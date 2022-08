Mises à jour de Salman Rushdie – Auteur ‘sur ventilateur et peut perdre un ŒIL après avoir poignardé le suspect Hadi Matar, 24 ans, est nommé

L’établissement de Chautauqua offre ses meilleurs vœux

Michael Hill, le chef de l’établissement de Chautauqua où l’agression a eu lieu, a offert ses meilleurs vœux à Rushdie et Reese lors d’une conférence de presse avec des journalistes vers 18 heures vendredi.

L’établissement a fermé pour le reste de la journée de vendredi.

“Chautauqua est une communauté de personnes de toutes confessions et aucune et notre famille collective tient M. Rushdie et M. Reese, ainsi que leurs familles, proches dans la prière à cette heure”, a-t-il déclaré.

“Je tiens à remercier l’État de New York pour la police et tous les autres membres des forces de l’ordre qui étaient à Chautauqua aujourd’hui et ont répondu en quelques secondes. Nous sommes toujours très reconnaissants pour leur service.”

“Ce que nous avons vécu à Chautauqua aujourd’hui est un incident sans précédent dans nos près de 150 ans d’histoire. Nous avons été fondés pour rassembler les gens et en communauté, pour apprendre et, ce faisant, pour créer des solutions par l’action, pour développer l’empathie et pour affronter les problèmes.”

“Aujourd’hui, nous sommes appelés à affronter la peur et le pire de tous les traits humains, la haine. Notre travail en ce moment, cependant, est de continuer à soutenir la police et les autres, d’être une ressource pour M. Rushdie et M. Reese. famille, et commencer à imaginer un chemin vers la guérison.”

“Soyez assurés, nous retournerons sur nos podiums et nos chaires à Chautauqua. Nous continuerons à convoquer les conversations critiques qui peuvent aider à développer l’empathie, évidemment, ce qui est maintenant plus important que jamais.”