La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Le décompte final des votes étant certifié, le collège électoral se réunira lundi dans les États des États-Unis où les 538 électeurs voteront pour officialiser la victoire de Biden.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

Gingrich dit que les boîtes aux lettres rendent « plus difficile pour les républicains de gagner »

L’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux dimanche après avoir publié un tweet critiquant le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour avoir facilité le vote des absents pendant le pic de la pandémie de coronavirus.

« Pourquoi le secrétaire d’État de Géorgie Raffensperger travaille-t-il si dur pour ajouter des boîtes de dépôt et prendre d’autres mesures pour rendre la victoire plus difficile pour les républicains? » a tweeté Gingrich, qui a représenté la Géorgie à la Chambre pendant 20 ans. «Est-il vraiment intimidé par Stacey Abrams?

Plusieurs critiques ont sauté sur le tweet de Gingrich pour admettre que les républicains comptent sur la suppression des électeurs pour gagner les élections, comme l’a allégué le défenseur des droits de vote Abrams.

« Vous êtes cassé Newt », a déclaré l’ancien procureur général Eric Holder. « Je suppose que vous pensez que vous devez supprimer le vote pour gagner. Quelle honte. »

« Hey Newt, pourquoi penses-tu que les républicains ne peuvent pas gagner si plus de gens votent? » a tweeté l’ancien représentant Joe Walsh, R-Ill.

« Newt Gingrich admet que les républicains ne peuvent pas gagner à moins de supprimer les votes », a tweeté Walter Shaub, qui a dirigé le Bureau de l’éthique gouvernementale de 2013 à 2017.

– William Cummings

Biden abordera les résultats du collège électoral lundi soir

Le président élu Joe Biden est sur le point de parler des résultats de la certification des votes du collège électoral, où les États de tout le pays se réuniront pour affirmer officiellement la victoire de Biden sur le président Donald Trump. Le discours aura lieu à Wilmington, Delaware, à 20 h HNE.

Bien que cela ait toujours été une simple question de processus, les réunions du collège électoral de cette année ont fait l’objet d’un examen plus approfondi alors que Trump et ses alliés ont attaqué à plusieurs reprises la légitimité des élections, répandant souvent de la désinformation et des théories du complot infondées sur les résultats des élections dans le processus.

La plupart des réunions du collège électoral débuteront entre midi et 14 h et sont ouvertes au public ou diffusées en ligne. Bien que certaines manifestations dans les bâtiments du Capitole soient probables, le processus est susceptible d’être une formalité.

Les républicains qui cherchent toujours à saboter la prise de fonction de Biden se tournent maintenant vers le décompte officiel des votes électoraux le 6 janvier lors d’une session conjointe du Congrès.

Le discours de Biden portera sur « la certification électorale des collèges électoraux et la force et la résilience de notre démocratie », selon un communiqué de presse de l’équipe de transition.

– Matthew Brown

Sondage: la plupart des Américains voient les élections « terminées et réglées », les républicains restent sceptiques

Soixante-deux pour cent des Américains estiment que l’élection est « terminée et réglée » et qu’il est « temps de passer » à d’autres questions, selon un sondage CBS News publié dimanche.

Cette majorité contraste fortement avec les 82% des partisans de Trump interrogés qui ne voient pas le président élu Joe Biden comme le vainqueur légitime, indiquant leur soutien aux affirmations infondées du président Donald Trump selon lesquelles l’élection lui a été volée.

Soixante-quatre pour cent de l’ensemble du pays, et 97% des démocrates, estiment que les républicains au Congrès devraient « passer à d’autres questions », contre 75% des partisans de Trump qui pensent que les républicains du Capitole devraient « essayer de maintenir Trump au pouvoir. «

Sur la question du processus électoral, 78% des républicains estiment que leur vote a été correctement compté contre 88% du pays dans son ensemble. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des démocrates pensent que leur vote a été correctement compté. Il n’y a aucune preuve d’irrégularité généralisée dans les résultats des élections, y compris les principaux États swing dans lesquels Trump a allégué la corruption.

Les résultats reflètent une nation amèrement divisée, divisée sur des questions de fait fondamentales. Quatre-vingt-cinq pour cent des électeurs de Trump pensent que Trump a des preuves tangibles de fraude électorale, selon l’enquête de CBS News. L’équipe juridique du président n’a fourni aucune preuve substantielle de fraude qui a résisté à un examen minutieux dans le système judiciaire, les législatures des États ou une enquête indépendante.

