Mises à jour de l’acte d’accusation de Donald Trump – L’ex-président comparaîtra devant le tribunal mardi dans le dernier obstacle de la course de 2024 contre DeSantis

Qui est Marla Maples, la mère de Tiffany Trump ?

Née le 27 octobre 1963, Marla Maples est une mondaine, actrice et personnalité médiatique américaine de Cohutta, en Géorgie.

Elle était également une reine de concours de beauté et a été finaliste de Miss Georgia USA en 1984.

Marla est également apparue en tant qu’invitée de célébrité à WWF WrestleMania VII et dans plusieurs films comme Richie Rich: White Christmas et Loving Annabelle.

Elle a même fait une apparition dans le Fresh Prince of Bel-Air aux côtés de son mari de l’époque, Donald Trump.

En 2016, elle a participé à la saison 22 de Dancing with the Stars et a co-animé The View sur ABC.

Maples est maintenant un conférencier sur le bien-être, la spiritualité et la motivation et est souvent invité à divers sommets en tant que conférencier principal.