base Andrews. À moins d’un changement d’horaire, la Maison Blanche a invité des centaines de partisans à une cérémonie de pompe et de circonstance à la base aérienne, l’une devrait comporter un tapis rouge et un garde de couleur militaire – et peut-être un aperçu d’une autre course présidentielle de Trump en 2024.

« Alors que je me prépare à céder le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer », a déclaré Trump dans un « discours d’adieu » enregistré mardi.

– David Jackson

Tout est calme au petit matin

Avant le lever du soleil mercredi, la capitale du pays, fortement gardée, s’est réveillée sous une pluie froide. Les résidents, les coureurs et les promeneurs de chiens semblaient être les seuls civils à naviguer sur les routes bloquées par des barricades, des clôtures de 10 pieds et des postes de contrôle de sécurité. Seuls les membres des médias d’information se sont constamment dirigés vers le National Mall, devenu un camp armé. À un point de contrôle, les agents ont déclaré que seulement six contrôles avaient été effectués avant 6h30.

– Josh Rivera et N’dea Yancey-Bragg

Le Working Families Party obtient un permis de protestation unique

Lors d’un jour d’inauguration normal, Washington regorge de manifestants pour des causes de toutes formes et tailles. Mais des restrictions de sécurité strictes ont découragé une telle activité aujourd’hui. Le DC Action Lab, une organisation qui aide d’autres groupes à naviguer dans le processus alambiqué de délivrance de permis, a sécurisé un espace au Columbus Circle de la gare Union pour une manifestation qui sera en grande partie virtuelle, rapporte le Washington Post. Un écran géant projettera des discours et des vidéos pour le Working Families Party appelant Biden à adopter «des politiques plus progressistes», conformément au permis du Park Service.

12 membres de la Garde nationale abandonnés de la mission de sécurité

Douze soldats de la Garde nationale ont été démis de leurs fonctions de sécurité au Capitole après qu’un comportement douteux a été détecté dans leur passé lors du contrôle de sécurité, a déclaré mardi le général de l’armée Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale. Deux de ce groupe avaient fait des commentaires ou des textes inappropriés sur l’investiture du président élu Joe Biden, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman. Mais les 12 n’ont pas tous des liens avec des groupes extrémistes, a-t-il dit.

«Nous ne prenons aucun risque», a déclaré Hoffman, qui a qualifié les commentaires faits par les deux de textes inappropriés.

Sur les 12, 10 ont été identifiés par le FBI lors d’un contrôle de sécurité, a déclaré Hokanson. Un autre a été signalé par les commandants et le dernier a été identifié par un pronostiqueur anonyme.

– Tom Vanden Brook et Jorge Ortiz

3 anciens militaires américains accusés de complot dans l’attaque du Capitole

Trois anciens membres de l’armée américaine sont les premières personnes à être accusées d’avoir comploté l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. Le FBI a déclaré que Thomas Edward Caldwell, 66 ans, du comté de Clarke, en Virginie, semblait être le chef d’un groupe qui comprenait Jessica Watkins, 38 ans, et Donovan Crowl, 50 ans, tous deux résidents du comté de Champaign, dans l’Ohio. Caldwell a servi dans la marine, Watkins dans l’armée et Crowl dans les Marines.

Tous trois sont liés à des activités paramilitaires et ont été accusés de complot et d’autres chefs d’accusation fédéraux, le premier de plus de 125 personnes arrêtées en relation avec l’émeute meurtrière à faire face à des accusations de complot.

Les documents judiciaires déposés mardi révèlent un aperçu de la planification et de la coordination derrière l’attaque, ainsi que des échanges de messages entre les accusés et d’autres. Certains des messages qualifiaient les législateurs du Capitole de «traîtres» et appelaient à une «chasse nocturne».

Un député de Floride arrêté pour avoir proféré des menaces liées à l’émeute au Capitole

Un adjoint du shérif de Floride a été arrêté mardi pour avoir fait « des menaces écrites de tuer, de blesser des personnes ou de mener une fusillade de masse ou un acte de terrorisme », liées à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, a déclaré le bureau du shérif du comté de Polk. Peter Heneen, 29 ans, communiquait avec un autre député dans la nuit du 6 janvier, parlant de l’émeute via la messagerie privée de Facebook, selon le bureau du shérif. L’autre adjoint a signalé les menaces de Heneen à son commandant.

« Je suis en colère au-delà des mots », a déclaré le shérif Grady Judd du comté de Polk lors d’une conférence de presse mardi. «Le faire arrêter était important. Le faire arrêter avant le jour de l’inauguration était encore plus important.

– Kimberly C. Moore, le grand livre

Un homme qui cherchait à être un « tueur de loup solitaire » arrêté en lien avec une émeute

Un suprémaciste blanc autoproclamé portait un appareil de surveillance GPS dans le cadre de sa probation lorsqu’il a rejoint la foule des partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain, selon un dossier judiciaire accompagnant son arrestation. Les enquêteurs ont utilisé l’appareil de surveillance pour retracer les mouvements de Bryan Betancur le jour de l’insurrection meurtrière. Son agent de probation dans le Maryland a appelé le FBI pour signaler que Betancur avait prétendu avoir été à l’intérieur du bâtiment du Capitole avec des émeutiers.

Betancur a déclaré aux enquêteurs qu’il était membre de plusieurs groupes suprémacistes blancs et qu’il avait exprimé le désir d’être un «tueur de loup solitaire», a écrit un agent du FBI dans un affidavit.

Un homme du SC nie toute implication dans une émeute, accusé après que l’application l’ait mis sur les lieux

Un homme de Caroline du Sud qui a nié avoir été impliqué dans l’émeute du Capitole fait face à des accusations après qu’une application de suivi sur son téléphone l’ait placé sur les lieux. Un témoin a appelé le FBI le jour de l’émeute du 6 janvier et a déclaré qu’ils avaient connaissance et des photos d’Andrew Hatley à l’intérieur du Capitole, selon la plainte. La plainte comprend une publication sur Facebook, retirée depuis, dans laquelle Hatley dit: « J’ai appris qu’il y avait quelqu’un qui me ressemblait au Capitole. J’aimerais remettre les pendules à l’heure. Je n’ai pas cela sorte de motivation pour les causes perdues. » Le FBI dit avoir obtenu le numéro de téléphone de Hatley et vérifié les allées et venues de Hatley le 6 janvier via l’application de localisation « Life360 », indique la plainte.

Hatley est accusé d’avoir pénétré sciemment dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation légale, d’entraver sciemment les affaires du gouvernement, de se livrer à une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole et de manifester ou de faire du piquetage dans les bâtiments du Capitole.

– Daniel J. Gross, Nouvelles de Greenville