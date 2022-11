Mises à jour de notre événement phare EmTech et nettoyage de la grille

Quelles technologies créent de nouvelles opportunités pour notre planète, nos corps et nos entreprises ? Cette question était au premier plan de la discussion d’hier EmTech 2022—La conférence annuelle du MIT Technology Review qui rassemble des acteurs mondiaux du changement, des innovateurs et des vétérans de l’industrie pour discuter des technologies de pointe et des personnes qui les rendent possibles.

Faits saillants de la journée inclus :

+ Michael López-Alegríaun astronaute avec plus de 40 ans d’expérience dans l’aviation et l’espace, qui a expliqué au public ce que c’est que de vivre et de travailler à bord de la Station spatiale internationale.

+ Tara Ruttley, scientifique en chef de Blue Origin pour Orbital Reef, une future station spatiale commerciale en orbite terrestre basse. Elle a décrit comment Orbital Reef a l’intention de faciliter toute une série d’industries s’aventurant dans l’espace, notamment les secteurs du divertissement, de la pharmacie et de la fabrication.

+ Yang Yang Chengchercheur en droit et membre du Paul Tsai China Center de la Yale Law School, et Matt Sheehanmembre du Carnegie Endowment for International Peace, discutant de leurs points de vue sur les relations délicates entre les États-Unis et la Chine.

+ Noubar Afeyanco-fondateur et président du conseil d’administration de Moderna, discutant du pivot de l’entreprise de la lutte contre la grippe et le cancer au covid.

Consultez notre blog en direct à partir de mercredi pour tous les détails!

Comment les nouvelles versions de l’énergie solaire, éolienne et des batteries pourraient aider le réseau

Les énergies renouvelables sont déployées à grande échelle. Cependant, de nouveaux progrès dans les laboratoires et les startups pourraient faire avancer la technologie et, surtout, nous aider à nettoyer le réseau.

Casey Crownhart, notre journaliste sur le climat et l’énergie, a discuté de l’avenir de l’énergie solaire, éolienne et des batteries sur scène lors de l’EmTech de cette semaine dans le but de découvrir ce qui s’en vient pour les énergies renouvelables. Lire l’histoire complète.

L’histoire de Casey est tirée de The Spark, sa nouvelle newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations sur tout ce qui concerne le climat et l’énergie. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les mercredis.

