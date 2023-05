Mises à jour de la recherche de Madeleine McCann – Des plongeurs s’apprêtent à explorer le barrage éloigné de l’Algarve lié au principal suspect dans un énorme développement

Quand Madeleine McCann a-t-elle disparu ?

Madeleine a disparu le 3 mai 2007, alors que sa famille, du Leicestershire, passait ses vacances en Algarve, au Portugal.

Les parents Gerry et Kate ont laissé leurs trois enfants – dont les jumeaux Sean et Amelie – dormir dans leur appartement pendant qu’ils dînaient dans un bar à tapas à proximité.

Lorsque Kate est revenue pour vérifier les enfants vers 22 heures ce soir-là, elle a découvert que Maddie n’était pas dans son lit et avait disparu.

En septembre de cette année-là, Gerry et Kate, qui sont tous deux médecins, ont été nommés de manière sensationnelle « arguidos » par la police portugaise.

Alors qu’arguido est souvent traduit par « suspect », cela signifie en fait une personne interrogée sous caution.

L’été suivant, les McCann ont été blanchis par des enquêteurs au Portugal qui ont déclaré avoir épuisé toutes les voies de recours dans l’affaire.

En 2010, les parents désemparés de Maddie ont rencontré la secrétaire à l’intérieur de l’époque, Theresa May, pour parler de la chasse à leur fille.

L’année suivante, Scotland Yard a lancé sa propre revue, nommée Operation Grange, sur l’affaire à la demande du futur Premier ministre.

Deux ans plus tard, Scotland Yard a déclaré avoir découvert de nouvelles pistes tandis que la police portugaise rouvrait son dossier.

En octobre 2015, l’opération Grange a été réduite de 29 détectives à seulement quatre.

Le gouvernement conservateur a ensuite injecté des fonds supplémentaires dans l’opération alors que les flics enquêtaient sur une nouvelle théorie selon laquelle Maddie avait été arrachée par un réseau de traite des êtres humains.

Pendant ce temps, les flics chassent maintenant une « personne importante » dans un nouveau développement choc.

Une source proche de l’opération Grange de recherche de Scotland Yard a déclaré que la personne était désormais une « piste d’enquête critique » dans l’enquête de 12 millions de livres sterling, selon le Times.

Et un ancien chef de la police du Met a appelé à un nouvel entretien avec les parents de Maddie et les Tapas Seven – qui n’ont jamais été interrogés par les flics britanniques.