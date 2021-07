Mises à jour de la scène à Tokyo

Les JO de Tokyo débutent officiellement vendredi avec la cérémonie d’ouverture au Japon.

Les porte-drapeaux américains sont Sue Bird (basket féminin) et Eddy Alvarez (baseball).

Environ 200 membres de la délégation américaine devraient défiler.

TOKYO — Les Jeux olympiques sont officiellement arrivés.

Les Jeux d’été de Tokyo 2020 commencent par la cérémonie d’ouverture, qui sera diffusée en direct aux États-Unis vendredi (7 h HE, NBC), un jour avant la date initialement prévue pour 2020.

Environ 950 spectateurs, pour la plupart des dignitaires – comme la première dame Jill Biden – et des journalistes, seront au stade olympique pour les festivités feutrées. Le Comité olympique et paralympique américain a déclaré que plus de 200 athlètes, dirigés par les porte-drapeaux Sue Bird (basket féminin) et Eddy Alvarez (baseball) devraient défiler lors de la cérémonie.

Début du défilé des nations

Après une ouverture qui a duré 45 minutes, plus courte compte tenu des circonstances, le défilé des nations a débuté et devrait durer deux heures. Comme de coutume, la Grèce, où les Jeux olympiques modernes ont commencé en 1896, a été la première.

L’ordre des nations ne sera pas tout à fait normal, car il va dans l’ordre alphabétique du pays hôte. Dans ce cas, l’Islande et l’Irlande s’en sont pris à l’équipe olympique des réfugiés, qui a marché en deuxième position. Autre exemple : les îles Vierges se classent huitièmes.

Les futurs pays hôtes des Jeux d’été défilent vers la fin du programme, c’est-à-dire que les États-Unis (2028 Los Angeles) et la France (2024 Paris) précéderont la délégation japonaise, qui passera en dernier.

Hommage aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964, histoire du Japon

Honorant la culture et la tradition du Japon (menuiserie ancienne), un spectacle symbolisant la « construction des Jeux » a été mis en valeur par la construction des anneaux olympiques en bois. Les sites et le village olympique des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ont été construits avec du bois provenant d’arbres éclaircis provenant de tout le Japon, pour mettre en valeur la culture japonaise du bois.

Un feu d’artifice a suivi.

Le drapeau japonais entre dans le stade

Une fois que l’empereur Naruhito et le président du Comité international olympique Thomas Bach ont pris place sur la tribune officielle, le drapeau a été porté par une combinaison de quatre athlètes, une personne handicapée et un professionnel de la santé. Une interprétation priante de l’hymne national japonais, interprétée par Misia, a suivi.

Au milieu de la salle se trouve une petite réplique du mont. Fuji, un point de repère du pays.

La cérémonie d’ouverture commence sur NBC

Un « motif primordial » a centré l’ouverture de la cérémonie. Une vidéo du compte à rebours montrait des athlètes surmontant les obstacles pour atteindre le stade olympique, en particulier au cours de la dernière année et demie pendant la pandémie de coronavirus.

Ensuite, une scène illustrant la nature «à part mais pas seule» des Jeux joués, mettant en évidence la «lumière chez les athlètes».

Salutations du stade olympique de Tokyo !

Le début de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été n’est plus qu’à une heure et alors que le soleil commence à peine à se lever sur la côte est, il est déjà couché ici à Tokyo.

Les délégations d’athlètes dans le défilé traditionnel des nations devraient également être sensiblement plus petites, en raison de COVID-19, car de nombreux athlètes n’ont pas encore arrivé. Les organisateurs ont demandé que les athlètes arrivent au plus tôt cinq jours avant leur premier jour de compétition, en grande partie pour éviter la surpopulation dans le village olympique.

— Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

Les manifestants marchent vers la cérémonie d’ouverture à Tokyo

La décision de tenir les Jeux au milieu d’une pandémie, avec des cas de coronavirus atteignant leur plus haut total depuis janvier, a été impopulaire parmi la population japonaise.