La dynamique partisane caustique est distillée dans un second tour pour les deux sièges du Sénat de Géorgie. La société de sondage à tendance républicaine Trafalgar Group a trouvé le challenger démocrate Jon Ossoff avec une légère avance de 49,1% à 48,8% sur le sénateur républicain sortant David Perdue. La sénatrice républicaine Kelly Loeffler a quant à elle une avance de 50,4% à 47,3% sur son challenger, le révérend Raphael Warnock.

Le sondage CBS News a sondé 2 234 électeurs inscrits entre le 8 et le 11 décembre et a une marge d’erreur de +/- 2,3 points. L’enquête du groupe Trafalgar a interrogé 1018 personnes entre le 8 et le 10 décembre et a une marge d’erreur de +/- 2,99 points.

– Matthew Brown

Trump s’engage à opposer son veto au projet de loi sur la défense, mais le Congrès a des voix pour annuler

Le président Donald Trump a tweeté dimanche matin qu’il opposerait son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, un programme de défense de 741 milliards de dollars qui n’incluait pas les dispositions souhaitées par Trump.

“LE PLUS GRAND GAGNANT DE NOTRE NOUVEAU BILL DE DÉFENSE EST LA CHINE !. JE VAIS VETO !, »a déclaré le président dans un tweet.

Il est peu probable que cette décision empêche l’adoption de la NDAA. Le Sénat a adopté le projet de loi 84-13, bien au-delà des deux tiers nécessaires pour mettre un veto à la législation. La Chambre a également adopté le projet de loi à une écrasante majorité. Le projet de loi devrait conserver un soutien sans veto à la suite de la décision de Trump.

Le président a dénoncé la législation pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles jouissent en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. Trump a également dénoncé les dispositions du projet de loi qui supprimeraient les noms des dirigeants confédérés de 10 installations militaires.

La version finale du projet de loi a été opposée par sept républicains, cinq démocrates et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que le projet de loi « restreint la capacité du président de préserver la sécurité de notre nation en limitant arbitrairement le montant des fonds de construction militaire pouvant être utilisés pour répondre à une urgence nationale » et qu’il « prétend restreindre la capacité du président retirer des troupes d’Afghanistan, d’Allemagne et de Corée du Sud « où les États-Unis sont impliqués dans » des guerres pour toujours « .

Le projet de loi comprend également des augmentations de salaire pour les soldats, ainsi que des congés familiaux payés et des protections anti-discrimination accrues pour les employés fédéraux. La version finale alloue 2,2 milliards de dollars à une nouvelle initiative de dissuasion du Pacifique axée sur la vérification de la Chine dans la région du Pacifique, ainsi qu’à un nouveau poste de cybersécurité désigné.

Trump a publié son tweet du Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie, où il devrait jouer au golf le reste de la journée.

– Matthew Brown

Trump dit que Biden serait un président « illégitime »

Le président Donald Trump ne dira toujours pas s’il assistera à l’investiture du président élu Joe Biden.

« Je ne veux pas en parler », a déclaré Trump dans une interview diffusée dimanche sur « Fox & Friends ».

Trump s’est plutôt concentré sur ses protestations contre les élections dans la brève interview enregistrée samedi à West Point, New York, juste avant le match de football armée-marine.

Tout en récitant des allégations sans fondement de fraude électorale organisée, Trump a suggéré que Biden ne serait pas un président légitime. « Je m’inquiète du fait que le pays ait un président illégitime, c’est ce qui m’inquiète », a-t-il déclaré.

Le président a également attaqué la Cour suprême et d’autres juges pour avoir rejeté les allégations de fraude électorale de son équipe. Il a critiqué le procureur général William Barr pour ne pas avoir annoncé avant les élections que le fils de Biden, Hunter, faisait l’objet d’une enquête pour des questions fiscales. Il a protesté contre la couverture médiatique de l’élection.

« Ce n’est pas fini », a déclaré Trump à Fox. « Nous continuons. Et nous allons continuer à avancer. »

Pendant ce temps, les membres du collège électoral se réunissent lundi pour certifier la victoire de Biden. Trump a déclaré à Fox qu’il ne savait pas comment ce vote affecterait ses manifestations.

