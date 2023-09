Mises à jour de la tempête Agnes – Le Met Office émet un avertissement météo jaune alors que le Royaume-Uni est frappé par des vents de 80 mph et de fortes pluies

Combien de temps durera la tempête Agnès ?

La tempête Agnes devrait être brève mais puissante, ses effets diminuant d’ici demain après-midi.

Le Met Office a déclaré : « L’influence de la tempête Agnes sur la météo au Royaume-Uni devrait diminuer plus tard jeudi à mesure qu’elle s’affaiblit et se déplace plus au nord.

« Suite à ce système, la pluie se déplacera vers les régions du sud tard jeudi et vendredi, avec de fortes rafales possibles dans certaines régions de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Cependant, à l’approche du week-end, une crête de haute pression venant du sud devrait apporter une période de temps plus calme, même si quelques averses pourraient continuer dans les régions du nord et de l’ouest pendant un certain temps. »