« Le gouverneur n’a pas de relation avec ces personnes », a déclaré la porte-parole de DeSantis à l’époque, Helen Aguirre Ferré, dans un communiqué le 10 octobre 2019. Six jours plus tard, DeSantis a déclaré aux journalistes que Parnas « était comme n’importe quel autre donateur ». , rien de plus que ça.

Mais DeSantis et Parnas ont travaillé plus étroitement ensemble que le gouverneur républicain ne l’a révélé, selon un compte rendu détaillé de leur relation que Parnas a fourni à Reuters et 63 SMS non signalés auparavant de DeSantis à Parnas entre mai et octobre 2018, alors que DeSantis faisait campagne pour le poste de gouverneur. Un jury a par la suite déclaré Parnas coupable de crimes de financement de campagne et d’autres chefs d’accusation.