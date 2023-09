Un nouveau clip La Chute de la Maison Usher nous fait découvrir son univers. Chucky constitue une menace dans de nouvelles images de la saison 3. Le nouveau film d’action de science-fiction de Samara Weaving trouve une maison. De plus, des taquineries pour la version de Luca Guadagnino sur Lord of the Flies, et encore plus d’images de Saw X et Exorcist: Believer. Spoilers maintenant !

