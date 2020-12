La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Le décompte final des votes étant certifié, le collège électoral se réunira lundi dans les États des États-Unis où les 538 électeurs voteront pour officialiser la victoire de Biden.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

Un responsable électoral du GOP dit aux législateurs de Wisconsin aucune « preuve crédible de fraude électorale à grande échelle »

MADISON, Wisconsin – Un membre républicain de la Commission électorale du Wisconsin a déclaré vendredi aux comités législatifs qu’il n’avait « pas vu de preuves crédibles de fraude électorale à grande échelle dans le Wisconsin lors des élections de novembre ».

« Il n’y a eu aucun dépotoir pendant la nuit, aucun », a déclaré Dean Knudson aux législateurs qui examinaient le déroulement des élections du 3 novembre que le démocrate Joe Biden a remporté par environ 21 000 voix contre le président Donald Trump.

« Il n’y a aucune preuve de fraude liée aux machines à voter du Dominion dans le Wisconsin », a déclaré Knudson. « Le dépouillement au Wisconsin ne s’est pas arrêté et n’a pas recommencé. Les observateurs électoraux ont été autorisés à être présents tout au long du jour du scrutin et de la nuit des élections. Le nombre d’électeurs inscrits dans nos registres de vote correspond au nombre de votes exprimés.

« Il n’y a eu aucune preuve pénale présentée à la Commission électorale que l’un quelconque de ces problèmes s’est produit dans le Wisconsin », a-t-il déclaré.

– Bill Glauber et Patrick Marley, Milwaukee Journal Sentinel

Les partisans de Trump se rassemblent à DC

Des milliers de partisans du président Donald Trump devraient se rassembler à Washington, DC, samedi pour protester contre ce qu’ils pensent être une fraude massive lors des élections du 3 novembre, malgré toute preuve crédible qu’une telle fraude s’est produite.

Les conservatrices Women for America First ont obtenu le permis pour la manifestation, qui mettra en vedette la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, le PDG de My Pillow Mike Lindell, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn et l’ancien assistant de Trump, Sebastian Gorka.

Trump, qui doit assister au match de football armée-marine à West Point, New York, samedi après-midi, a tweeté qu’il avait seulement appris que les manifestants se rassemblaient et a juré qu’il « les verrait ».

Les contre-manifestants devraient également se rassembler pendant l’événement. Des affrontements ont éclaté entre les partisans de Trump et les contre-manifestants lors d’un rassemblement similaire à Washington le mois dernier, conduisant à l’arrestation d’au moins 20 personnes.

– William Cummings et N’dea Yancey-Bragg