Selon le Washington Post, des manifestants ont fermé l’une des routes les plus fréquentées de Tokyo alors qu’ils se rendaient à proximité de la cérémonie d’ouverture de Tokyo.

Officiel : 83% des athlètes américains vaccinés

Le médecin-chef de l’USOPC, Jonathan Finnoff, a déclaré vendredi ici à Tokyo qu’environ 83 % de la délégation américaine, qui se compose officiellement de 613 athlètes, a été vaccinée (environ 600 ont répondu aux demandes d’informations médicales).

Cela signifie qu’une centaine d’athlètes n’ont pas encore reçu de vaccin COVID-19.

Notre Christine Brennan écrit : « En ne se faisant pas vacciner, ils se sont révélés être de terribles coéquipiers, mettant potentiellement en danger leurs camarades athlètes car ils courent un plus grand risque de contracter COVID-19 et potentiellement de se faire sortir, ainsi que d’autres, de leurs événements grâce aux protocoles de recherche des contacts. . »

Les porte-drapeaux américains Sue Bird, Eddy Alvarez

Bird avait quelques amis proches à qui s’adresser après avoir été sélectionnée comme l’un des porte-drapeaux américains pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo.

Lauren Jackson, coéquipière de longue date du Seattle Storm, qui avait porté le drapeau de son Australie natale en 2012, a envoyé un texto pour lui dire ses félicitations.

L’entraîneure américaine Dawn Staley a porté le drapeau aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, la dernière fois qu’un basketteur a eu cet honneur.

« Dawn vient de me donner le meilleur conseil possible », a déclaré Bird vendredi. «Elle a dit:« Écoutez, le drapeau n’est pas si lourd. Tout ira bien. «

Elle sera rejointe par Alvarez, médaillé d’argent en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d’hiver, en tant que porte-drapeau des États-Unis. Quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo ici, Bird attendait la cérémonie avec enthousiasme.

Avec des contre-mesures contre les coronavirus en place, la cérémonie se déroulera sans fans et avec seulement quelques centaines de VIP. Même quelques heures après l’événement, Bird ne savait pas où les athlètes se tiendraient ou ce qu’ils verraient du cortège d’autres pays.

« J’espère que Dawn ne m’a pas menti », a-t-elle dit, « et j’espère que le drapeau est léger. »

En savoir plus sur la sélection de Bird et Alvarez.

— Rachel Axon, USA AUJOURD’HUI

Un joueur de water-polo masculin rate sa coupe pour mars

Jesse Smith, quintuple olympien de l’équipe de water-polo masculine américaine, a raté la coupe pour marcher lors de la cérémonie d’ouverture en raison des restrictions liées au COVID.

L’équipe de water-polo s’est vu attribuer 12 places pour son alignement de 13 joueurs, laissant Smith regarder les festivités depuis le village olympique car il ne faisait pas partie des 12 joueurs actifs déclarés pour le match d’ouverture de l’équipe dimanche contre le Japon.

Curieusement, Smith, 38 ans, avait été nommé porte-drapeau des hommes des États-Unis avant de perdre face au joueur de baseball Eddy Alvarez.

« Les choses ont rapidement changé à mon arrivée à Tokyo lorsque j’ai découvert que je ne pourrais pas du tout assister aux cérémonies d’ouverture », a écrit Smith sur Twitter.

Plus tard, il a abordé la question lors d’une conférence de presse de l’équipe quelques heures avant le début de la cérémonie.

— Josh Peter, USA AUJOURD’HUI

Quels athlètes américains marcheront ?

L’USOPC a fourni le nombre approximatif de 200, bien qu’il ne soit pas clair qui sera là et quel sera le nombre exact de participants.

Les équipes masculines et féminines de basket-ball devraient défiler. Les gymnastes et la plupart (sinon tous) de l’équipe de natation américaine devraient réussir. Ne comptez pas non plus sur la présence d’athlètes d’athlétisme; La grande majorité d’entre eux n’arrivera à Tokyo que plus tard ce week-end, ou au début de la semaine prochaine.

— Schad