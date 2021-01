Le Sénat a confirmé vendredi Lloyd Austin en tant que premier secrétaire à la Défense noire du pays, le deuxième candidat du président Joe Biden à être confirmé par la chambre.

Austin est un général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui sera le premier secrétaire noir à la défense. Il fut le premier général noir à commander une division de l’armée au combat et aussi le premier à superviser tout un théâtre d’opérations en tant que commandant général des forces américaines en Irak.

Le processus de confirmation d’Austin n’était pas sans heurts. La controverse a éclaté sur une loi interdisant aux officiers militaires récemment retraités de servir de secrétaire à la Défense, mais les principaux démocrates se sont alignés derrière la nomination d’Austin, citant la nécessité pour Biden de mettre en place son équipe de sécurité nationale après l’émeute du 6 janvier au Capitole. La loi exige que les troupes soient mises à la retraite pendant sept ans avant de prendre le poste.

La Chambre a adopté une dérogation à la loi pour Austin jeudi après-midi, et le Sénat a emboîté le pas peu de temps après.

– Nicholas Wu et Christal Hayes

Schumer dit qu’un article sur la destitution sera présenté au Sénat lundi

L’article de destitution accusant l’ancien président Donald Trump d’incitation à une insurrection au Capitole des États-Unis sera envoyé au Sénat lundi, déclenchant le processus de procès en destitution, a annoncé le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., au Sénat vendredi matin.

Il a déclaré qu’il avait été en contact avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sur le moment de la publication de l’article. La Chambre a destitué Trump pour « incitation à l’insurrection » le 13 janvier.

Schumer a déclaré qu’il n’était toujours pas clair combien de temps durera le procès et quand il commencera sérieusement, questions dont il discute toujours avec le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

« Mais ne vous y trompez pas, un procès aura lieu au Sénat américain, et il y aura un vote sur l’opportunité de condamner le président », a déclaré Schumer.

– Nicholas Wu et Christal Hayes

Les dirigeants du Sénat négocient le calendrier du procès de destitution de Trump

Les dirigeants du Sénat ont continué vendredi à négocier le calendrier du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, qui a engagé un avocat de la défense principal pour le représenter.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A proposé jeudi d’ouvrir le procès en février, après le dépôt de déclarations préliminaires par les procureurs de la Chambre et l’équipe de défense de Trump. Il a fait valoir que le léger retard donnerait le temps à l’équipe juridique de Trump de se familiariser avec l’affaire.

« En cette période de fortes passions politiques, les républicains du Sénat estiment qu’il est absolument impératif de ne pas permettre à un processus à moitié cuit de court-circuiter la procédure régulière que l’ancien président Trump mérite ou d’endommager le Sénat ou la présidence », a déclaré McConnell dans une déclaration.

Trump a embauché un éminent avocat de Caroline du Sud Butch Bowers, qui a travaillé pour le ministère de la Justice sous l’administration du président George W. Bush, pour le représenter. Un ami de Bowers, le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a parlé à ses collègues de l’embauche lors d’une conférence téléphonique jeudi.

« Un gars solide », a déclaré Graham, ajoutant que Bowers agirait en tant qu’avocat principal d’une équipe Trump qui est toujours en cours de constitution.

Le bureau du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré avoir reçu la proposition de McConnell, qui vise à ouvrir le procès dans la chambre du Sénat le 13 février.

« Nous allons l’examiner et en discuter avec lui », a déclaré le porte-parole de Schumer, Justin Goodman.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré qu’elle enverrait l’article de destitution au Sénat «bientôt». Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il y aurait un essai, mais le moment est incertain.

La Chambre a destitué Trump le 13 janvier, l’accusant d’avoir incité à l’insurrection au Capitole une semaine plus tôt. Le Sénat décidera s’il doit ou non le condamner.

Mais l’affaire soulève de nombreux défis juridiques, notamment celui de savoir si un ancien président peut être jugé après son départ. Le Sénat doit également décider de convoquer des témoins ou d’entendre d’autres éléments de preuve.

– Bart Jansen

Biden signera 2 autres décrets vendredi, plus de confirmations du Cabinet possibles

WASHINGTON – Le deuxième jour au pouvoir du président Joe Biden était fortement axé sur le COVID-19.

Biden a souligné la science et l’unité lors de son premier briefing sur la pandémie de COVID-19 jeudi, donnant aux Américains la « vérité brutale » sur les défis auxquels la nation est confrontée avant de signer une série de décrets visant à lutter contre la pandémie.

Lors de son troisième jour en tant que président, Biden lancera un autre front dans sa bataille contre le COVID-19 en prenant des mesures pour apporter une aide économique aux Américains encore sous le choc des effets de la pandémie mortelle.

Biden est sur le point de signer deux décrets qui permettront aux familles à faible revenu d’accéder plus facilement aux programmes fédéraux de nutrition et d’aide alimentaire et de lancer le processus pour exiger des entrepreneurs fédéraux qu’ils versent à leurs travailleurs un salaire minimum de 15 $ l’heure et leur accordent un congé d’urgence payé.

Jeudi également, quelques-uns des choix du Cabinet de Biden ont franchi quelques obstacles.

La Chambre a levé un obstacle à la confirmation de Lloyd Austin, le candidat de Biden au poste de secrétaire à la Défense, accordant à Austin une dérogation à une loi interdisant aux officiers militaires récemment retraités de servir de secrétaire à la Défense.

De plus, Pete Buttigieg, le candidat de Biden à la tête du ministère des Transports, a rencontré un accueil favorable et a suscité les éloges des deux côtés de l’allée jeudi lors de son audience de confirmation.