«Je ne sais pas», dit-il. « Nous allons l’accélérer autant que possible. »

« S’il s’agissait d’un autre être humain, ce serait incroyable », a tweeté l’avocat George Conway, co-fondateur d’une organisation anti-Trump appelée Lincoln Project. « Mais ce n’est pas le cas. C’est le classique @realDonaldTrump, le pire psychopathe narcissique que la vie politique du pays ait jamais vu, mais que nous avons trop bien connu. »

– David Jackson

La Légion américaine et Pelosi se joignent à l’appel à la démission du secrétaire de VA

La Légion américaine et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, ont appelé le secrétaire aux Anciens Combattants Robert Wilkie à démissionner samedi après qu’un rapport du ministère ait révélé que le secrétaire s’était comporté de manière non professionnelle, mais pas nécessairement incorrecte, tout en traitant les allégations d’agression sexuelle d’un assistant du Congrès à un hôpital VA.

Pelosi et la Légion américaine se sont joints à d’autres groupes d’anciens combattants pour appeler à l’éviction de Wilkie, notamment AMVETS, les vétérans américains handicapés, les vétérans américains en Irak et en Afghanistan, les vétérans paralysés d’Amérique et l’Association militaire moderne d’Amérique et les vétérans des guerres étrangères.

Le large éventail de groupes qui se sont exprimés exprime un mécontentement de grande ampleur face aux nouvelles qui couvrent différentes époques et tendances politiques au sein de la communauté des vétérans.

<< Le rapport de l'inspecteur général de la VA indique clairement que le secrétaire Wilkie s'est engagé dans une campagne de camouflage extrêmement inquiétante d'agression sexuelle contre un ancien combattant. Le secrétaire Wilkie a non seulement manqué à son devoir de lutter contre le harcèlement sexuel, mais a été complice de la poursuite de une culture VA qui tolère cette épidémie », a déclaré Pelosi dans un communiqué.

« Il a perdu la confiance nécessaire pour servir, et il doit démissionner immédiatement. Cette affaire et les fautes qui ont suivi font partie d’une crise plus large et bien documentée de violence contre les femmes qui servent », a poursuivi l’orateur.

Wilkie, qui a été nommé au poste par le président Donald Trump en 2018, n’a plus que quelques semaines à son mandat avant que le président élu Joe Biden ne nomme un remplaçant pour superviser le département. Les appels, bien que largement symboliques, indiquent un changement de ton plus large dans la composition et les expériences des membres du service.

– Matthew Brown

Au moins deux douzaines d’arrestations autour des États-Unis au milieu des manifestations pro-Trump

Washington, DC, la police a déclaré avoir arrêté 23 personnes dans le cadre de violents affrontements entre des partisans de Trump qui se sont rassemblés près de la Maison Blanche samedi pour protester contre la défaite électorale du président Donald Trump et les contre-manifestants.

Et une autre personne a été arrêtée à Olympie, Washington, à la suite d’une fusillade lors de manifestations près du Capitole de l’État qui comprenait un groupe qui souhaitait la levée des restrictions COVID-19, une autre protestation contre la perte de Trump à l’élection présidentielle le mois dernier et une contre-manifestation de Black Lives Matter .

Le lieutenant Paul Lower du département de police d’Olympia a déclaré que les groupes opposés étaient « lourdement armés », y compris des armes à feu.

« Ils se battaient entre eux, deux factions avec des convictions politiques opposées », a déclaré Lower.

Le rassemblement de samedi au Freedom Plaza de Washington était plus petit qu’une manifestation électorale similaire qui a eu lieu le 14 novembre dans la capitale nationale, mais il a également attiré un plus grand contingent des Proud Boys, un groupe néo-fasciste connu pour inciter à la violence de rue.

Après la fin des rassemblements, le centre-ville de Washington s’est rapidement transformé en des foules de centaines de Proud Boys et de forces combinées d’antifa et d’activistes noirs locaux – les deux parties cherchant à un affrontement dans une zone inondée de policiers. À la tombée de la nuit, ils se sont affrontés de part et d’autre d’une rue, avec plusieurs files de policiers de la ville et de la police fédérale du parc, certains en tenue anti-émeute, les gardant séparés.

– William Cummings

Contribuant: Joey Garrison, USA TODAY; The Associated Press