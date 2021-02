Vendredi, le président Joe Biden a accueilli les dirigeants démocrates dans le bureau ovale alors que son administration presse le Congrès de transmettre son paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars.

Les signes du stress continu sur l’économie de la pandémie étaient évidents dans le dernier rapport sur l’emploi, qui a montré que les employeurs ont ajouté un maigre 49 000 emplois en janvier.

Biden a noté que le rapport sur l’emploi indiquait que seulement 6000 emplois avaient été créés dans le secteur privé. «À ce rythme, il faudra 10 ans avant d’arriver au chômage complet», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas une hyperbole. C’est un fait. »

«Nous allons être dans une situation où cela prend beaucoup de temps», a-t-il déclaré aux journalistes.

La réunion du Bureau ovale a eu lieu quelques heures seulement après que le Sénat a préparé le terrain pour l’adoption du paquet, peut-être d’ici la fin du mois.

Le Sénat a voté 51 voix contre 50 selon les partis pour approuver une résolution budgétaire, ouvrant la voie au plan de sauvetage américain de Biden pour devenir loi. La vice-présidente Kamala Harris, dans son rôle de présidente du Sénat, a voté pour le bris d’égalité.

Après la réunion avec les démocrates, Biden parlera de l’économie et de la nécessité du plan de sauvetage dans une allocution de la salle à manger d’État de la Maison Blanche.

Biden ne bouge pas de sa demande de 1,9 billion de dollars de secours COVID, affirmant que le paquet est nécessaire pour aider les Américains à se remettre des retombées économiques de la pandémie. Sa proposition appelle à une autre série de paiements directs de 1400 dollars à des millions d’Américains, 130 milliards de dollars pour rouvrir les écoles du pays, 350 milliards de dollars d’aide aux gouvernements étatiques et locaux, 160 milliards de dollars pour les tests et l’équipement de vaccins, 50 milliards de dollars pour les subventions et les prêts aux entreprises et augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ de l’heure.

Dix républicains du Sénat poussent une proposition plus petite de 618 milliards de dollars qui supprimerait l’aide aux États et aux gouvernements locaux, réduirait les chèques de relance de 1400 dollars à 1000 dollars et supprimerait la proposition de Biden d’augmenter le salaire minimum.

– Michael Collins et Ledyard King

Le Sénat ouvre la voie au paquet de secours COVID

Le Sénat tôt vendredi matin a préparé le terrain pour l’adoption – peut-être d’ici la fin de ce mois – d’un plan de relance COVID de 1,9 billion de dollars que le président Joe Biden préconise.

Le vote 51-50 pour approuver une résolution budgétaire, ouvrant la voie au plan de sauvetage américain de Biden, est tombé le long des lignes de parti avec tous les démocrates en faveur et tous les républicains opposés. La vice-présidente Kamala Harris, dans son rôle de présidente du Sénat, a rompu l’égalité à 5 h 23

«Aux premières heures de ce matin, le Sénat a franchi une étape cruciale pour fournir à nos héros de la santé, aux chômeurs, aux petites entreprises, aux écoles, aux gouvernements des États et locaux et aux familles américaines qui tentent de joindre les deux bouts, les grands et les audacieux l’aide qu’ils ont demandée », a déclaré le whip majoritaire du Sénat Dick Durbin, D-Ill., dans un communiqué après le vote.

La résolution permet aux démocrates d’utiliser un processus connu sous le nom de «réconciliation», qui permet aux projets de loi budgétaires de contourner une obstruction au Sénat. Sans cela, les démocrates auraient besoin d’au moins 60 voix – ce qui exigerait au moins 10 républicains – un défi de taille étant donné l’opposition des législateurs du GOP.

Les républicains se sont opposés au projet de loi pour plusieurs raisons: il était trop gros pour une nation déjà aux prises avec une dette en spirale; il incluait une augmentation du salaire minimum fédéral qui tuerait des emplois: et l’aide des précédents projets de loi de relance n’était pas encore totalement épuisée.

« Nous avons adopté un projet de loi de 900 milliards de dollars en décembre et seulement 20% de l’argent que nous nous sommes approprié est encore à la porte », a déclaré le sénateur du Texas GOP, John Cornyn.

Les comités de la Chambre et du Sénat vont maintenant commencer à travailler sur plusieurs aspects du plan de sauvetage américain de Biden, qui fournirait 1400 dollars en paiements directs aux particuliers, fournirait 160 milliards de dollars pour distribuer des tests et des vaccins COVID, et fournir des centaines de milliards de dollars à l’État à court d’argent et les gouvernements locaux à rester à flot et à ouvrir des écoles.

– Roi Ledyard

La Chambre retire Marjorie Taylor Greene des comités

Jeudi, la Chambre dirigée par les démocrates a voté principalement dans le sens du parti pour retirer la républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene de ses deux comités à la suite d’un débat au sol chargé de points du doigt et de menaces de répercussions.

Le vote était de 230 à 199, avec 11 républicains se joignant à chaque démocrate pour la retirer du comité de l’éducation et du travail et du comité du budget pour une litanie de messages incendiaires, conspirateurs et menaçants sur les médias sociaux avant son élection.

Le débat au sol dans une chambre déjà déchirée par la division et la méfiance est devenu brutal, alors que les législateurs se disputaient à tour de rôle non seulement la conduite particulière de Greene, mais ce qu’il a dit au sujet des membres de la Chambre qui exigeaient – ou s’y opposaient – sa punition.

Face à la perte de ses affectations au comité, Greene est venue à la parole plus tôt jeudi pour désavouer certains de ses précédents messages incendiaires sur les réseaux sociaux dans un ultime effort pour éviter les sanctions.

Bien qu’elle ait exprimé quelques regrets, Greene ne s’est jamais excusée lors d’un discours prononcé à la Chambre.

– Ledyard King et Nicholas Wu

Trump dit qu’il ne témoignera pas au procès de destitution du Sénat

L’ancien président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il ne témoignerait pas dans le procès de destitution du Sénat, refusant une demande des procureurs démocrates qui souhaitent qu’il réponde aux questions sous serment.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., Un ancien professeur de droit constitutionnel à la tête de la cause des démocrates, a écrit une lettre à Trump disant que sa réponse à l’article de destitution plus tôt cette semaine avait « nié de nombreuses allégations factuelles » témoignez dès lundi prochain et au plus tard jeudi prochain.

« Si vous refusez cette invitation, nous nous réservons tous les droits, y compris le droit d’établir au procès que votre refus de témoigner soutient une forte inférence défavorable concernant vos actions (et votre inaction) le 6 janvier 2021 », a écrit Raskin, faisant référence les émeutes du Capitole le mois dernier.

Les avocats de Trump ont répondu à la demande en la qualifiant de « coup de force de relations publiques ». Dans une lettre aux procureurs de Raskin et de la Chambre, Bruce Castor Jr. et David Schoen ont fait valoir que le besoin de témoigner de l’ancien président montre que les démocrates « ne peuvent pas prouver vos allégations contre le 45e président des États-Unis, qui est maintenant un simple citoyen ».

« L’utilisation de notre Constitution pour engager une prétendue procédure de destitution est beaucoup trop grave pour essayer de jouer à ces jeux », ont écrit les avocats.

Ali Pardo, porte-parole de Trump, a précisé à USA TODAY que l’ancien président n’avait pas l’intention de prêter serment dans le cadre du procès.

– Nicholas Wu, Bart Jansen et Christal Hayes